使用技巧：重物貼近上背 減少擺動

Sunny說行山背囊的第一條胸帶應扣在鎖骨對下一掌位置，便不會勒到頸部或妨礙呼吸時胸腔擴張。（周群雄攝）

【明報專訊】選購合適背囊只是第一步，如何正確使用同樣重要。Sunny和Orange給大家提供了以下貼士：

重物放對位置 背得更穩

擺放物品時，除了要遵循上重下輕原則，重物亦盡量貼近上背而非肩頸位，可有助減少地心吸力往後拉的影響，也可減少擺動，背得更穩。如果背囊內有水袋間隔，Sunny說用來吊水袋的索帶位便是擺放最重物品的理想位置。

另備防水袋放重要物品

即使行山背囊標榜有一定跣水力及具防水拉鏈設計，Sunny提醒亦不應高估它的防水效能，一來布料只有基本跣水能力，二來拉鏈會自然損耗，在大雨下仍會入水，所以最好另備防水袋或密實袋收納重要物品，之後才放入背囊。

腰帶在盆骨上

傳統行山背囊及兩用背囊都附有腰帶，可將背囊負重分散至腰間，雖然較粗身的腰帶可更平均地分散負重，但Sunny說如果只是30公升或以下的背囊，由於盛載物品不會太重，故腰帶的粗幼其實分別不大，反而需注意扣腰帶的位置應包着在盆骨之上，即平常叉腰時，手掌擺放的位置。

胸帶勿近頸

3類行山背囊大多附有雙胸帶設計，扣下第一條胸帶的位置應保持在鎖骨對下一掌位置，下方胸帶應扣在胸骨凹陷處附近，原則是要避免胸帶扣在胸肌或不要靠近頸部，便可背得較舒適。