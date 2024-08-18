{結束飄泊達人}無家者協會同工 打開大門 人人可進 在大南街有一個家

「有家」所在的地舖空間不大，但每周總有幾天，老友記會唱詩敬拜，然後齊齊開飯。即使不像以往般擁有自家廚房，眾人吃着飯盒，仍然是家的感覺。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】家是什麼？基督教關懷無家者協會總監林鳳儀（Carol）說是心之所安，心在哪裏，家就在哪裏。今年較早時間，協會經歷過「無家」的狀態，4月一場火警讓他們決心搬家，交接期間同工體驗「飄泊」生活，與無家者有幾分相似。幸好現在他們都「有家」了，盼這份心安繼續走進社區。

「合舍」變「有家」

坐落大南街的新會址「有家」8月正式開幕，既是外展基地，也是發展中心。不止是無家者、板間房居民，任何人都可以推門享用這空間。負責外展服務的秋哥笑言，無家者協會變成了「有家者協會」，要思考怎樣令每個人都感受到有家，「這裏是一個試點、一個開始，可能有更多事情發生，我們都未知道是怎樣」。回顧Carol、秋哥、Spencer和阿婷幾位同工的工作，他們這些年與老友記互動交流，也一同探索家的意義。

大南街之上，有間木系裝潢的地舖，門口是木框玻璃門與大窗。文青或者覺得「有家」熟口熟面，因其前身正是5月結業的複合藝文空間「合舍」。「有家」只開放了一個多月，同工Spencer擔心有些街坊未熟悉他們，以為現址還是合舍，故每當有人在門外探頭，同工總嘗試主動聊天。「昨天咪有個囉，專門嚟搵天仁（「合舍」創辦人王天仁）。」秋哥補充。

助人受助打成一片

記者在周五早上到訪「有家」，門外告示歡迎街坊內進。從玻璃大門往內看，意外發現熱鬧非常。大多數椅子坐着人，交談聲此起彼伏，有人站在展板前對話，而遠處埋首電腦的年輕人似是在工作。Carol說開幕禮當天，他們邀請了busking表演，又有老友記分享。「嘉賓問：『邊個係無家者？』其實無家者、同工、很多機構的人混在一起，分不到誰是無家、有家，誰是受助、幫助。」協會正正希望建立這種文化——原來人人都可以貢獻自己。嘉賓的提問讓Spencer很感動，因為這正是去污名化的意義，沒想到「有家」剛開張就做到。

基督教關懷無家者協會成立三十七載，長期服務無家者，包括露宿者、面臨無家可歸和住在惡劣居所的人士。不過，從4名受訪同工口中甚少聽到「無家者」，而是稱呼為老友記、街坊。有些瞬間記者感困惑，他們所指的是露宿者、板房居民，還是其他深水埗街坊？但仔細一想，這種分野或許不那麼重要。正如協會搬家期間，一眾同工某程度上也算是無家。

協會自2009年遷入南昌街昌華新樓會址，用作活動中心和辦公室。今年4月8日，會址發生火警意外，所幸沒造成人命傷亡，只是辦公室變得似經過戰火蹂躪。基於安全考慮，協會董事會決定不再使用7000呎的南昌街會址，而是遷往大南街一個700呎的地舖。該址本來打算只作外展中心，現時則兼作活動中心和辦公室。

體驗流離失所 社區伙伴施援手

在新舖完成裝修前，同工有兩個多月處於流離失所狀態。由於沒有會址，他們要揹上最輕便的行裝，提着手提電腦，四出尋覓地方工作。幾名受訪同工你一言我一語分享心得，例如比較過哪間咖啡店比較便宜，知道哪些Wifi只要登錄過一次，便可以在門口偷偷借用。正值5、6月初夏，Carol說當時街上攝氏30多度，他們更明白為何無家者要躲進商場、坐麥當勞，「更加貼地、更加明白他們每天的感受，我們（的環境）都不至於有很多虱」，至少同工還能付費進咖啡店。Spencer說很多無家者只能在門外，偷偷「享用」門縫滲出的冷氣。免費又有冷氣的空間，原來彌足珍貴。

協會與深水埗的社區伙伴合作多年，幸得一些教會、餐廳仗義幫忙，晚上外展服務未曾中斷，同工需要位置安放物資，一些教會就提供暫存空間；當他們需要空間與街坊對談，亦可去社區伙伴的會址。這種鄰里關係，延續至「有家」開始運作後。一天「有家」遇上「爆屎渠」，湧出來的污水浸濕地面，請來的通渠師傅只負責修理，不協助善後。當晚他們馬上找了一些義工、同工和老友記，一同剷水、洗地，鄰近車房、垃圾站則借出水管支援。Carol總結道：「街坊可以彼此一齊認識，你知我是誰、在這裏做什麼，你又可以幫忙。這種守望相助的精神，其實很想在這裏繼續發生。」

