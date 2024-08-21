空氣淨化系統清除異味 高科技雪櫃 延長食品保鮮期

應用程式--MasterCool系列雪櫃可通過互聯網與專用手機應用程式連接，遙距調整溫度和製冰功能。（品牌提供）

觸控溫度--冷凍室內置微電腦控制系統，可將不同區域溫度變化穩定地控制在1℃之內，而且更設有觸控式溫度控制器，讓用家獨立調校冷凍室和冷藏室的溫度，不再只得虛無的高、中、低溫圖標。（楊柏賢攝）

防溢漏玻璃層架--活動式層架的四邊均用上納米塗層，其疏水特性形成一個無形的防溢保護框，只要不是在層架上急速倒水或打瀉了一大碗液體，納米塗層都可有效阻截液體流到下格，清理時更簡單。（楊柏賢攝）

自動調光--Classic系列雪櫃新加入Clearsight LED 照明系統，柔和的光源分佈在多個角落，系統另設夜間模式，當偵測環境變得昏暗，在雪櫃門被打開時系統便會自動減弱LED 燈亮度至一成左右，半夜打開雪櫃也不怕被刺眼燈光驅散睡意。（楊柏賢攝）

【明報專訊】無論年紀有幾大，男士的內心總會保留一點點童真，購物時往往會關注產品的「可玩」程度，好似玩機械表會揀陀飛輪，玩黑膠會揀磁浮唱盤，就算實際上用不着這些「科技」，但仍會因為這些小玩意而樂在其中。

揀雪櫃亦一樣，作為家居其中一件「大玩具」，顏值要高之餘，又點少得高科技和好玩元素？

在高級冷藏設備市場中，堅持美國製造的Sub-Zero可說是無人不識的品牌，其產品集精巧工藝與創新科技於一身。回想創辦人Westye F. Bakke當初突然自學研發製冷技術，是為了讓患有1型糖尿病的兒子有更可靠的冷凍設備儲存胰島素，並在1943年利用廢棄金屬砌出第一部獨立式雪櫃，2年後成立自家品牌Sub-Zero Freezer Company（後改名為Sub-Zero），名字取自其超低溫保存食品的技術。

屈指一算，Sub-Zero明年迎來80周年的里程碑，多年來品牌推出過無數產品，例如1950年代首創將冷藏室（儲存須維持冰封狀態的食材）和冷凍室（主要用於儲存新鮮或毋須結冰的食材）徹底分隔成兩個獨立的區域，讓用家可以在一體式雪櫃內的不同空間儲存冰塊、肉類及蔬果，延長新鮮食品的保質期，食物的氣味也不會互相影響。後來品牌推出首部嵌入式雪櫃，令雪櫃在廚房中不再是獨立機器，可以與室內設計融為一體。近年Sub-Zero推出的全新Classic系列French Door雙門對開式雪櫃，更加入了不少獨特技術，當中有不少「必試」的功能。

雙重製冷 控制溫度濕度

美國太空總署NASA專為太空人研究的食品保鮮科技，刺激了Sub-Zero工程師研發出獨家的空氣淨化系統。官方的解釋是許多新鮮食品會釋放出乙烯氣體和帶來不同味道的天然化合物，加速食品腐壞，而這套空氣淨化系統便會每隔20分鐘，清除雪櫃內的乙烯和異味。此外，品牌的雙重製冷系統可獨立控制冷凍室和冷藏室的溫度和濕度，例如冷藏室需要乾燥而寒冷的環境，儲存的雪糕才不會結出碎冰；冷凍室在低溫之餘卻要保持一定濕度，令容易乾枯或腐爛的鮮花和菜葉，保持新鮮狀態。●

Sub-Zero Classic系列ICBCL 4850UFDID

體積：2134×1219×610mm

建議零售價：$237,000

網址：https://subzerowolf.com.hk

●其他選擇

嵌入式雪櫃 輕按面板自動開門

德國高級家電品牌Miele今年踏入125周年，最初以生產奶油分離機起家，其後研發的產品跨越多個界別，例如家電方面有洗衣機、吸塵機、雪櫃等，交通工具則有單車、汽車，突顯品牌大膽追求創新的文化。翻看Miele上世紀的家電，會很神奇地感到產品的設計非常精緻和前衛，即使放在今天的簡約風家居環境也沒有違和感。

品牌的旗艦級嵌入式雪櫃MasterCool系列融入大量科技元素，例如可延長保鮮抽屜內肉類、蛋奶、蔬果的保鮮期限近3倍的MasterFresh技術，又如Active AirClean空氣過濾系統可有效去除異味等，不過最好玩的地方是雪櫃採用Push2open無把手設計，只需輕按一下面板，雪櫃門就會自動慢慢打開，就算騰不出雙手開門也不至於手忙腳亂。●

Miele MasterCool K2801 vi

體積：2127×756×610mm

建議零售價：$125,000

網址：https://www.miele.hk

日本製環保雪櫃 抽真空減慢食物氧化

要數同樣集時尚美感、貼心功能和先進科技於一身的日本家電品牌，不得不提日立（Hitachi）。日立的雪櫃產品中以多門變頻環保雪櫃系列為旗艦級產品，不但具備最多獨家功能，全部均於日本生產，對鍾情「日本製」的人來說特別有吸引力。系列產品採用簡約設計，操作方面亦相當簡單，以最頂級的6門雪櫃（R-ZXC740RH）為例，只需輕觸或輕掃上層冷藏室的面板，就能指示雪櫃打開單門或雙門齊開，下方的冷凍室和蔬果室亦具備電動抽屜功能。

不過，這系列雪櫃最具話題的科技莫過於中層保鮮室應用了真空保鮮和Ru白金觸媒技術，每次開啟和關上保鮮室，都會聽到「唧」一聲的入氣或抽氣聲。抽真空的功用是減慢儲存格內的肉類、魚類因與氧氣接觸而氧化的速度，再加上Ru白金觸媒技術可將食材散發的異味分子分解為二氧化碳，與食材表面的水分結合產生弱酸性，可有效抑制酵素活動，保持食材新鮮。Ru白金觸媒技術同時應用於最底層的蔬果室，延長蔬果的保鮮期。●

Hitachi多門變頻環保雪櫃

R-ZXC740RH

體積：1833×880×738mm

建議零售價：$35,680

網址：https://www.hitachi-homeappliances.com.hk

文：周群雄

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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