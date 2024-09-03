免費教學 練習三部曲 成人單車班 3小時速成

使用簡易--下載手機應用程式，以流動電話登記成為會員後，可透過支付寶、PayMe或信用卡繳交所選計劃費用，掃描車上QR code開鎖。還車時，亦要先在App上鎖，再按結帳，才會結束收費計算。（黃志東攝）

最新型號--品牌新款單車陸續換上更有彈性的車胎及更舒適的座椅，座椅調校亦較簡易（左圖）。最新第7代型號於去年底投入服務，不但換上全新智能鎖（右圖），亦加入防盜系統，遇到有人強制推動單車時會發出語音警告。提供共享單車的區域均設有巡邏隊，檢視單車狀况、數目及有否違泊等。（黃志東攝）

共享單車--LocoBike業務拓展總監李泳姍表示，使用共享單車的最大樂趣是，任何時間都可以騎單車到你想去的地方，如到安靜的海邊，在鬧市尋找一刻的寧靜。（黃志東攝）

輕鬆學車--大埔歷奇單車會教練Jonathan（右）說，坊間少有成人單車班，即使成人想學習，一般都選私人單對單教授，除了是時間問題，也因為覺得尷尬。他們開設這課程的目的，是希望大家抱着愉快心情學習，減輕心理壓力。（黃志東攝）

【明報專訊】近年政府在新發展區積極建設「單車友善」環境，鼓勵市民多踩單車做運動，但原來不少成人都不懂踩單車；若參加單車班， 跟3、4歲小朋友做同學，「大人大姐」難免「阿尷」上身，免得過都不要吧！

有機構特別為一班成年人舉辦免費單車新手速成班，一群大朋友在毫無壓力的環境及專業教練指導下，由「唔識踩到識」，原來只需3小時。

本港曾經一度出現大量共享單車，高峰期同時間有7間營辦商經營，不過隨疫情過去，以及單車違泊問題嚴重，現時本地只餘下一個共享單車品牌LocoBike。品牌除了提供共享單車租賃，今年5月開始與大埔歷奇單車會合作，每月推出1至2次單車新手速成班或技術改良班，讓年滿18歲不會踩單車的成人免費學踩單車，學習正確道路使用知識。

專業教練 講解知識兼實戰

早前，LocoBike與大埔歷奇單車會舉辦了兩場單車新手速成班，記者到訪將軍澳TKO Spot戶外練習場，觀看零經驗新手如何在3小時內學懂踩單車。雖然當天時晴時雨，卻仍有10多名學員參加，在場的LocoBike社區關係與永續發展主管何偉霖（William）說，每次發布報名消息，很快便爆滿，足以說明市場有需求。像王氏夫婦這天一同來學踩車，原來王先生只懂踩平路，一上斜便毫無辦法，王太更自稱零運動細胞，她說：「其實自己練或跟朋友學都會好驚，又怕『瘀』，但這裏跟教練學，可以有層次地練習，雖然這天未算完全學會，但已經克服了害怕的心理。」另一名學員Candy則因朋友關係，一直希望懂得踩單車，「每次當一班朋友踩單車，我只可以選擇家庭車，還要做『坐』的那個，總覺不是味兒。因為想下次跟朋友去日本旅行時一同踩單車，所以下定決心找專業人士學，來到這裏，聽教練講解後，發現原來只要放膽便可以」。

單車課程非但免費，有時更有其他贈品，例如租單車優惠券或與商戶合作贈送甜品券，加上教練、場地，成本都不低。William卻指開班目的並非為賺錢，「我們是想更多人學識踩單車及注意安全，至少學懂跌倒時怎樣保護自己。但坊間少有成人單車課程，這裏有一班人陪你一起學，也有專業教練，不懂的就問，毋須怕醜」。除了將軍澳，他們亦會在大埔、沙田等開班，希望更多人能享受踩單車的樂趣。

三部曲——雙腳滑行、伸前、放腳踏

課堂上，大埔歷奇單車會教練溫雋黌（Jonathan）會講解一些新手，甚至有單車經驗人士也未必會留意的知識，例如每次踩單車前，都要先檢查單車的座位、煞車掣、腳踏及車胎是否穩固妥當；理論課後，便正式上場學車。教練會循序漸進教學，先要學員坐在單車上用雙腳滑行，猶如玩平衡車般練習直線行駛；熟練後，再嘗試把雙腳離地伸前，任由單車前行；最後把雙腳放在腳踏上。「一般初學者很緊張，只會尖叫，卻不記得自己其實手握方向盤，雙腳也可觸及地面，根本不會跌倒。」

Jonathan說，當學員可把雙腳放在腳踏上駛出直線，便可練習轉彎，而3小時課程中，大部分時間都是實戰，「對成年人來說，學單車的竅門是重複練習，直至知道怎樣做為止，3小時已十分充足和輕鬆」。他指一般學員上一課已經學得七七八八，未能學識的只因未過到心理關口。「最理想是兩個不懂踩單車的朋友一同去學，這樣不但沒有（比較）壓力，氣氛也較歡樂。」他指出，新手練習單車地點可選小瀝源路歷奇單車場、荃灣海濱公園、將軍澳香港單車館外空地等。

共享單車方便 毋須按金

學懂踩單車，下一步便可以實踐單車樂。LocoBike共享單車服務範圍包括：上水、大埔、馬鞍山、沙田、大圍、將軍澳、屯門、元朗、荃灣及東涌區，各區合共有約1萬輛單車。LocoBike業務拓展總監李泳姍（Wing）說，品牌早於3、4年前取消按金制度，並推出1天任用、7天任用、全年或月費等計劃，大家可按需要選擇購買方案。她又指最受歡迎的為1日通行證及全年踩車證，1日證為$59，於增值日起計24小時內使用，惟每隔2小時需暫停一下，用App先鎖車後再解鎖，每次開鎖均會有相關提示。Wing指這是因為怕使用者踩得太忘形，最後忘記鎖車被罰款。另一種全年證費用為$200，分成50次、每次30分鐘的踩車券，方便客人在不同日子、不同區域使用。

市民使用共享單車，一旦出現意外或問題，未必立時找到支援，例如不懂鎖車怕被扣錢，又或中途壞車不知向誰人求助等。Wing指周一至日上午9時至晚上6時，他們均設有客服熱線，「如果客人在半夜發現問題，建議翌日早上致電，或在官方fb、IG留言，大多數客人都是怕鎖不到車而被扣錢，即使扣錯錢，我們發現後都可退回給客戶。此外，也曾遇到年紀較大的公公婆婆不熟悉操作……我們拍攝了教學短片，萬一有問題，會把短片傳給他們，讓他們邊看邊照着做」，Wing說。

報名網址：http://www.facebook.com/locobikehk

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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