【巴黎】《巴黎戰火》：經典電影紀念重光80周年

【明報專訊】1940年6月14日，納粹德軍攻入巴黎，臣服於希特勒的法國傀儡政府遷都維希（Vichy），將巴黎拱手相讓，巴黎因此經歷了超過4年的德佔淪陷時期。今年是巴黎重光80周年，市政府將於8月24至25日舉辦紀念活動。然而，嚴格來說，1944 年第一支解放巴黎的部隊於8月19日已經抵達。該隊由被譽為「平民隊長」的Raymond Dronne，以及左翼西班牙裔軍官Amado Granell所率領。有趣的是，這支部隊不僅是勒克萊爾大將軍（Général Leclerc）旗下的先遣部隊，更是一支被歐洲白人看不起的「混血雜牌軍」——皆因它是由大批移民後代、非洲人和阿拉伯人所組成。同年8月25日，勒克萊爾從巴黎第14區駛入巴黎；同日，駐法國納粹總司令Dietrich von Choltitz投誠，巴黎重光。與前總統戴高樂將軍相比，勒克萊爾在軍事上的功績與能力有過之而無不及。

2019年，市政府於巴黎第14區設立「解放博物館」（Le Musée de la Libération de Paris - musée du Général Leclerc - musée Jean-Moulin），以紀念反抗軍領袖Moulin、勒克萊爾，以及重光日。時隔5年，博物館即日至9月22日舉辦「巴黎戰火」（Paris brûle-t-il?）特備展，策展人以家傳戶曉的同名電影來命名展覽，藉經典電影向公眾介紹重光史及法國1960年代的政治角力。這部1966年作品由美、法合拍，曾獲奧斯卡兩項提名，橫掃多地票房；劇本取材當年兩名年輕記者Dominique Lapierre及Larry Collins的同名著作，由多位當年炙手可熱的影視紅人出演，包括卻德格拉斯（Kirk Douglas）、尚保羅貝蒙多（Jean-Paul Belmondo）、查里士杯亞（Charles Boyer），以及剛去世的一代巨星阿倫狄龍（Alain Delon）等。

策展人兼歷史學家Sylvie Lindeperg表示，要在歷史事件發生後僅20年便拍攝一部相關電影，是一件相當棘手的事情，因為經歷過這段歷史的人都在看着，尤其是當年的反抗軍與受害者。雖然劇本能觸及的篇幅有限，但名導演雷內克里蒙（René Clément）既呈現有獨特詮釋的作者風（film d'auteur）視野，又能顧及和參照史實，並成功游走於當時的政治角力中，實屬難得！克里蒙不但蒐集眾多生還者的供辭求真，更翻查不少納粹當時的檔案資料，並巧妙地以真實紀錄片段來彌補一些不能重拍或重構的場面。

製片人Paul Graetz當年希望減少輿論壓力，主張「每一個爭議都必須被排除，在這部電影中比在任何其他電影中都更是如此（Chaque polémique doit être exclue, dans ce film plus que dans tout autre）」。然而，克里蒙雖有妥協，但也努力守護自己的見解，例如他拒絕因商業考量而令對白過於淺白；而Dietrich von Choltitz的人道主義立場在片中雖被削弱，但克里蒙原好保留他那溫和派一面。有趣的是，克里蒙指出他想讓人「看到像希特勒的魔頭，但不歌頌『偉人』」；這裏的「偉人」語帶雙關，指的正正是1966年當權的戴高樂。通過珍貴的館藏資料和書信，我們得知戴高樂當年因欲維護其政治形象和光環，多次留難製作團隊，更拒絕被明星飾演自己。而曾為「民族抵抗委員會」（Le Conseil National de la Résistance）政要的 George Bidault 因在1960年代阿爾及利亞的政治角力中與戴高樂不和，原本存在於劇本中的角色被刪走。此外，當年勒克萊爾把握良機，說服巴黎反抗軍領袖Henri Rol-Tanguy一起代理戴高樂與von Choltitz速速和談，免夜長夢多，可是戴高樂其後進城時，不滿被「功高蓋主」，火冒三丈。這一幕不止被記錄人員拍到，更被克里蒙寫進劇本，但最終這幕「經典」當然也被好好刪走了。

除了眾多珍貴的書信資料顯示各人對輿論、資本、歷史觀點的看法，展館中亦有多幀劇照、原劇本的節錄部分、道具、戲服，以及多個相關訪問。館長今次特意找來Sylvie Lindeperg幫忙策展，並以錄像解釋電影中多個故意留白的部分：除了以上有關戴高樂的軼事，其他被「取消」的爭議包括法國共產黨當時欲借亂奪權、巴黎群眾虐待德國降兵等。展館票價為9歐元（約77港元），觀眾看完特備展，不妨到樓下常設館：除了可以看到各個豐富的抗戰人物小故事，還能體驗精彩的VR館，只要戴上VR眼鏡，便可在一個仿造二戰時反抗軍的地洞自行探索，進入一個個小房間與虛擬人物及物件互動，非常有趣。

作者簡介：一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人

文：塞納河專業投訴員

[開眼 大都會文藝誌]