通識導賞：外國遊客聞香而至 本地製香工房續寫香的故事

【明報專訊】從尖沙嘴站往香港藝術館的途中，一股獨有香味撲面而來，瞬間意會自己已身處K11 Musea商場。香味很容易喚醒對某地方的記憶，不過有關香港與香的故事，還有多少人記得？各大商場常見售賣香薰、香水的店舖，產品大多是進口貨。縱使面對外地競爭與本地消費低谷，港香堂的香藝師鄧皓荃仍堅持本地手工製。他發現不少外國人慕名而來，或許與香文化於網絡傳播有關。常言道要說好「香港故事」，香港的香不正是一個好題材？

內地輸出香文化 海外客來港尋香

港香堂今年4月由柴灣遷往葵芳，設更大的製香工房。讓鄧皓荃意外的是，短短數月已有約10個外國人到訪新工場。「我很驚訝，雖然我的網站有少少英文（和日文），但是我估不到他們會來。」一些日本客人會買線香，而西班牙、美國等非亞裔顧客則會直接買香粉及香爐。雖然鄧沒深究他們認識港香堂的緣由，但從顧客的選擇，他推測與內地文化輸出有關。

在TikTok和X（前稱Twitter）搜尋中國香道相關字詞，會發現有很多相關的短影音（reels）。伴隨古箏音樂，以身穿旗袍的女生削木開始，示範「篆香」步驟。「篆香」是始於唐宋時期的的品香方式，先把篆香印放上已壓平的香爐灰面，然後在篆香印鏤空的位置填入香粉，再拿起篆香印後即可開始焚香。這些片段相信是在內地拍攝，為的是宣傳香文化。不止外國人，鄧皓荃說有些本地學生也是從Instagram看到短影音，覺得有趣才報讀製香班。他教班7年，以前學生大多是看過他的訪問而報讀，現在多因內地香文化宣傳而來。

鄧皓荃會在港香堂的社交平台「扮鬼扮馬」，惡搞歌詞宣傳。看到內地的文化推廣模式，他深表佩服，「漢服（推廣）找一些模特兒穿得很漂亮，然後拍一些『古裝』小影片吸引你」。他去過東莞的沉香文化博物館，有一名年輕女生作香道示範，早於開始前半小時已擺好優雅姿態。無論喜歡與否，這種文化展示確實很吸睛。

港具優勢傳揚中華文化

「香文化對於外國人來說，很神秘、很東方」，鄧皓荃指正如針灸等，外國人也覺得香品很有趣，「現在反而是（流行）東方熱」。鄧皓荃認為，香港始終有語言優勢，外國人在此接觸傳統中華文化，相對易入口。

鄧皓荃一直有意開設英文製香班，曾在一名來港旅行的海外華僑懇切詢問之下，一對一教授如何搓線香，「其實教外國人是很難的」，他說困難並非語言障礙，而是對於香文化的基本認識。就算香港新一代的家中不再供奉祖先牌位，但路過廟宇或會見過香爐，大概知道其功能，香文化一直在社區中。若是外國人，他便要從香爐是什麼說起。

承襲廣東派製香法

說起香文化，香港藝術館正舉辦「尋香記——中國芳香文化藝術展」，展出大量珍貴香具。展覽由香港藝術館與上海博物館聯合策展，惟除了展覽引言兩句文字介紹，以及本地藝術家的3件全新作品，現場未見更多香港元素。據稱香港因種植及販運沉香得名，香城的「香」往哪裏尋？

香港與香結緣千年，自宋朝成販運沉香的港口，其時東莞、香港等地亦有大量土沉香，又名「莞香」。清初遷海復界使本地香業一度沒落，到了二戰後，隨着廣東地區的製香商家南遷，「香氣」又重返香城。

同樣是手工製作用以拜神的竹籤香，香港繼承的「廣東派」做法與遷往台灣的「福建派」便有差異。兩地均會使用淋香法，即把竹枝沾濕後分別淋上楠木黏粉和香粉。此舉可在短時間內大量製作竹籤香，但過程中香粉四散，成本增加，而且拿起來容易掉粉。香港老香莊以貴價香粉製作「靚香」時，會轉用搓香法（又名挪香法），逐支逐支把香膠搓上竹籤（見大圖）。這是台灣少見的製香方法。

