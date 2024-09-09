八旬湯顯揚永不停步 變身運動健將

【明報專訊】湯顯揚踏入80歲，也會經常被自己的年齡嚇一跳，感嘆時間流逝之快。然而，他每周投入8至10小時打乒乓球，堅持6至8小時戶外體能訓練，忙於22小時的義工工作，還每逢周四晚演唱180分鐘古典歌曲，包括拉丁文、英文和青海方言。他感覺自己身處在一個40歲壯年的身軀中，毫無老去的迹象。

湯顯揚57歲時從海關助理關長退下，隨即加入一間私人公司做策略顧問，並開始調整生活步調；「登六」後，卸下最後一個工作。他開始留意到隨年齡增長，身體機能逐漸退化。

愛上飛盤 短跑跳高投接

他相信運動可以延緩退化速度，所以60歲開始學打乒乓球，從發球、接球，到正手和反手擊球，跟教練每天練習2小時。訓練中，乒乓球速度飛快，高低起伏，側飛旋轉，實屬向難度挑戰，但他十分享受。他深信，年齡不應該限制他探索新事物，更開展多元興趣：學鋼琴、聲樂，學法文、德文，更加入合唱團，又為小朋友補習。

為了強化上半身肌肉，他選擇游泳，又到公園做掌上壓、引體上升，配合短跑或快步走等體能訓練。最近又愛上了飛盤運動，參加了飛盤比賽訓練，和他相差50歲的隊友瘋狂練習，短跑、跳高、追逐、投接飛盤。

義務教50+打乒乓 有成就感

過去3年，他更投身成為乒乓球教練，義務教50+初學者打球，每次見到學生球技進步，「感到興奮，有成就感」。他說，乒乓球最考反應速度，要根據來球速度、旋轉角度快速判斷，講究手眼協調、腦袋反應和控制，要求極高。

他的血壓保持在115/65，健康良好仍然獲發駕照，他歸功於乒乓球，愈打愈起勁。