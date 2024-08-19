訂立持久授權書 找對幫手 晚年無得輸

【明報專訊】前幾天我收到邀請，為金齡人士講座當講者，題目是「持久授權書的重要性」。多年來我致力推動「老來三寶」，呼籲大家變老之前，最好為自己做妥「三寶」，即包括以下文件：遺囑、持久授權書及預設醫療指示。而在三寶之中，我認為二寶——持久授權書至為重要。

到目前為止，很多人對持久授權書仍感到陌生，已經訂立的人就更少。所以，每次講座我都盡量講解何謂持久授權書，其作用及要求等。對於這部分講解，我總可以依「書」直說，因為持久授權書是一份受《持久授權書條例》所規管的法律文件，其內容及權限都有根有據。

突失智失能 有錢也花不到

簡單說，持久授權書的作用是容許授權人（即打算將其權力授予其他人的人）在精神上仍有能力行事時，便委任受權人（即接受授權的人），好讓在授權人日後變得精神上再沒有行為能力時，受權人可執行授予的權力，替他照顧財務事項。「一般授權書」在授權人精神行為無能力時便會失去效力，但持久授權書就能夠在授權人喪失精神行為能力後，仍然「持續」有效。

因此，這法律文件的重要一點，就在於「持久」這個關節上。常言道，生命無常，沒有人能確定自己會不會有一天突然中風、昏迷、失能，甚至失智。當喪失精神行為能力，但又「死不去」的話，情况會十分難堪。在沒有訂立持久授權書下，我們縱使有足夠金錢供自己度過餘生，亦會變得無能為力。因為沒有人能動用你的個人財產，生活醫療開支頓成問題，只能倚仗他人，構成負擔。

我曾目睹過不少病人遇上這樣苦况。原本富足的獨居老校長，突然被發現失智後，要倚賴教友合力為她墊支生活費，隨後的醫療費用更是一籌莫展。在缺乏持久授權書下，校長成為一個高資產的貧困者，造成諸多不便，亦帶給親友不少困擾及負累。另外一名失智老先生，本以為精靈老妻可管理兩人的餘生，怎知妻子突然去世，老先生頓失所依。由於事前沒有做持久授權書，老先生的生活由原本無憂，最後落得拮据及無奈。

「唉，如果病人一早訂立持久授權書，情况就絕不會如此。」我總會這樣想。所以，在講座中說起這些「遺憾個案」，即是沒有訂立「持久授權書」的遺憾。但究竟有沒有正面個案？

授權須經醫生測試 證精神正常

深思時，想起了西蒙老先生。大半年前一個晚上，我接到醫院門診部的電話。「梁醫生，我們接收了一名病人，他說是你的舊病人，希望你回來看看他。噢，他是一名外籍人士呀。」舊病人？外籍人士？我心中一陣納悶。過往一年，我似乎未曾看過外籍病人，究竟是誰？不過，無所謂，都是盡快趕回醫院看看他吧。

病人西蒙，今年90歲，單身，僱有一名外籍傭工照顧。外傭發覺西蒙不適，除了發燒及小便困難之外，已有幾天不肯進食，而且呈現精神混亂。替西蒙初步檢查後，建議他入院治療。不過，如果西蒙是舊病人，必存有他的病歷。我努力翻查存檔，都找不到疾病紀錄。

噢，終於找到了！原來西蒙於2017年到過診所一次。而那一次，他並不是來看病，而是專程為簽訂持久授權書而來。是的，我記起了。

7年前的西蒙十分醒目活躍，他告訴我「Hong Kong is my home」。他說自己念工程，20多歲便從英國來香港工作，一做便做到退休。由於沒結婚，退休後搬往長者屋苑。他說住進長者屋苑是最佳選擇，一方面可過着獨立自主的生活，另一方面又享有關顧護老的方便。記得當時，他仍不需要聘請外傭照顧。

他聽過屋苑舉辦的持久授權書講座，意識到這份文件的重要。他更說，以他單身、沒有任何直系親屬在港，如果想在香港終老，持久授權書是他的晚年最佳保障。

法律規定，授權人必須獲得一名註冊醫生簽署，證明其精神狀態正常才可授權。我於是為西蒙做測試，當時的他無論在健康、理解能力、社交活動上，都能一一通過設定測試；亦能清楚覆述持久授權書的內容及含意。相信在我簽署持久授權書後28天內，西蒙已找到律師簽署作實。自此之後，他沒有再回來診所找我看病。

既然診所沒有西蒙病歷，我唯有透過「醫健通」檢視他在公立醫院的紀錄。過往幾年，西蒙曾住過3次醫院；1年多前的那次住了個多月，其間出現混亂，明顯不能自理。由於西蒙獨居，醫護建議遷往護理安老院舍居住，惟他堅決不從，只願返回原來居所。

替授權人管理資產 應付生活醫療開支

醫務社工接獲西蒙的個案，頗感頭痛。因老先生不能自理、不宜獨居，亦喪失管理自己財務的能力。正當苦惱之際，社工發現他早已訂立持久授權書，於是接觸受權人，在他們共同努力下，受權人運用權限，替西蒙裝修家居、聘請外傭、應付恆常開支。西蒙能按照意願生活，沒有淪為高資產的貧窮者，全是因為預早備妥的持久授權書。

另外，西蒙的慧眼亦是關鍵。在他住院期間，我見過他的受權人。他說自己是西蒙兩名受權人之一，另一人已移民外地，現在只剩下他一人留港。他與西蒙認識多年，都是足球愛好者，西蒙更是球場上的老大哥。他盛讚西蒙為人慷慨真誠，對後輩愛護有加，是確確實實一名大好人。所以當他想找受權人時，大家都非常樂意效力。然而，我覺得，願意當受權者實在難能可貴，要盡心盡力，奉獻時間、精力，無償為朋友效勞的精神，實在值得敬佩。

「也不可以這樣說。有能力幫到人，其實已好滿足。尤其幫助的是西蒙先生，我們義不容辭啊。」他回應。

受權人宜較年輕 頭腦清晰可信賴

西蒙除了有遠見之外，也算是幸運，因為找到合適受權人，真是福分。其實有很多個案，尋找合適受權人往往是制訂持久授權書的關卡，單身或沒有兒女的夫婦在尋找受權人尤為困難。要找1、2名以上較年輕、頭腦清晰、有承擔、可信賴，而且在港生活，又了解授權人需要的受權人，真是談何容易。

因此，不少老友說：「我並不是不想做持久授權書，但真的找不到誰可以當受權人。」有些甚至說：「福哥，我找你，可以嗎？」

「哈，不要開玩笑！找一個年紀比你大的人當受權人，是不是比賽誰先失能失智！」我唯有答。因此，受權人最好要比授權人年輕，像西蒙般找比他年輕20年的好友，實在適合。

可找會計師律師當受權人

不過，若擁有一定程度資產，但又找不到合適人選，也可考慮找專業人士代勞，專業會計師或律師都可以當受權人。須留意，持久授權書的法律權限是指定授權予「個人」，不能授權予會計師樓或律師樓等公司或機構，但公司內個別專業人士可以指定為受權人；並且當受權人行使持久授權書所賦予的職責時，可收取酬勞，但相關酬金必須預先得到授權人同意及訂明。因此，如沒辦法找到合適親友當受權人，授權專業人士亦是辦法。

今次講座，我必定會提及西蒙，希望大家得到啟發，立即着手訂立持久授權書，好讓自己晚年生活「冇得輸」。

文：梁萬福

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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