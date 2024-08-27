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狗狗檔案：下半身癱瘓 水療4個月回復走動
文章日期：2024年08月27日
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（賴俊傑攝）
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【明報專訊】姓名：Simba
品種：唐狗
年齡：4歲
復健時長：4個月
復健情况：患有急性椎間盤突出，導致下半身癱瘓，完全不能行走，經過4個月水療及其他復健治療，回復走動能力，基本能夠控制肌肉及平衡
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