常玉「裸女」11月秋拍亮相

【明報專訊】富藝斯「現代及當代藝術」香港秋季拍賣會預展在首爾的三清洞同場舉行，當中常玉的裸女作品為現代及當代藝術專場擔正。拍賣行表示，常玉的《曲膝仰臥裸女II》來自著名巴黎藏家Eric Edwards，悉心珍藏超過40年。他曾收藏多款常玉著名、在拍場上締造佳績的鉅作，當中包括創下藝術家拍賣紀錄的《五裸女》。該作是常玉創作生涯後期出品，展示對藝術、時代和人世的執著，2019年在香港以3億多港元成交。拍賣行表示，常玉構圖大膽、線條簡潔，有力地打破藝術常規，同時又巧妙地把中國山水畫意念融入西方裸體畫，以東方藝術底氣重新展示西方經典，集合其畢生絕學。

預展中還有法國大師Pierre Soulages的《畫作202×143厘米，1967年9月25日》。藝壇有人稱他為Master of Black。他於一次大戰時期出生，小時候在法國西南方小鎮成長，6歲時無意中發現不同黑色的反光特性，於是開始大量使用黑色建立自己的世界觀。根據拍賣行專家資料，作品曾獲巴黎龐比度藝術中心等知名機構收藏，極具分量；巴黎羅浮宮曾在2019年舉行Pierre Soulages的回顧展，當時是繼畢加索和馬克．夏加爾（Marc Chagall）之後，羅浮宮為第3個在世藝術家舉行回顧展。作者善用黑色反射光線，畫面大範圍的黑色與周邊環境互動，隨着觀眾視角轉變，產生流動錯覺。如大家想在香港近距離欣賞這些作品或是參與競拍，就要等到11月了。

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