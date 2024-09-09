關則輝重啟人生 回訪少年關則輝

在慈雲山遠眺香港的繁華景象，關則輝感嘆自己終於退休了。（李紹昌攝）

探望郵筒，是關則輝退休後開展感恩之旅的重要一站。（李紹昌攝）

【明報專訊】在嬰兒潮出生成長的「老薑」，陸續從高位退下，告別職場的權力、人脈、待遇。回歸平淡，如何面對退休生活？

今期兩名老薑，一人展開感恩之旅，重訪成長軌迹，從中汲取力量；另一人則不斷探索新事物，成為運動健將。無論選擇回望過去或開闢新徑，退休是重啟人生的契機，繼續熾熱地追求生活。

對於「榮休」這兩個字，關則輝深感共鳴，他2022年在恒隆地產高管職位退下，為自己職業生涯畫上圓滿句號。「登六」後，他領悟到人生需要像重啟電腦一樣，重新啟動，重整生活。

他為自己退休做好準備，第一步是回望來時路，認真回顧舊日點滴，尋找內心深處掛念之人、事、物，親自感謝所有曾扶持照顧過他的人。希望從中獲得力量，為人生的下一站做好準備。

親身探訪 感謝人生伯樂

退休第一日，他去探媽媽，口琴吹奏《茉莉花》表達感恩，開啟了「感謝人生伯樂」之旅，親身探訪和感謝每一個曾帶給他希望和信念的人和物。例如，童年時代的街坊朱姑娘。關則輝年幼時居於石硤尾，生活貧苦，在木屋區大坑渠旁邊，常常蹲在朱姑娘的小士多門口，望着鐵皮玩具入神。朱姑娘與關家守望相助，一次火警，朱姑娘拍門叫他們全家逃生，更曾借錢接濟關家生活。關則輝感念這份情義，退休後常來探望獨居的朱姑娘，陪她喝茶，老人亦以他為榮。

慈雲山郵筒撮合姻緣

除了與人生不同階段的恩人重聚，他也重遊對少年關則輝影響至深的老地方，樓梯、郵筒和山路，重遇年少的自己，相信能為年老的自己打打氣。

踏上翠屏南邨直達秀茂坪的「天梯」，這樓梯承載着他的青春歲月。關則輝一口氣衝上345級階梯，雖有些喘氣，但感激自己的體能仍然保持得宜。17歲那年，高考後不待放榜，立即找工作幫補家計，在秀茂坪一家銀行分行天天摩打手數銀紙，還開了人生第一個儲蓄戶口，用到今天。

下一站要探訪慈雲山47座前的郵筒。這郵筒矗立超過半個世紀，開啟了關則輝對世界的連結和對未來的憧憬。他從這個郵筒寄出給非洲加納筆友的信件、自修生考大學的報名表，還有人生第一封情書。

當年掛着英國王室標誌的紅郵筒，如今雖換上綠衣，但仍是少年的「紅娘」。中七高考後，他心中掛念着住彩虹邨的女生，卻不好意思打通電話，於是用這郵筒寄出一封情書，再從4樓家中遠望郵筒，駐足等待郵差收信的一刻。兩人兩家相隔3個巴士站，書信來往中，結成夫妻，「這郵筒讓我感受到人生充滿希望，至今看到它，仍然激動萬分」。

大學落榜 跑山眺望啟德再振作

再往慈雲山上跑，關則輝回憶起自己在這條路上揮灑的汗水與淚水。當年高考未能考上大學，十分沮喪，他毅然辭去銀行工作，破釜沉舟，自修重考。當信心動搖時，就從慈雲山中央球場一口氣跑到獅子亭，30分鐘征服長長上坡路，放聲大哭，宣泄心中的艱辛感。

哭過後，遠眺啟德機場飛機升降，當年未曾乘坐飛機，心中渴望一試，這時刻迷茫一掃而空。彼時從未想過，有一天自己會成為國泰首名華人公關主管。往後人生路上，每逢遇到路難，就會想起當日從這片山頭找到前進的動力。如今退休了，攀登上山巔後俯瞰沿途風景，「我感激自己當年那份堅持」。

過去的磨礪，滋養着現在的自己，為自己和他人加油的旅程。

文：陳伊敏（資深傳媒人／老薑創辦人）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com