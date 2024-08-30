Friday Planner：人生二三事

【明報專訊】「如果可以永遠過暑假就好了。」你是否也曾這樣想？立秋已過，漫長的夏季逐漸過去，開學的日子正在逼近。無論已經工作，還是尚在讀書，在冷氣房中飲着汽水哼着歌、無所事事的暑假，都是人生的「能量補充劑」，閒時累時，憶起童年的暑假，仍能泛起笑意。

關於童年，你有哪些回憶？或許是那個「Chocolate Rain」蘑菇頭公仔「法天娜（Fatina）」。從插畫、公仔、文具到繪本，本地藝術家麥雅端創作的法天娜形象，為小朋友帶來充滿奇趣與想像的童年回憶。香港視覺藝術中心正舉行麥雅端個展「觀潮…一場藝術的交匯」，得閒可以行去看看，法天娜是不是還梳着記憶中的蘑菇頭？

憶完童年，回到當下。《香港式離婚》五度重演，34萬人在線撲飛搶「early bird」令人震撼。你搶到飛未？若對睇劇有興趣，「late bird」也同樣吸引。中英劇團舞台劇《塵歸土土歸塵》還有餘飛，演員以怪異、反常、扭曲的肢體形態敘述世界荒誕；牛棚藝術村牛棚劇場《英雄》尚未完場，「中二病」導演攜一眾演員開展「成為英雄嘅預演綵排」，若曾經發過「英雄夢」，想必會有共鳴。

成年人的世界太複雜，離婚、搶飛、做英雄……講起來沒完沒了。如果覺得累，也可去戲院看一套動畫片。《驀然回首》剛剛上映，不妨在小四學生的漫畫家之旅中，試着將人生二三事放低。

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