有時製香班的學員比鄧皓荃還年長，曾有些婆婆上課時說，以前也見過人這樣搓香。現在一些本地老牌香莊繼續沿用此做法，只是把工序搬上內地工廠。

盼改港人觀念 研發放鬆安神線香

注重家居香氣的人，不少會選擇日本線香，閒時插上一支。鄧展示港香堂本地製的線香產品，外形與日本線香沒太大差異。不過他指出，要留意日本線香產品有否含香精、助燃劑和色素。貼士之一是添加助燃劑的線香，燃點時掉下的香灰會「焫手」。

港香堂的香品堅持天然製作，但鄧說要與日本競爭並不容易，首先要改變港人對日本貨的偏好，不少人甚至以為線香是由日本傳入。他多年前初學製香，奇怪日本網頁所列的不少原材料均為中藥材，反而本地多數只用沉香、檀香。翻閱清乾隆年間編纂的《四庫全書》，原來古方的確用上很多材料，或許只是隨本地香業沒落，香品的研究開發（research and development）減少，「有香聞就算了，裝香（拜神）而已」。

如今鄧皓荃重拾研香路，一邊翻查古書研究古方，一邊學習中藥材的效用特性，將香味革新。嚴格來說，本地製香的競爭對手不止有日本線香，還有近年流行的香薰精油。精油之所以廣受歡迎，除了香以外，亦因其有助提神放鬆。因此鄧研發可作香薰用途的線香，3款最暢銷產品分別標榜放鬆、助眠安神和紓解筋骨疲勞。愈來愈多人講求身心靈健康，有年輕顧客會買香供靜修瑜伽時使用。

在中華文化歷史上，「香」向來不止於祭祀使用。古時文人吟詩奏琴，往往會焚上一爐香，焚香與品茗一樣，都是古人為生活增添風雅的點綴。

鄧皓荃着記者聞一聞以森林香木製成的線香，強調味道不像「拜神香」。其實所謂「拜神香」即是什麼？這位香藝師說是一種混合的味道，一來粗製的香由純木粉、助燃劑與色素製成，甚至加入化學物質，燃點時帶點燒焦味；二來在佛寺常常聞到檀香，人們或許一併歸納成「拜神香」。然而甚少人仔細聞一聞，拆解不同香味。鄧皓荃介紹道，產自海南、東莞、印度和越南的4種沉香，味道各有千秋，如印度檀香會在鼻腔留下花果味。品香與品茶一樣講究，深入研究的話滿是學問。

香的記憶

古人的香道在時代變遷下逐漸被遺忘，面對各方文化的挑戰，保留傳統與創新要尋得平衡。鄧皓荃不止為本地製香業前景憂心，「現在香港整個氛圍都不同了，霓虹光管又拆了，乜嘢都拆晒」。港府推廣中華文化不遺餘力，今年初成立弘揚中華文化辦公室；至於宣傳本地文化，鄧皓荃感覺民間團體要靠自己，「近年大家去旅行、北上，香港像直接被自己人遺忘了」。

疫情時人們被困在港，反而積極尋找本地玩意，例如報讀製香班。有人移民前抽空來到，「香港人嘛，香港做香，（所以他們）特意來學香」。但現在市民紛紛往外跑，北上消費成熱潮。幾年前顧客移居外地，最初還有數張海外訂單，到今年已全數消失。「可能他有他的生活模式，不同了。」鄧皓荃只知生意難做，「香港整個營商環境差，我們這一堆做文化更加會死，因為文化不是必須的」。

香港藝術館「尋香記」展覽展出一個個精緻香爐，觀賞性甚高，然而家中沒祭祀習慣的話，或會比較陌生。「港香堂」的工房亦端放着一個香爐，由鄧皓荃父親購買，配以手寫簡介「有四十年（歷史）嘅香港銅香爐」。鄧指這該香爐款式經典，從前在本地很多香莊也會見到。縱使它不如展廳的香爐價值連城，但價值向來不只以價錢衡量。曾有婆婆來訪，瞥見那銅香爐道：「啊，我以前都有一個啊！」

【香港手工製系列‧一】

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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