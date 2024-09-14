e新品：Sony輕量化4K攝錄機 AI對焦更快更準

可拆支架--機體採用可拆卸收音咪支架（紅圈示）和可摺疊3.5吋LCD屏幕，而機身也設有多種專業專用的連接插槽。（品牌提供）

【明報專訊】對於不少專業攝友來說，一部輕便、操作簡便的專業手提攝錄機十分重要。而Sony最近推出的4K手提攝錄機XDCAM PXW-Z200，最大特點是加入AI人工智能，能提供更準確的自動對焦及主體識別功能，拍攝時就能更專注於構圖；加上採用全新結構設計，體積及重量都減少，十分適合婚宴、廣播等拍攝用途。

即時識別主體 追蹤對焦

現時不少產品為了方便使用，都陸續加入AI功能，PXW-Z200也不例外，配備BIONZ XR影像處理引擎和專用AI處理單元。其中AI功能主要是應用於對焦，透過AI主體識別功能，拍攝時能即時識別畫面中的主體，同時追蹤對焦，以減少手動操作的需求。此外，機體也支援電子可變ND濾鏡，可在1/4至1/128濾光密度之間無縫切換，還可選擇啟用自動ND濾鏡功能，在不需要手動調整設定的情况下保持最合適的曝光數值。

20倍變焦鏡頭 可摺疊取景器

PXW-Z200設有Sony G Lens 20倍光學電動變焦鏡頭，能提供等效24至480毫米的拍攝焦距，最大光圈為F2.8至F4.5，並可透過Sony清晰影像變焦技術，進一步提供30倍（4K）和40倍（HD）變焦效果；配合1吋Exmor RS CMOS層疊感測器，提供更低雜訊的畫面。為了更方便操作，機側設有2個鏡頭環用於對焦和變焦，以及用於光圈和可變ND濾鏡的兩個轉盤，方便同時調整曝光、對焦和變焦。而機體採用新設計可拆卸收音咪支架和可摺疊3.5吋LCD屏幕，配合全新內部結構，令機身在不含電池和配件時重量約1.96公斤，拿着周圍走都沒什麼負擔。

為滿足專業用家的需求，PXW-Z200支援XAVC HS、XAVC S、XAVC SI和XAVC HS Proxy（高達16Mbps）等攝錄格式，同時支援小檔錄影模式，以減輕後期製作和TC/UB錄製期間資料儲存和管理的時間。而用家也可將攝錄機連接到Wi-Fi網絡，並透過RTMP/RTMPS或SRT把錄製的影像即時串流到網站。另外，機體亦配備屏幕放大功能，可按所需的比例放大屏幕畫面，在拍攝時更加便利。●

售價：$33,990

查詢：2833 5129（Sony）