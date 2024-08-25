周日話題：造化石猴「魂」：關於《黑神話：悟空》的隨想

【明報專訊】8月20日，國產遊戲《黑神話：悟空》（Black Myth: Wukong）正式發售。坊間一直對此作寄予厚望，認為是中國遊戲業挑戰「3A大作」的里程碑。以億元計的製作費用，以年月計的開發時間，除了傳統海外遊戲大廠之外，相信沒多少開發商膽敢挑戰。製作人馮驥和楊奇在媒體訪問講及，長達7年的開發過程壓力山大，唯有靠熱情和決心熬過。幸而市場數據顯示，這份努力換來出眾成就；其預售收益已是理想，發售首日的銷量更突破450萬套。在Steam平台上，它更創下逾210萬人在線遊玩的紀錄，僅次於流行多年的手機遊戲《絕地求生》（PUBG: Battlegrounds）。

遊戲面世未久，相信大量玩家猶在苦戰。起碼在交稿一刻，多個隱藏結局的存在仍然成謎。據聞幾家企業還特設放假，讓員工趕上風潮，盡情投入遊戲世界。是以深入的評測報告也好，完整的劇情分析也好，一介普通玩家實在不好搶着侃侃而論。在此僅想藉遊戲的初期體驗，以及周邊的新聞資訊，隨心思考一下《黑神話：悟空》對電子遊戲界而言有何值得注意之處。

「魂」的神話

在《黑神話：悟空》中，玩家扮演花果山猴妖「天命人」，進入延伸自古典章回小說《西遊記》的奇幻世界。話說孫悟空完成取經重任後，未有踏上成佛之路，反而再次反抗天庭。二郎神等仙家領兵阻止，孫悟空最終不敵緊箍咒束縛，無奈戰死，遺骸更化成6件法器，分散四方。生於花果山的「天命人」蒙受啟示，踏上凶險的旅途，奪回各大妖魔看守的法器，以求喚醒封印於巨石的行者魂魄。按照基本的遊戲分類，這是一款以武制敵的第三身動作遊戲。但自從首條宣傳片於2018年發布以來，坊間都認為「動作遊戲」之稱有欠細緻，它的風格顯然偏向「魂系」遊戲。

所謂「魂系」（Soulslike）是從屬動作遊戲的小類，名稱源自日本遊戲公司From Software旗下的遊戲系列，尤以2011年面世的《黑暗靈魂》（Dark Souls）為代表。其製作人宮崎英高也以此成為業界名人，為玩家稱道。到底什麼是「魂系」？其實沒有嚴格定義，畢竟只是「like」，偏向一種主觀的印象。概言之，這類遊戲多採取沉重陰暗的奇幻風格，地圖廣大而自由，敵人強橫而巧妙，講求精密操作、細心觀察和反覆挑戰。其他遊戲或可藉時間累積角色的經驗值，憑能力參數輾壓所有關卡頭目；「魂系」則不泥於數字，重視玩家面對強敵的即時操作表現。

確實《黑神話：悟空》具備符合「魂系」的特徵，譬如顯著的戰鬥難度和講究時機的操作要求——單是首關的小頭目幽魂，社交媒體已是哀鴻遍野。稍後出現的小驪龍捶地放電，逼玩家迴避向外擴散的電圈，更為坊間戲稱作音樂節奏遊戲。地圖設計方面，各章版圖是割裂的，屬於日系謂之「箱庭式」，幸其廣大程度和收集要素也展現出自由探索的性質。有的玩家還抱怨遊戲畫面不設小地圖，以致處處迷路。

不過，它的部分設定又比「魂系」放寬一點。起碼它沒有「死亡懲罰」機制，挑戰失敗的玩家可以帶着已有的經驗值和道具，從存檔地點重新開始，不必像《黑暗靈魂》般返回死亡位置回收裝備。換言之，每次重來一遍，理論上都是有所增強的，未至於徒然原地踏步。本作的戰鬥系統又傾向鼓勵玩家進攻，部分招式能夠打斷敵人的動作。傳統「魂系」的難度在於，敵人行動往往是環環相扣的密集流程，玩家只有適應其中規律，找出可供突擊的瞬間空隙，其餘時間則準確地迴避和防禦。是以有說這種玩法根本是回合制戰鬥，玩家必須按攻守環節分毫不差地輸入指令。（製作人有意無意地留下的「外鄉人打法」另作別論。）如今既有干擾手段，玩家具有多一點自主權，壓力紓解不少。因此，一如評論指出，《黑神話：悟空》實為「類魂系」，更接近早年的《仁王》（Nioh）系列和《臥龍：蒼天隕落》（Wo Long: Fallen Dynasty）等等，比較對象不必執作於《黑暗靈魂》而已。

興起為「魂」

隨着時間過去，《黑暗靈魂》的成就愈來愈受到認同。其發行期間屢奪獎項之餘，後來還不斷列入綜合電子遊戲歷史的排行榜。不過，開發商過去對於「魂系」的態度不算熱中，始終操作艱深，壓力龐大，費時頗多，未必符合休閒玩家的需求。細數知名動作遊戲，像着重故事情節的《生化危機》（Resident Evil）系列、講求爽快連打的《惡魔獵人》（Devil May Cry）系列，以至供人大量殺敵的《三國無雙》系列等，不少作品似乎擁有更廣大的市場——同為3A級的龐大成本，投資者當然希望尋求最大回報。這導致「魂系」遊戲的產量相當有限。

