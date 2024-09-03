公路單車：公路騎乘須遵交通規則 轉彎打手號

適合新手路線--Lawrence指，公路單車新手可選擇入深井後的青山公路後段，那裏車較少，路亦闊，紅綠燈不多，十分「好踩」。（馮凱鍵攝）

單車裝備--Lawrence的公路單車裝備包括碼表（左圖）、頭盔、風鏡、車頭燈、尾燈連雷達（右圖）等，還有放置了消毒用品及簡單修車工具的急救箱。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】雖然在港踩單車不能像台灣般「環島遊」，但仍有一班富有經驗及技術的單車愛好者鍾情公路單車。三項鐵人運動員黃家灝（Lawrence）是其中一人，他與「蜘蛛女」鄭麗莎最近擔任了Garmin Cycling Club大使，推廣公路單車的樂趣。

由運動用品品牌Garmin成立的Garmin Cycling Club（GCC）遍佈世界各地，繼2022年在台灣成立GCC單車社群，今年終於來到香港，並於早前聯同Rapha Hong Kong完成首場單車活動，參加者踩着公路單車來回港鐵香港站至石澳，全程約58公里。GCC所有活動均為公開招募，有興趣及合資格人士皆可報名參加。

Lawrence踩公路單車有豐富經驗，他指想踩公路，必先了解自己是否具備以下條件：「除了要熟知路面情况，亦要對單車操控熟練；也要跟汽車司機一樣，熟悉交通規則，因為你身處公路，每個動作都會影響其他道路使用者。其次是在公路上踩單車要像駕車一樣，轉彎時要打手號，不是想轉就轉。」

單車須配車尾反光板、響鈴

現時法例規定所有單車須配備車尾反光板及響鈴，然而在基本要求外，Lawrence亦會準備頭盔、風鏡、公路單車鞋，以及可用作檢查時間，顯示所踩路程距離、斜度和速度的碼表等用品。「我不建議一個人踩公路單車，最好一班人有照應，也容易讓其他人察覺。」●

Garmin Cycling Club：

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