本地發展逾60年 芭蕾普及化 舞入基層

羅樂萱月前晉升加拿大國家芭蕾舞團首席舞者，將在月底跟林雋永飾演芭蕾舞劇Paquita的男女主角，是二人首次同台演出。圖為她在加拿大演出的劇照。（加拿大國家芭蕾舞團提供）

林雋永說古典芭蕾舞有一套規範的表達方式，務求每一處體態盡善盡美，每天都會做圖中所示的barre work（扶把練習）和center work（中間練習）。（黃志東攝）

林雋永9年前到巴黎歌劇院芭蕾舞學校學舞，是學校首個錄取的中國籍舞蹈員。他在異鄉闖出一片天地，現已是巴黎歌劇院芭蕾舞團獨舞員，接下來會有更多在香港的活動，回饋成長地。（黃志東攝）

【明報專訊】「Mi do la la，re ti la la……」口中哼着旋律，看着鏡子中的自己，髖骨關節向外轉，身體慢慢下沉，背部挺直並提氣，芭蕾舞者羅樂萱和林雋永，從自幼學舞到成為頂尖舞者，已做過這個叫plié（芭蕾蹲）、為跳躍熱身的動作上10萬次。芭蕾舞輕盈優雅，是日復日的刻苦修行；舞者「爭崩頭」加入菁英舞團前後，每日都要做類似的練習。芭蕾舞在香港發展60多年，經歷不少變化，不變的是芭蕾伶娜腳步伴隨旋律，透過身體，把音樂融入跳舞的愉悅；鏡像中是數代人將貴族舞蹈普及化，各自歲月的倒映。

香港本地芭蕾舞發展，始於1960年代，首批從外地學成歸來的芭蕾舞者開班授徒。1963年劉兆銘創作的舞劇《海戀》，以及1964年王仁曼編舞的《醜小鴨》，引起本地觀眾對芭蕾的興趣。王仁曼與多個芭蕾導師，包括廖本農、鍾金寶、郭世毅及陳寶珠等，同年成立香港芭蕾舞學會（下稱：學會），遂集合鮮有表演機會的學生，每年暑假公開演出，讓舞蹈發展更上一層樓。

成立學會 連結本地不同舞校

「他們一路教教教，覺得學生只是來上堂沒什麼意思，不如成立學會，取得資格申請場地演出，每個小朋友不單自己勤力跳跳跳，還與其他學校的小朋友一起排演交流。」現任學會主席黃慧琪說。「每個暑假一起演出，召集學生甄選，一起排練再表演。那時沒什麼暑期活動，又沒什麼電視節目看，小朋友聽到（有演出）就好興奮，媽咪也說正呀要去，搞了好多年，栽培了一班芭蕾舞蹈員出來；（著名舞者）張天愛、馮雲黛、伍宇烈，都是在我們的活動認識。」

任職加拿大國家芭蕾舞團（The National Ballet of Canada）首席舞者的羅樂萱和巴黎歌劇院芭蕾舞團（Opéra national de Paris）獨舞員的林雋永，便分別是學會早期比賽得獎者、香港芭蕾舞團前首席芭蕾舞員蘇漢華和學會創辦人王仁曼的學生。

學會多年來定位為慈善團體，不是職業培訓機構，而是聯合眾多舞校的橋樑。學會陸續獲不同社會賢達，以及英國傳奇芭蕾舞者Margot Fonteyn贊助，再設立獎學金，支持本地芭蕾舞新秀。

成立36年後，學會把暑期表演改為比賽——「超新星大賞」，至今累計近7000個參加者。「那時候，我們發現不少學校已經發展到一定規模，自己都有演出，就覺得不如設比賽，給他們在大台表演切磋的機會。」讀同一間小、中學，但各自在不同舞校學藝的羅樂萱和林雋永，是在活動上相認。

「於芭蕾舞，獨舞的機會是好難得，比賽設計上讓每個選手分年紀跳指定舞段。不論有沒有贏獎，都可以練到膽識。」黃慧琪感嘆，芭蕾舞始終是一門較昂貴的藝術，學費和物資開銷不小；工作競爭也大，在講求「找份好工」的香港社會，舞者容易放棄。學會透過比賽嘉獎新秀，鼓勵他們到外國舞蹈學校參加暑期課程，見識芭蕾舞的事業路，並肯定自己的潛質，從而堅持下去。

來回3小時 堅持習舞

羅樂萱自4歲習舞，林雋永則在7歲開始。雖然他們生於中產家庭，能夠負擔初期學舞費用，但追尋舞蹈夢仍不是容易事。羅樂萱最初隨媽媽看芭蕾表演，也學不同興趣班，始終是優雅的芭蕾最得她心。她最初在社區中心學舞，在暑期課程認識老師蘇漢華後，便幾乎每天於葵青區放學後，乘車至遠在炮台山的舞校練習。同樣曾住葵青的林雋永，最初較幸運能在舞校荃灣分校練舞，但升班後亦要到北角上課。

