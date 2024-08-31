知多啲：誰是下一款《悟空》？

【明報專訊】開發《黑神話：悟空》的遊戲公司「遊戲科學」10年前於深圳成立，跟香港僅一水之隔。初期只是一間不足10人的小型工作室，但陸續推出《百將行》、《赤潮》等手機遊戲打響名堂。賺得第一桶金後，遊戲團隊決定一擲千金，向3A遊戲世界開荒，最終花費6年開發，加上騰訊注資推動，成就了《悟空》神話。那麼繼《悟空》後，還有沒有更多內地作品延續中國遊戲的威勢？以下幾款正開發中的遊戲正備受網民注目，值得留意。

《影之刃零》 化身復仇刺客

《影之刃零》故事講述玩家扮演的菁英刺客，因被誣衊謀殺首領而被組織追殺，身受重傷下雖然得到神秘人相救，但只能再活66天，玩家必須在命盡前挑戰各路強敵，揭發背後的陰謀。很多網民都看好此作可以承接《悟空》的氣勢，今個夏天官方推出遊戲實機影片，完成度已相當高，使用《悟空》相同的Real Engine 5遊戲引擎，就連陰沉黑暗的氣氛都跟《悟空》很相像。開發商「北京靈遊坊」的發展軌迹也跟「遊戲科學」很相似，先開發出口牌不俗的Steam和手機遊戲初試啼聲，之後獲得騰訊注資開發3A大作，走上了《悟空》的成功方程式。《影之刃零》暫時未有確實推出日期。

官網及PV：pbz.s-game.cn

《藍色星原：旅謠》 開放世界遇奇幻寵物

3A單機遊戲雖然矚目，但在內地遊戲市場，還是以跨平台手機遊戲最賺錢。大熱手遊《碧藍航線》開發商「上海蠻啾網路」在今年初宣布開發RPG《藍色星原：旅謠》，並且公開首部預告PV。畫面是典型的日系二次元風格，遊戲背景是一個廣闊的開放世界，內有許多奇特生物與敵人，玩家除了可選擇不同的角色來探索外，每個角色還搭配一隻奇幻寵物，牠們有不同屬性，可以在探索地圖時發揮不同作用，還可以培育和進化，難怪被網民形容為《原神》+《寶可夢》的混合體。《藍色星原：旅謠》預計將登上PC、PS5及手機平台，開服時間未定。

官網：azurpromilia.com

PV：bit.ly/4fTmeii

《異環》 二次元版本GTA

除了挑戰異世界，在現代都市冒險亦是近來二次元手遊興起的風格。超自然都市開放世界遊戲《異環》在今個暑假推出首支PV及遊戲實機影片，玩家作為一名「異象獵人」，將與不同能力的伙伴共同探索城市裏不同的謎團。《異環》之所以矚目，首先是開發商「完美世界」之前已推出過話題之作《幻塔》，對開發開放世界遊戲甚有經驗，從PV所見遊戲的探索自由度十足；二是《異環》使用了跟《悟空》相同的遊戲引擎Real Engine 5，從PV所見雖是典型美少女冒險遊戲，但畫面極為仔細，背景細節十分豐富；最後是遊戲內容十分多元化，主角不單要挑戰怪物，也可以買車買樓，為愛車改裝零件，有網民就形容此作是二次元版本的GTA。《異環》推出時間未定。●

官網：nte.iwplay.com.tw

PV：bit.ly/3X2z0mb

實機展示：bit.ly/4dZU97f

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