直到近年，市場情况開始有所轉變。一方面，不少作品嘗試導入「魂系」的操作系統，特別着重攻守的變換、迴避（parry）的概念。除了前面提及的《仁王》和《臥龍》之外，出自《星球大戰》（Star War）和《最終幻想》（Final Fantasy）等知名品牌亦有相關的衍生作品。一般玩家熟習了相關玩法和思維後，自然願意接觸真正的「魂系」遊戲——實際遊玩過後的挫敗感，當然是另一回事。

另一方面，因應遊戲設備的進步，「魂系」得以充分展示軟件和硬件的機能。不管是裝置的運算能力，抑或手掣的反應速度，現世代的家用機已有一定水平，更遑論用於電玩的高性能電腦日漸普及。「魂系」的操作需求不再遭受機能束縛，開發者和玩家都得到更大的發揮空間，樂趣可謂大大增加。更重要的是，視覺和音效的質素提升，令遊戲不再只有苦悶的惡鬥。《黑神話：悟空》最初引起注目，正是出於優秀的美術風格和視覺特效，呈現出頂級遊戲的氣派。如今的成品也是不負眾望，深受多家評論稱讚。妖魔的華麗動態，加上栩栩如真的場景，即便無心攻破遊戲，隨便遊玩亦是賞心悅目。

電子競技日趨盛行，大眾漸漸認同遊戲的競賽性質，並且懂得欣賞精湛的操作技術。這一點也驅使新一代玩家產生挑戰「魂系」遊戲的意欲。搜尋YouTube，快速通關已是等閒事，部分直播主甚至挑戰另類的操作方式，改用單手、雙腳、腦電波等。可見「魂系」在公共社交空間中構成了競爭場域，參與者為贏取聲望與榮譽而樂此不疲。《黑神話：悟空》誕生於此時，可謂順應了天時、地利、人和。當然，就算如此，馮驥和楊奇的魄力還是不容否定。要知道中國的電子遊戲業起步較遲，發展模式有別於日本和美國。遍觀現時的中國廠商，騰訊主力發展手機遊戲，米哈遊也是以服務型遊戲為本，單機遊戲收益低下，難免乏人問津。因此，《黑神話：悟空》對外彰顯了中國遊戲商的開發能力，對內也是重振了單機遊戲的發展路向。

「魂」去何方

話說回來，大環境雖有利產品，卻又不是毫無隱憂的。其中一個挑戰來自兩個月前：《艾爾登法環》（Elden Ring）發布了醞釀已久的DLC〈黃金樹幽影〉（Shadow of the Erdtree）。宮崎英高未有放棄「魂系」遊戲，近年繼續主理全新的遊戲系列，包括《隻狼：暗影雙死》（Sekiro: Shadows Die Twice）和《艾爾登法環》。前者的全球銷量逾1000萬套，後者同樣大賣之餘，更拿下多項國際遊戲大獎。對於《黑神話：悟空》來說，隱憂在於珠玉在前嗎？非也，反而是出於〈黃金樹幽影〉的失利。地圖過度空虛，敵人過度強大，「魂系」遊戲一度化解的缺點，再次給玩家拋出。當中國開發者尚在摸索之際，大作的疲態是為警示。

細閱玩家寫在遊戲平台的控訴，〈黃金樹幽影〉的敵人攻勢太猛，行動模式複雜之餘，還滲入隨機因素，往往一串快速連擊已是無力回天。恰如奧運會的格言，「更快更強」乃是「魂系」的核心精神，在同一模式的遊玩方法下，關卡難度想必不斷提高。冠冕難得，意味失敗者眾。而當失敗者如是普遍，大家便會懷疑給遊戲淘汰的意義——大眾熱情止息過後，真心擁抱「魂系」的或餘下少數的精英玩家。最新消息報道，某玩家就是以遊戲過度困難為由，要求退回《黑神話：悟空》。合理與否恕不評論，在此希望提出的是，此作貴為中國業界代表，成功達到世界頂級水平，交出亮麗的成績，惟技術再是卓越，亦得依賴開發商的前瞻眼光，引領未來的遊戲風潮。對宮崎英高的效法與挑戰，理應包含其對「魂系」遊戲的開創性。

那麼《黑神話：悟空》本身是否存有對前路的啟示？也許它對傳統文化的應用與改編值得一談。無可否認，《西遊記》早已進入流行文化，相關電子遊戲最早追溯至八十年代，去年美國也拍了一部電視劇《西遊ABC》（American Born Chinese）。但真正流佈的實際上只有孫悟空等個別人物形象。抽空了原著背景爾後，這些形象容易流於空洞，任由創作者扭曲。幾年前，日本手機遊戲《命運／冠位指定》（Fate/Grand Order）過度改造中國古代名人形象，在內地就引起一番爭議。而《黑神話：悟空》的難得之處是，它藉着延續的古代經典，引入浩大而豐富的《西遊記》世界觀，保留了人物在原作的位置和脈絡。罕見的選角如二郎神、蜘蛛精，還有菩薩、輪迴等深遠的佛學元素，都大力發揚了原作的魅力。配合英語配音和字幕，全球玩家得以進一步認識這部久遠的小說。對比日本遊戲《臥龍：蒼天隕落》對《三國演義》的想像，《黑神話：悟空》更巧妙地掌握改編方法，流露傳統文學的韻味。

坊間相當期待開發商「遊戲科學」的動向。有玩家相信《黑神話：悟空》將會安排DLC，又有報道說製作人正構築《黑神話》的「遊戲宇宙」。推想繁多，有待證實，大家還是先專心闖蕩蒼狼林，大戰廣智、幽魂和靈虛子吧！

文˙凌頌榮

編輯•谷理揚

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