Friday Planner：儀式感

【明報專訊】熬過開學第一周，周末你想做啲乜？約朋友行街買嘢、飲咖啡睇戲；或者呆在家中什麼也不做，靜靜放鬆疲憊的身心。想到這些，今天的工作和學習也有了力氣。規劃周末，為平淡的日子建立起一種「儀式感」，讓我們對明天有更多期待。

儀式感可大可小，無處不在。黃竹坑WKM Gallery正展出日本藝術家筱崎惠美個展「花正中分」，幾張紙、幾粒石，經過幾道彎折、幾次黏貼，便成了一朵綻開的紙花。一眼望去，栩栩如生，花短暫的美麗就此定格。看完紙花，不如買束鮮花。黃竹坑有不少花店，挑選幾朵，為周末「儀式感」添幾分花香。

生活要有儀式感，睇戲都要有儀式感。「香港同志影展」明天開幕，今次已是第35屆。結婚35周年稱為「珊瑚婚」，象徵力量、長壽和成功。今次影展特設「銀髮光影」節目，選映《銀髮同志快樂日誌》，貼身採訪3名銀髮同志，兩鬢斑白亦能放肆追愛。開幕電影則是台灣青春戀曲《環南時候》和巴基斯坦與加拿大合拍喜劇《作夢不離兩母女》，後者講述母女衝突因寶萊塢電影而緩解，令人忍俊不禁；香港方面，雖然導演雲翔告別影壇之作《裸族の香港部落》早前宣布「因技術原因」取消放映，但第18屆鮮浪潮入圍影片Landing On Ice亦值得一看，在離散與尋夢的故事中，或許可以回望自身。

看完電影，別忘了飲杯咖啡。百老匯電影中心旁的Kubrick Cafe兼賣書籍雜誌和電影光碟，在書香、樂聲與咖啡味中唞一唞氣，給這周的疲憊一個充滿儀式感的終結。

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