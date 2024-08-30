首爾藝術周群展 探索藝術家的藍

【明報專訊】美國蠟筆製造商Crayola曾在1993和2000年做了兩次不太嚴謹但有趣的調查，訪問小朋友最喜歡的蠟筆顏色，結果兩次調查中標準藍色均成為第一名。其中在2000年調查中，另外6種藍色同時出現在前10名位置，包括蔚藍（cerulean）、午夜藍（midnight blue）、海藍（aquamarine）、長春花色（periwinkle）、牛仔布藍（denim）和暴風雪藍（blizzard blue）。無獨有偶，不少藝術家也鍾愛藍色，現正舉行的首爾藝術周中，富藝斯拍賣行便舉辦以藍色為主題的特別展，呈現藝術家筆下各種藍色的魅力。

富藝斯在8月底至9月初的首爾藝術周期間，在三清洞松原藝術中心（Songwon Art Center）舉行國際知名藝術家群展Azure Horizons: A Journey Through Blue。三清洞是昔日富有人家生活的地方，近年則匯聚當代藝術藝廊進駐。

藍色層次豐富 藝術史上貴重顏料

群展由拍賣行的私人洽購部門PhillipsX主理，把國際和韓國當代藝術家的作品共冶一爐。重點是群展作品可供私人洽購，收藏家不用與其他人競投，看上了便可買回家，沒有拍賣時爭奪拍品的壓力。展覽以藍色為主題，卻並非代表憂愁，而是探討藍色的多重美感與象徵意義。拍賣行專家表示，藍色層次豐富，是藝術史上貴重的繪畫顏料。展覽呈現的作品所用的藍色細膩優雅，既有時尚的簡約主義，亦有永不過時的高雅格調。

在日常生活中，大家最常看到的藍色來自天空，而藝術家以藍色為主的創作與藍色的天空景致也有相似之處：同樣變化無常。展覽焦點之一的Nicolas Party作品Tree with Snow，作品在深冬季節創作，藝術家在同期另創作了以枝葉茂盛的樹木為主角的作品，如《藍色日落》（2018）。他的古典繪畫功力深厚，擅長繪畫風景和肖像。他另一幅2017年的作品《靜物》使用類似色彩運用方法，曾在拍賣會中以591萬港元成交，是Nicolas Party第3高成交作品。粉彩的色調柔和，是不少學畫畫的人心愛的顏料，卻並非當代藝術家常用的顏料。但對Nicolas Party來說，粉彩可算是其殺着，大部分作品均以粉彩創作。拍賣行指，他能以色調柔和的粉彩優雅並精準地表達其藝術視野。Nicolas Party生於瑞士，經常接觸大自然，所以作品常用「樹木」這個藝術史上悠長久遠的元素作為創作主題。2022年他在香港舉行首場個展「紅色森林」時，便展示出他對樹的熱愛和其粉彩功力。

「雲彩畫」虛幻錯視空間對比

展覽另一亮點，是瑞士藝術家Ugo Rondinone的vierundzwanzigsterjunizweitausendundfünfzehn，作品名字為「2015年6月24日」的德文。Ugo Rondinone多才多藝，擅長混合媒體創作，作品有點古靈精怪，考驗觀眾的想像力。拍賣行指，這作品屬於藝術家於2008年開始創作的雲彩畫作品系列，畫布轉化為起伏的雲彩，在虛幻的錯視空間中形成對比，散發迥異的「有限」和邊界感。

Flora Yukhnovich的Tondo則是藝術家對洛可可風格繪畫的當代詮釋。這名以倫敦為基地的藝術家，擅長在當代視角中滲入18世紀初法國華麗藝術風。拍賣行指作品Tondo在抽象和具象之間的遊移轉換，是她的創作特色。作品把午夜藍、海水綠和檸檬奶油色結合成夢幻般的色調，也標誌藝術家由以往玫瑰色和粉紅色為主調的作品，轉向其他色調的風格轉變。細看其作品，會發現她的色調輕巧柔和，是典型的女性畫家筆觸；而圓形的框架亦令觀眾耳目一新，把洛可可風格提升至當代視覺藝術世界。

富藝斯韓國區代表Yeonah Lim指，過去兩年拍賣行在首爾藝術周期間舉辦的展覽都反應熱烈，很開心今年再度舉辦。她表示藝術和市場充滿挑戰，今年上半年來自韓國的客戶，在拍賣行全球拍賣貢獻成交總額較去年增長近70%，日後拍賣行將繼續帶來頂級藝術家作品。

Azure Horizons: A Journey Through Blue

地點：Songwon Art Center, 75, Yunposun-gil, Jongno-gu, Seoul, 03061, Korea

日期：即日至9月8日

網址：www.phillips.com/zh

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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