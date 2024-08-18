【明報專訊】今日是中元節，坪洲有一連四天的節期，今晚舉行「化大士」。每年今日，大人誠心祈求，細路樂不可支。長洲「太平清醮」名滿香江，坪洲「中元建醮」雖有昂藏十尺不怒自威的手作大士王，卻少見自我宣傳，這亦與島上與世無爭的風氣一以貫之。

如何在發展旅遊獲得經濟及其他無形得益時取得恰到好處的平衡，是當下不少受歡迎景點正在苦惱的問題。富士山對面河口湖邊遊客打卡取景釀成滋擾的新聞接連更新，英國威爾斯布雷肯比肯斯國家公園新近亦呼籲，到訪瀑布的旅客要尊重和愛惜大自然。香港市面近日遊客顯見增多，天星小輪時見大排長龍，但市面感覺普遍蕭條，吉舖多不勝數，商廈空置率頻傳新高。然而，景氣也是城市營造的一個契機？中環置地正在推出「Tomorrow's CENTRAL」計劃，旅遊日本澀谷更會發現，新建築新商廈新商場不停彈起，不停寫出乜乜山的新高度新看頭，比起20年前的《迷失東京》已是大變身，今期有李照興的城市散步遊記。

「編劇是什麼系列」專訪「張姐」張艾嘉，一個好編劇的洞察力是如何養成？「無名周記」今期從兩個騎呢大亨的言論見出時代的騎呢，交稿後她得先倒頭大睡一覺。至於其餘貫串其中的鬼影幢幢，有的是出於思念，有的是搞氣氛，又或不過是貧居鬧市無人問。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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