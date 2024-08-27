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狗狗檔案：下半身癱瘓 水療4個月回復走動

文章日期：2024年08月27日

【明報專訊】姓名：Simba

品種：唐狗

年齡：4歲

復健時長：4個月

復健情况：患有急性椎間盤突出，導致下半身癱瘓，完全不能行走，經過4個月水療及其他復健治療，回復走動能力，基本能夠控制肌肉及平衡

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