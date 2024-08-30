【東京】Errors with Pride

Katol將於8月31日至9月15日（逢周四至日），在東京北區田端WISH LESS gallery舉行首個個展Errors with Pride，其間逢周六日他會駐場舉行即場寫字環節。大家去東京旅行的話，不妨到場睇下佢手字有幾掂。（作者提供）

【明報專訊】近幾年香港街上多了很多手繪招牌。

我在1990年代的灣仔長大，數年前搬到深水埗太子一帶，可以說早已習慣了老招牌的存在。有段時期一些老舖翻新後，都會因為方便和便宜而換上電腦字體招牌；重遊灣仔石水渠街或是深水埗鴨寮街時都不免可惜，覺得條街好悶。認識Katol後，了解到其實愈來愈多人重新使用手寫招牌。由社區小店，到大眾化的巴士車身，香港街道又逐漸變得有趣好玩。

創作旅途踏入20年，Katol即將在東京舉行首個個展「Errors with Pride」。東京和香港一樣是個新舊交錯的城市，你可以在下町（平民區）月島、人形町等地，看到一些非常舊的喫茶店、酒吧、雜貨店仍保留着老舊掉色的手寫招牌；在代官山、銀座等高級地段，亦會看到高價品牌店舖追求獨特和珍貴價值而用上手寫招牌。Katol早年備受裏原宿次文化薰陶，流行文化如服飾、雜誌、唱片設計都是他的啟蒙老師，後來更成為香港著名街頭藝術單位start from zero始創人之一。到近年跟朋友創辦創意策劃單位Social Nerd，廣泛參與各個設計項目：為小店繪畫招牌、書籍設計、策展、唱片封套，Katol笑稱自己為「大打雜」，不變的是他對字體設計的鍾愛。

漫長創作生涯的首個集大成選址東京田端WISH LESS gallery，主理人之一兼英國藝術家Rob Kidney同樣在千禧年代的原宿受到強勁文化衝擊，決定留日創作，一留便是20年。WISH LESS跟Social Nerd兩個藝術團體跨越國籍成為好友，共通點之一是「搞好玩的展覽」。Katol的創作生涯中大部分時間都是幫朋友設計，他分享，練好一手字的過程其實非常療癒。不論是前文提及的電腦字體，或現今AI將生活大小事情變成指令，雖然方便又準確，卻少了很多「錯誤」。練好手字，或者研究字體再造字，必須經歷探索階段出現的錯誤。大眾視為缺陷的錯誤，Katol卻珍而重之，極具人性的各種小瑕疵才突顯每次創作的獨一無二。

「如果唔係會好悶㗎」是Katol的口頭禪之一。記得有次驚歎他設計的某種字體非常有型，得知是他用自己收藏的舊中英文字體以拼貼形式重新造字，費時卻好玩。「掂啦」也是Katol每次幫朋友工作時的口頭禪。正因為累積得夠多「錯誤」，從而將錯誤變成價值，他才能開口講出一個「掂」字，並且在有「絕對正確」的文字上發揮創意。

作者簡介：喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

[開眼 大都會文藝誌]