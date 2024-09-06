專家導賞高樓叢林 透視多樣建築美學

位處北角小山崗上的循道衞理聯合教會北角堂於1966年建成，由建築師司徒惠設計，亦是香港的粗獷主義代表建築物，教堂兩邊的六角形支柱別具特色。（機構提供）

小朋友是公園的常客，因此公園設計時也有採納他們的建議，其中最大型、高達8米的「樹屋」就是源自孩童想像。（馮凱健攝）

【明報專訊】很多人對香港的第一印象都是高樓林立的繁華都市，但你曾否好奇想一探城市深處，發掘那些隱藏在鋼筋水泥下的美學與故事？「打開香港」導賞團由一群充滿熱誠的建築愛好者籌辦，將在本月最後兩個周末導賞50多個不同類型的建築空間，從歷史古蹟到現代設計、公共空間到宗教場所，讓大眾一窺香港建築之美和多樣文化。

時間回到兩年前，幾名建築愛好者在一場講座中相遇，談到香港需要一個平台，專門探索與展示本地建築文化，讓更多人深入了解香港的建築魅力，造就了「打開香港」（Open House Hong Kong）的起點。「香港不止有高樓大廈、一些很漂亮的商業建築，其實還蘊藏不同空間，包括非傳統定義的建築，例如公園等（公共空間）。」建築歷史學者和英國註冊建築師黎雋維如是說。他與建築師、城市研究者、攝影師、社區項目策劃人等不同領域的建築愛好者，策劃不同活動，將城市的豐富多元面貌展示給本地和國際觀眾。

魅力不止看漂亮與否

黎雋維表示，多樣化是活動核心，他們希望打破公眾對建築的固有印象，讓人明白建築不僅是單純商業項目，其魅力不止是漂亮與否，而是與大家日常生活息息相關的文化載體，深深融入城市發展和居民生活之中。將於本月首次舉辦的活動，會帶參加者走進超過50個精心挑選的建築，部分場所平日並不對外開放，例如從軍火庫改建成的會所，粗獷主義建築代表作，樓高8層的另類幼兒園等，揭示每處蘊含的獨特故事，反映城市的發展軌迹。建築師兼攝影師麥憬淮期望，參加者對建築或城市空間有更大的想像空間，明白建築可以有更寬闊層面。

城市研究者陳碧琪留意到，近年香港人對城市美學的欣賞意識明顯提高，不少公眾活動如導賞團和開放日，均為公眾提供親身體驗和欣賞本地建築的機會。但他們明白，提高公眾的建築認知並非一蹴而就，更重要是激發參加者主動用不同視角，發掘平常看慣的建築。她指，一般講香港建築，可能還是會提到貝聿銘設計的中銀大廈或匯豐總行大廈等標誌商業大樓居多，「但我覺得香港其實有許多豐富多樣，不同時代、功用的建築物，最重要是它們很多本身是公共用途」，明明近在咫尺，卻容易被忽略。

思考空間與生活關係

產品設計師和社區互動策劃人陳韻淇亦認為，建築並非僅是硬件配套，還包含人文生活，當身處其中時，建築不是冰冷外殼，而是深含美學意味的空間，不應只站在第三者角度觀賞建築外觀和構造，而是要主動融入其中，感受背後歷史與生活美學。例如公共房屋，作為香港的標誌建築類型，許多人都住過，但未必有很深刻認知，在導賞團中便會由Housing Re-Public的建築師在不進入住宅單位的前提下，帶參加者游走邨內，藉此了解公屋改建及翻新工程的理念，思考建築與城市、生活之間的關係，並在未來以更敏銳的目光觀察周遭環境。

活動期間，不同建築均會舉行導賞團或交流活動，由建築師、設計師或場地負責人詳細介紹空間設計理念、美學、歷史或與社區連結等。以下由「打開香港」成員率先為大家介紹部分景點！

