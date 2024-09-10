行山背囊要試身 至fit尺碼發揮最大效能

【明報專訊】轉眼又到9月，山友是時候添置背囊，準備迎接秋冬行山旺季。不過，到戶外用品專門店買行山背囊，面對一整面「背囊牆」，即使無選擇困難症都會感到無從入手。傳統行山背囊看來很可靠，但好像有點重？越野跑背囊超級輕便又有型，但容得下行山裝備嗎？請來山藝教練及戶外用品專門店售貨員，跟大家拆解3類行山背囊的優缺點及適用場景，只要對照自己的行山習慣，就知道哪類最適合你。

越野跑背囊輕薄貼身 容量不大

正所謂「輸人唔輸陣」，近年不少山友都喜歡使用越野跑背囊，它的外形就像一件具彈性的背心外套，穿著後有提升「專業感覺」的神奇效果。毅成戶外用品專門店售貨員Orange解釋說：「顧名思義，這種背囊是專為越野跑愛好者而設，特點是輕身及薄，且非常貼身，目的是減輕跑友的負重及跑步時的擺動感，可以跑得更快及穩定；透氣布料亦有助散熱及排汗，減低跑手的體力消耗及汗濕的不適感。」他說這種背囊的另一特點，是幾乎把所有儲物空間都集中於肩帶上，讓跑友在跑步期間能快速拿出軟水樽、能量棒、電筒等物品，毋須脫下背囊慢慢找。近年愈來愈多山友參加本地及外地的越野跑賽事，加上越野跑背囊外觀看來較專業及好看，因此Orange說這類背囊銷情不俗。不過，他指越野跑背囊並不適合所有山友，因為它的儲物空間有限，一般不會超過20公升，如行山距離超過20公里，中途又沒有補給站，它便未必能盛載足夠的行山用品如飲用水、乾糧、急救用品、替換衣物等。

傳統行山背囊功能設計多 厚重散熱較差

相較越野跑背囊，傳統行山背囊容量更大及有更多不同尺寸選擇，加上背囊備有更多功能設計，例如有可幫助分散負重的腰帶，部分款式還在肩帶頂部設有平衡帶，有助將背囊重心進一步拉近肩背，減少向後拉力。Orange說這類背囊使用的布料較厚及耐磨，且肩帶、腰帶及背部加入較多護墊，因此背重物時會較舒適，但缺點是背囊本身已有一定重量，以及不適合背起來跑步。如在夏季使用，他建議選擇有散熱支架或氣槽設計的款式，不過重量亦會增加。

兩用背囊取物方便 肩帶薄背重物略不適

兩用背囊則是一種結合越野跑背囊和傳統行山背囊優點的創新設計，亦是近年最受山友歡迎的款式。Orange說它的優點是擁有一定的貼身感及輕便，允許山友輕度跑步，同時提供更大容量（最高可達40公升），肩帶、腰帶上亦設有儲物袋方便取物。他說兩用背囊一般採用較薄身的肩帶，如用來背負重物，薄身肩帶或會令人略感不適。此外，雖然兩用背囊都採用較透氣布料，但如在背囊內放滿物品，亦會妨礙其透氣力。

散熱支架影響平衡 不適合攀爬時用

談到背囊容量，香港山藝協會總教練梁梓浩（Sunny）說：「一般來說，只要行山的行程可在一日內完成，背囊容量有30公升，基本上一定足夠。」他說這個容量已考慮了夏天需多放飲用水，冬天可能需要多帶幾件薄身外套的情况。如果只應付一般短途行山，Sunny認為3類背囊的分別不大，主要視乎用家的個人喜好，例如有山友喜歡帶很多食物及飲料享受郊遊樂，越野跑背囊自然無法滿足需求，「但如果山友特別鍾情行密林內的山徑，又或崎嶇及需要攀爬的路段，我會建議選擇背部沒有散熱支架的傳統行山背囊，有助保持身體的平衡和靈活」。他拿起一個有散熱支架設計的傳統行山背囊解釋，雖然設計可讓空氣流經背部及背囊之間，有助散熱，但難免會將背囊重心推離用家的身體，如背負物品有一定重量，在地心吸力影響下，不但會增加後拉力，攀爬時背囊亦會因左右擺動而影響身體平衡。至於為何不推薦越野跑背囊或兩用背囊，全因它們的布料太薄，容易被岩石或樹枝刮破。

Sunny同意揀行山背囊的首要考慮，是使用者的行山習慣及路線長度，「如行山主要是行大路及以步行為主，我會推薦使用傳統行山背囊或兩用背囊，因為這兩類背囊的儲物空間一般較大，而且使用的布料較越野跑背囊耐用，適合時間較長的行山活動」。

傳統款頂部有鎖扣、兩側有索帶更佳

選對背囊類型之外，兩人都強調要試尺寸。Orange指，購買越野跑背囊或兩用背囊的山友大多有跑步的需要，如背囊太大，跑步時，背囊會搖晃，因而影響穩定及更浪費氣力，相反尺寸太細，胸帶會勒緊胸部妨礙呼吸，「因為每個品牌的尺寸都不一樣，所以最好親自到店舖試身」。Sunny則說，如果傳統行山背囊有可調節長度的背板，一定要請店員幫忙調整。他解釋：「特別是腰帶的高度需要配合使用者的身高調校，才能獲得最佳的舒適度和負重效果。」

另外，Sunny說如果購買傳統行山背囊，他會選擇頂部有鎖扣或兩側有索帶的款式，「行山時就算背囊的主拉鏈意外損壞，都可以用鎖扣封閉袋口應急，至於兩側索帶可用來調整背囊容量，例如當背囊內的物品很少，可收緊索帶，將30公升的背囊縮細至約20公升，避免物品在袋內搖幌」。

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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