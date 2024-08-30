劉文邦 不為投資而收藏

劉文邦在一次結婚周年紀念送給太太的畫作，是吳美美的君子蘭工筆畫。畫的左下角印着劉文邦委約篆刻家製作的印章蓋印（右圖）：教我如何不想她。（黃志東攝）

劉文邦指除了收藏，他亦會投入藝術中。例如這個印章，篆刻家將詩句刻錯了地方，實質應刻在另一面，於是劉文邦在留空的一面為創作者補回名字，作為回應。（黃志東攝）

劉文邦喜歡張義的雕塑作品。多年前劉文邦購入圖中這套雕塑，把張義在台灣授課時課室的學生桌也一併買下，原汁原味展出。（黃志東攝）

【明報專訊】成就藝術，除了需要有心有力的藝術家，令藝術成為可持續產業，還要有願意付出真金白銀購買作品的收藏家。近年收藏家在藝術市場的影響力漸增，去年三大拍賣行總成交額略降，但由收藏家私人洽購的成交額卻上升，佔總成交額約兩成；除了拍賣行，藏家還可以由畫廊、藝術家直接購買作品，可見收藏家在藝術市場的影響力不可忽視。藏家是否一定高深莫測？開眼將以系列介紹，先從香港藝術中心新任監督團主席、宏亞傳訊集團董事總經理劉文邦開始。

【誰是收藏家系列】

位於柴灣的一座工廈，是劉文邦創辦的印刷公司宏亞傳訊集團總部。其中一層是劉文邦的私人收藏庫，全層1萬多平方呎，分門別類擺滿1000多件藝術收藏品。喜歡攝影的他，在一邊為劉香成、Michael Wolf等名家攝影書存檔，另一邊則是藝術家張義、「蛙王」郭孟浩、黃仁逵等的藏品空間。

講到劉文邦愛不釋手的藝術品，非蘊含數千年東亞文化的印章莫屬，他更不時拿上手把玩。「我瓣瓣藝術品都有儲少少，好花心。不過最重要的一個是這個印章，有我們LOGO（『宏亞』標識）。」他邊拿着印章邊說。劉文邦出身自管理學、銀行業，在香港回歸那年創立宏亞，跨界至印刷業，至今已經27年。標識乃西泠印社篆刻名家徐雲叔所製，劉文邦讚歎划算，「design fee（設計費）都慳埋」。

印章開啟收藏路

篆刻印章和國畫是他最初的藏品類別，「1980年代我20多歲時，剛從外國留學回來，未有什麼錢，就去看拍賣行展覽，是最便宜接觸藝術的娛樂，不用花錢就可以看到值幾千萬、數億的東西，有的甚至可以摸一摸。我未買得起，所以就開始儲比較冷門的印章」。他對中華文化特別感興趣，發現自己讀不懂印章文字後，便看書了解不同流派特色，開始收藏路。「每個人都會收藏一些東西，有人喜歡儲遊戲卡、電車票，貴有貴儲平有平儲，靚畫我買不起，手痕就買下印章。」

在商界拼搏多年的劉文邦，談起藏品仍興致勃勃。收藏家多數神秘，揮一揮手便成就藝術幸運兒。劉文邦與其他神秘藏家不同的是，他不止喜歡「儲」，「甚至乎，可以參與到藝術入面」。他拿起另一枚印章，說該印章的篆刻家身世悲慘，刻下詩句「平生歷盡不平路，不向人間訴不平」，劉文邦指篆刻家刻錯了位置，印章該刻的一面沒刻到，於是他就在這面補回篆刻家的名字，以作回應，「這樣才是藝術的享受」。

與藝術品「互動」

「我不純粹是儲石頭，儲藝術品要享受箇中樂趣。」劉文邦又拾起一個曾送贈予太太的印章和一幅國畫。「女仔一定喜歡這個故事，不要話我老套，有次結婚周年我送禮物給老婆，買了吳美美畫的君子蘭工筆畫，很漂亮，但都不夠意思呀，我就決定找人刻印章。刻什麼好呢？那次我翻書，找到民初新詩《教我如何不想她》（劉半農作，後來被譜曲廣傳）……我就借了他的詩名，刻印章，再印到畫上。」

