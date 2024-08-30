「三無」孔寧 筆下「地球母親」洋溢愛

孔寧作品《紫花和白馬》。動物和植物都是孔寧作品中常見的題材，她希望通過繪畫，探討人與自然的關係，喚起全球對環保的關注。（思林藝術空間提供）

【明報專訊】國境以北，有座城市叫滿洲里。蒙古、俄羅斯與中國內蒙古在附近一帶交界，身處草原，遠離城市，滿洲里的冬季格外漫長，雪厚如山，「一年只有一個月是綠色的」。藝術家孔寧成長於此，在零下四十度漫長的孤獨和寂靜中，幻想燦爛的鮮花、綠植、動物與愛。

滿洲里成長 黑暗經歷化成艷麗顏料

元創方思林藝術空間明日起舉辦孔寧個展「愛」，展出她的7幅油畫作品。從滿洲里走向北京，再走向巴黎；目睹生命逝去、環境破壞及人際衝突，孔寧希望用藝術表達愛，喚世人減少殺戮、保護自然，在愛中打開心扉。

聊起創作，孔寧常提起過去的經歷。成長於邊境，幼年的她常常感到孤寂；曾經從事法律工作，青年的她在刑場親眼見證34條生命的死亡。「我的很多時間都是在黑暗中度過的，這些黑暗反而反射出我對色彩的渴望。」她說。她將這些經歷與渴望化作顏料，塗抹在畫中。艷麗的色彩、盛開的玫瑰、蔓延的枝葉與擁吻的戀人，在孔寧看來，畫與生命是一體的，每幅畫各有各生命、各有各釋放。

色彩之外，每幅畫都指向共同主題——愛。在孔寧眼中，愛不局限於兩人，「愛是屬於全世界的命題。人類與大自然的愛、家庭之愛、愛情之愛、國與國之間的愛……愛有無限大的空間」。是次展覽展出孔寧的油畫作品《分手的戀人》，畫中，粉紅與灰藍的色塊構成兩個相擁的人形，背景一片鮮紅。乍看之下，畫中是戀人男女間的擁抱，但孔寧在觀看這幅畫時，常常會流淚。她說會想起在天堂的媽媽，逝去多年的外婆、奶奶，以及天堂上懷念的許多人。孔寧希望透過這幅畫傳達的是「沒有界限的擁抱」，「無論是逝去的人、不同國界的人、匆匆路過的人，甚至陌生人，打破界限，任何人都能擁抱，去掉一切，在陽光下相擁，感受那種溫暖」。

人馬相依 致敬自然

愛，不止是人與人的情感；擁抱的對象，亦不僅是人，還有更廣闊的自然。孔寧回憶，她的父親來自游牧民族達斡爾族，有「馬背上的民族」之稱的他們，從小以馬為伴。孔寧覺得馬和自己很像，因此，她曾經在故鄉一口氣畫了30多幅馬。展品《紫花和白馬》正是其中一幅，牧羊女孩和身披玫瑰花的白馬緊緊相依，「馬特別能和人產生共鳴，（畫中）他們在向彼此吐露心事」。

畫人、畫馬、畫植物，孔寧希望通過繪畫致敬自然。繪畫之外，孔寧還寫詩、寫劇本、做裝置藝術。走遍40多個國家，人們在介紹孔寧時，總不忘在她的名字前加多幾個字——女性藝術家。然而，孔寧更希望將自己介紹為「三無人員」——無性別、無國籍、無年齡。「三無」視角下，她筆下常出現的女性角色，也不是某個人，或她自己，而是「地球母親」。「無論什麼膚色、什麼身分，我們都被地球母親愛着。」透過描繪地球母親的愛，孔寧希望引起觀眾思考：「被地球母親愛着的時候，應該思考什麼、擁抱什麼、盛開什麼、戰勝什麼。太陽和月亮準時升起，望着天空，還有什麼不滿足呢？」

愛：孔寧個展

日期：8月31日至10月12日

時間：周二至六上午10:30至晚上6:30

地址：中環鴨巴甸街35號元創方B座H506-507

詳情：bit.ly/4dB5hHS

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]