小朋友參與設計海濱公園 「好玩自然」

「近幾年來，香港有很多人，不止建築師，都對什麼是好的公共空間有很多思考。」黎雋維說，所以今次活動中不乏公園或遊樂場等公共設施，包括小朋友有份參與設計的茶果嶺海濱公園。公園建在泵房上蓋，原本計劃是個簡單平台花園，但為了滿足公眾的公共空間需要，增設兒童遊樂設施、涼亭、草坪、健體設施等。它以「好玩自然」為概念，利用天、地、陽光、水等大自然元素與遊樂空間融合，不僅是個綠化休憩空間，也是讓小朋友遊戲奔跑、連繫大自然的好地方。

地址︰觀塘偉業街

導賞團︰9月21日下午2:00至3:30

香港粗獷主義代表作 與地勢融合

談到香港的粗獷主義建築代表作，赤柱聖士提反書院科藝樓建築群必定榜上有名，它更是第一棟被納入著名粗獷主義網站SOS Brutalism的香港代表。粗獷主義在1950年代的英國興起，泛指建築物以混凝土為主要物料，外形樸素且外露建築結構。聖士提反書院在1920年代遷至赤柱現址，科藝樓建築群則於1980年建成，由香港著名建築師何弢設計。黎雋維形容為獨特、大膽的設計，具有未來感和科幻感，更難得是建成以來沒經歷大改動，保存狀態良好。何弢巧妙運用層層後退的設計手法，令建築物與地勢融為一體。梯形牆身外露斜柱子，柱面設有排水凹槽連接屋頂排水溝，將雨水引至地面。而鄧肇堅堂室內體育館兩側斜窗設有鐵製遮陽板，能根據日照角度自動調整遮蔽程度，不僅避免陽光直射，還減少冷氣耗能，體現環保節能理念。

地址︰赤柱東頭灣道22號

導賞團︰9月28日下午2:00至4:00、下午3:00至5:00

拼砌8層幼兒園 「小屋」「田野」任探索

香港幼兒園大部分採用單層設計，因此8層樓設計的大埔天主教聖保祿幼兒園更令人眼前一亮。建築師兼作家彭展華指出，整個建築包括室內設計皆由同一間建築工作室負責，統一的設計確保建築與內部空間完美融合。傳統幼兒園的平排班房和走廊設計被打破，取而代之的是將班房左右堆砌並搭高，班房之間的過渡空間擴大，營造沒有定義、開放式區域，給予小朋友更多自由探索機會，滿足他們的活動需求。他認為，這是香港幼稚園中比較前衛的設計。今次校方願意將幼兒園開放給公眾參觀，也是難得。

地址︰大埔墟運頭街28號

導賞團︰9月21日上午11:00至下午12:30、下午2:30至4:00；9月22日下午2:30至4:00

壽臣山軍火庫變酒窖會所

在香港南區壽臣山的隱蔽小山坡上，原來藏着一座二戰時英國皇家工程兵團秘密修建的軍火庫和防空洞，代號「小香港」。當時作為英軍重要軍事據點，在香港淪陷後翌日才被發現。1970年代開始成為警隊的警察駕駛學校，後來又被土木工程拓展署用作岩心樣本儲存設施。如今「小香港」華麗轉身，活化成集餐飲、存酒、活動等功能於一身的場所——Crown Wine Cellars。活化計劃保留建築群的地下結構，其中6座改為酒窖，另外2座則改建為私人會所。由於融合歷史文化與現代設施，2007年獲頒發聯合國教科文組織亞太區文物古蹟保護獎優秀獎。會所平日不招待外客，但「打開香港」參加者可在導賞團結束後，自費享用特定午餐。

地址︰壽臣山深水灣徑18號

導賞團︰9月21、28日，上午11:00至中午12:00

「打開香港」

日期︰9月21、22、28、29日

網址︰www.openhousehk.org

導賞團報名︰bit.ly/3ASWtyw

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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