雖則比起這些形形色色的印章和畫，劉文邦說太太更想要沒顏色的鑽石，但她仍接納劉文邦的收藏興趣。劉文邦成立印刷公司後，接觸大量藝術書籍。他每年到法蘭克福書展，看到外國不少精裝專書介紹當地藝術家，香港卻只有大師級藝術家有這樣的待遇，決定再開出版社製作藝術書：Hong Kong Photographers（共9冊）、Concrete Stories等系列皆由宏亞出版。

印刷業業務利潤，讓宏亞維持出版社運作，高峰時每年出版十數本書，甚至在ifc開過書店，在柴灣辦過以工廈樓梯間為場地的畫廊，代理發售攝影師何藩的作品。「因為我做過這些事情，跟藝術圈熟，做做吓就獲委派藝術相關公職，又加入香港藝術中心監督團，放在藝術圈的時間多過自己生意。」

劉文邦的藝術藏品庫，以前是銀行的貨倉，疫情間退租後被他利用來展示珍寶，分門別類放置藝術品。其中有「Erotica藏間」，放了香港1970年代的情色藝術，以及早期中國的女性裸體攝影書；又有幾個香港藝術家主題藏間，有蛙王、陳福善、夏碧泉、黃仁逵等藝術家的畫作，陳餘生的一幅則被亞洲協會借走擺展。另有李慧嫻的陶瓷作品，更有何藩親手冲曬作比賽用的攝影照。

最愛張義雕塑 「特別啱feel」

香港已故雕塑家張義是劉文邦最喜愛的藝術家，劉在2000年後收藏張義作品。「他藝術底蘊深，雕塑是西方的形態演繹，他就將中國文化放入去，很成功。到今日有他這樣級數的香港藝術家亦很少，是香港現代藝術的重要推手。」劉文邦有學習易學的經驗，說張義的雕塑「特別啱feel（感覺）」。他沒有放過「參與」張義藝術品的機會；張義曾在台灣教畫，劉文邦揀選作品的時候，連課室的書枱也買下，「變成installation（裝置），recreate（重現）情景，再擺他的作品在這裏」。他預告，接下來會為張義出版書籍，希望趕及明年香港書展推出。

這裏的藏品只進不出，再加上經營不賺錢的藝術事業，劉文邦可曾被太太責難？他笑說男士喜歡儲任何東西，都可能被老婆罵，儲高達模型也會被罵。他指藝術可以是集團營造品牌的策略，「一來我喜歡，二來幫得到公司品牌，做印刷也要給人看到我們有品味」。

藏品逾九成是香港作品

劉文邦強調不會為投資而收藏藝術，因為「藝術品是有藝術家傳遞的信息，如果你跟他沒感情，怎會有任何chemistry（化學反應）發生？關係不會維持太久。而藝術品作為資產，賺錢過程是漫長而且illiquid（非流動，即難變現）」。他指不能「盲撐」某種藝術，要作品真的好才行。他現在的藏品超過九成都是香港作品，「我覺得香港藝術家是undervalued（被低估），好抵買」。

他在今年4月獲任命為香港藝術中心監督團主席，負責向董事局推薦藝術和節目方向，檢討節目政策，確保計劃符合預算準則。 讓他最興奮的是近年的「小小藝術家」計劃，中心將繼續培訓小朋友在Art Basel等藝術展覽做導賞員，並籌辦暑期藝術工作坊。「我們現在很喜歡藝術，是因為小時候媽媽帶我們去學過班，現在我們愛藝術了，下一代也要有這樣的機會，藝術中心是一個中心，要擔當教育和提供場地的角色。」

另外，收藏藝術有多年經驗的劉文邦，決定把中心的The Collectible Art Fair展覽擴大成「Collect Hong Kong（暫名）」。「去年首屆只有我們香港藝術學院畢業生參展，計劃下年在『藝術三月』同期舉行，中環有Art Basel、Art Central，灣仔就有我們。它們是國際和亞洲藝術，我們專門展出香港本地藝術家，每年本地藝術系畢業生不少，但外國人在『藝術三月』想找到他們都不知道哪裏有，真的要把他們『亮』出來，讓人購買他們的作品。」

一般讀者沒有收藏經驗，不知價格，也不好意思詢問，該如何辦？劉文邦說不用害羞：「你跟（畫廊、畫展）職員說：這張幾靚，大概什麼價錢？他們會很樂意告訴你。去Art Basel你要先掙夠錢，而Collect Hong Kong是很好的起步點，我們會有應屆畢業生，也有大師，幾百到十幾萬都有，全部都是香港藝術，可以直接支持藝術圈。」

文：梁景鴻

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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