試堂時曾哭泣的林雋永，不會想到後來縱使要搭車往返3個小時，仍想繼續學舞。「最cracy（瘋狂）試過星期一到日都練舞。」他說香港學舞者的功課壓力最大；羅樂萱就遇過不少同學到中三時就放棄：「家長覺得藝術這條路不怎麼掙錢、不實際，到中三選科就不太支持子女向舞蹈發展，也有小朋友怕兼顧不到學業所以沒再學。」

假使學舞者讀到高中還未被家長或學業壓力擊退，也不一定意味成功。首先，優雅的芭蕾，有很「悶」的部分。羅樂萱解釋，「其實芭蕾舞雖然有不同舞劇，但來來去去都是基本功延伸出去的step（舞步）、variation（變奏舞）」。她說現時每天清早到舞團，亦是做基本barre work（扶把練習）、center work（中間練習）。十數年生涯，鏡中變化的會是舞者更紮實的姿勢，更好的平衡、延伸、協調及敏捷能力，以及練習無數次en pointe（腳尖企）和demi-pointe（半腳尖企）後更強健的腳趾。

留港發展起步遲 赴外國追夢

如果你脛骨和腳背的拱形位置（arch）不夠寬闊，就要用額外力氣做en pointe。常看到似蒲公英般點點躍動的女舞者，其實腳腕正承受苦楚。至於其他動作，天生身體較柔軟的林雋永有優勢，而羅樂萱就曾刻苦突破柔軟度障礙，「一有空我就會做一字馬拉筋」。而學會頒發給二人的「超新星大賞」獎項，證明苦功沒有白費。

但還未完。當你練得一身好「舞」功，夢想加入頂尖舞團，香港卻只有演藝學院可讀，讀完後已經最少22歲，比外國職業舞者遲了4年入行，怎麼辦？只能到外國追夢。羅樂萱16歲時在獎學金資助下，選擇到新西蘭舞蹈學院（The New Zealand School of Dance）升學；輾轉經歷3年香港芭蕾舞團實習生歷程，再於21歲時加入加拿大國家芭蕾舞團。林雋永則14歲時受資助到巴黎歌劇院芭蕾舞學校（Conservatoire national Supérieur de Musique et de Danse de Paris）深造，18歲時順利加入巴黎歌劇院芭蕾舞團。

力臻完美的舞者，要如芭蕾舞電影《黑天鵝》中的主角Nina般，不單要學習控制身體，還要學懂放鬆。二人30歲未到，跨越萬重難關，才達生涯巔峰；競爭這麼激烈的舞蹈，其實有沒有平民版本，即使不在一流水平，仍可參與其中？林雋永說，他其實最享受當年於課餘時間學舞的時光：「那時候我即使被老師罰企，都在練turn-out（髖關節外轉）。」

到深水埗天水圍免費教舞

「我好開心實現夢想，入頂級舞團，但好老實講，我之後一路都找不回當年最真的熱情。其實都很正常，我不覺得是問題或傷心，因為（跳芭蕾舞）成為職業之後有責任，芭蕾舞是難、辛苦、要求高的事。」每年平均約4日就有一場表演的林雋永，看過巴黎奧運後在想，其實不一定要做芭蕾專家，才去學芭蕾舞；香港人人為劍擊港隊歡呼，但亦未必懂得劍擊如何計分。全港有這麼多人，不一定個個要做頂尖舞者。推動芭蕾普及化，讓更多人體會他喜愛的、「利用身體同音樂一起跳舞」的療癒感，會是更有意義的目標。

學會將在本月30至31日，在「HKBG60 - 盛•鑽禧芭蕾」演出中呈現經典芭蕾舞劇Paquita，這是羅樂萱和林雋永首次同台擔任主角，多個年輕學舞者正為這個拿破崙時代、西班牙鄉村少女相識王子的故事，密集排演中。學會另推「社區芭蕾舞計劃」，自3年前到深水埗、天水圍等地區小學免費教舞，一方面讓基層兒童有機會認識舞藝，亦讓沒有選擇追尋頂尖舞者夢的香港舞者，有用舞蹈回饋社會的機會。黃慧琪說，有工作繁忙本無空接送的家長，聽到有免費芭蕾舞班後「不顧一切」送小孩上課；他們不一定跳得很叻，但回家與父母回味plié或tendu（伸展），會是比看電視和玩手機，更有滋味的茶餘飯後活動。

「HKBG60 - 盛•鑽禧芭蕾」

日期：8月30至31日

時間：晚上7:30

地點：葵青劇院演藝廳

查詢：bit.ly/4dJxoo2

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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