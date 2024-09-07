香港成野生動物走私樞紐?

【明報專訊】嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心多年來已接收逾7萬隻動物，當中最多是爬行動物，約有28,787隻，大多是經海關查獲的走私野生動物。

據ADM Capital Foundation有關打擊野生動物走私的意見書指出，香港的自由貿易政策及完善港口設備，使香港成為野生動物的走私樞紐。據漁護署年報2022至2023年度瀕危物種管制數字（附錄12）顯示，該年度扣押瀕危物種的個案共403宗。除入口、轉口，香港亦有偷獵野生龜出口的本地集團，常見龜種為金錢龜與大頭龜，兩者都是極危物種。●

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