從7000呎搬700呎 地舖新體驗

從樓上7000呎單位，遷往700呎的地舖，縱使空間大減，但地舖允許他們接觸更廣大的街坊。秋哥看到地舖的更多可能，「我們以前在2樓，好多時上面發生的事，下面無人知」。「有家」除了在開放時間會敞開大門，協會同工連同老友記也主動進入社區，探訪附近垃圾站的清潔工，告知「有家」的存在。不久後，真的有清潔工前來店內休息。來到「有家」，街坊間互相交流，打破人們與無家者的隔膜。Spencer形容有些老友記是「天生的傾偈員」，更何况部分人有帶社區導賞團的經驗，「吹水」根本難不倒他們。

「有家」牆上掛着幾塊展板，介紹無家者協會的發展項目，例如培訓無家者家居維修技能的「佬作」、社區導賞、電話小組等。為何想與老友記更深入服務社區？Carol提到，協會一直鼓勵無家者服務社區，最初是讓在宿舍住了一段時間的舍友「升級」成舍監，「很想畀機會人，其實他們可以做番做到的事」。「有家」處處見證老友記的服務，由填補牆身、油漆，到組裝2樓的辦公室，都是他們的功勞。多得近15人輪流義務幫忙，「有家」的裝修工程僅僅用了3萬多元。而目前除了兩名同工駐守，樓面其他服務崗位如水吧、清潔、接待都有老友記參與。

空間轉換帶來新學習

無家者協會從2009年至2024年，15年來一直沿用昌華新樓的會址，霎時間要告別想必萬般不捨。秋哥直爽地說：「你話無就假㗎啦。」年資最淺的Spencer提起空間變化，譬如前一天在「有家」舉行拉筋班，場地雖可容納十幾二十人，但每次做大動作都要遷就一番。從前地方闊落，帶老友記上來聊天也很方便，「現在總會覺得窄窄哋」，但他深信轉變可慢慢習慣。世間變幻原是永恆，秋哥看得通透，覺得倒不如學習適應，洞察隨之以來的學習。「缺乏是能夠令你產生一些創意。」原本預計樓上辦公室只能安放8個座位，最終出乎意料組裝出14個，每人約有兩呎多空間。有別於以前寬敞的空間，「有家」現在時而化身敬拜空間，或舉辦小組活動；時而又會開飯、開會，同工老友記要多加溝通，亦更珍惜空間運用。共用空間難免有噪音，秋哥打趣道開會更專心，「唔哄個頭埋去聽唔到啊」。地方淺窄，眾人都要斷捨離。Carol說突破了自己的安舒區，因物質往往帶來安全感，但有信仰的他們會反思：「無咗這些東西，我們有多少是依靠緊神？」

負責行政的阿婷說，想念以前與同工彼此距離很近。由於辦公空間減少，現在有些人要分散至其他地方工作，難得訪問，她才多了個機會見Carol。幸好疫情為大家打了底。當時一如全世界改變工作模式，同工要在家工作，Carol回首看，反而令大家適應分散工作，「沒有了中央行政，每個人都嘩嘩聲，『阿婷（負責行政的同事）無廁紙啦，無影印紙啦，啲筆喺邊度啊？』」

近幾年，無家者協會經歷過不少變化。協會決定從2022年10月起不再領取社署資助，頓失三分之一收入、即近500多600萬元，放棄經濟上的依賴。今年則是失去過對地方依賴，一把火推動他們斷捨離，更輕裝上陣。「我諗在這個世代後面的日子都是這樣，需要很多彈性」，有信仰的Carol說，同神關係不好的話，很難走下去。

不止讓無家者有家

Spencer負責外展工作，做得最多就是建立關係，才慢慢知道無家者的生命故事。「有再好的地方都無用」，他試過邀請街坊參與書法班，打了8次電話，每次對方都是應允後爽約。「即是關係未到囉。關係到了，自然會出現。」

無家者有家，有家者無家，所以家到底是什麽？Spencer接觸老友記後才發現，家不一定溫暖，「我知道有些過去了的關係，未必透過我們幾下工夫就可以修補，但一些新的關係可以重新建立」。家或許就是關係，秋哥認為家人不會計較對錯，低谷時願意一同進步，讓人在合適的地方發揮自己，「信仰提到的是先關係後功能，但現在社會是先功能後關係，事情完結就無關係」。正正因為關係，當熟絡的老友記患病，協會各個部門的同工也很掛心。他們會為離世的老友記哭泣，籌辦安息禮拜。Carol解釋：「他不是陌生人，在我生命裏是有分量的。」

「有家」新開張不久，自然引來途人好奇。有人問是否有咖啡飲，Spencer當時回說是呀不用錢，進來吧。「他（途人）反而仲驚……好婉轉地說，再睇吓先。」「有家」不止想讓無家者有一個家，任何人都可以走進這個共享空間，飲一杯茶，感受一份安心。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao