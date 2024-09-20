港產職籃啦啦隊 賽事娛樂化 點止帶動氣氛

【明報專訊】充滿力量而簡潔的舞蹈動作，配搭琅琅上口的應援口號，啦啦隊員全力帶動球賽氣氛，就連現場觀眾也跟着舞動。台灣職業棒球比賽的狂熱透過報道和直播傳播至國際視野。今年香港也出現了首隊職業籃球啦啦隊「Taurus金牛女孩」，香港金牛董事長錢濤指組建啦啦隊有望豐富球迷的入場體驗，使賽事娛樂化，他們亦有借鏡台灣的做法。不熟悉籃球的記者前往觀賽，當晚毫無冷場，氣氛出乎意料的熾熱。

吸引着重娛樂元素球迷

「去年加入NBL（全國男子籃球聯賽），成立香港金牛籃球隊的時候，已有計劃組建自己的啦啦隊。」錢濤曾在美國讀大學和在台灣居住，經常在兩地觀賞球賽，眼見外地職業球隊都有專屬啦啦隊，讓球迷更投入觀看比賽，因此早有打算組織香港金牛專屬啦啦隊。他指Taurus啦啦隊作為球隊的大使，除了為球隊打氣，帶動現場氣氛和節奏，亦為賽事增添觀賞度，「啦啦隊為入場觀眾提供更多娛樂，吸引的未必只是在乎勝負的球迷，可能會吸引到那些着重娛樂演藝元素的球迷，使球迷基礎人數上會有更大的拓展」。

香港金牛專屬啦啦隊Taurus於今年3月成軍，培訓後在6月的NBL主場揭幕戰初次出場。記者觀賞的是2024全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽的冠軍戰，當晚入座率約九成。強勁節拍音樂配以射燈引領主持出場，接着手拿銀及粉色啦啦隊彩球的Taurus進場，跳起韓國女團ITZY的歌曲ICY的舞蹈。表演期間，不時見到有觀眾用上俗稱「大炮」的專業攝影相機捕捉啦啦隊員的舞姿，又有觀眾揮動印有啦啦隊員的樣子和名字的應援毛巾。隨後，觀眾在主持和Taurus帶領下叫喊口號，並拿起摺疊拍拍扇打出相應節奏。「Let's go Bulls！（啪啪啪）、香港金牛！（啪啪啪啪）」應援聲音響徹全場，比賽未開始，氣氛已非常熱鬧。

演藝圈外另一追夢舞台

15名成員從百多名參選者中甄選出來，來自不同背景。接受訪問的3名隊員，Tweety全職從事金融行業，Carrie和Aster則分別是自由工作者和斜槓族；隊內還有地下偶像和學生，年紀最小的只有17歲，她們因為熱愛跳舞、表演而聚集一起。Carrie說：「我以前玩很多運動，想過長大後接觸運動方面的事情。在啦啦隊一來我可以幫球員打氣，看着香港運動員和香港運動界的發展，好似都可以出一分力幫手；同時是一個很好的on show機會，做自己喜歡的事，就是跳舞，我很享受在舞台上表現自己。」啦啦隊透過跳舞、與觀眾互動來帶動氣氛，鼓舞球員，打氣和應援環節讓擁有強烈表演欲望的3人得以發揮，亦成為演藝圈外的另一個追夢舞台。Aster指她過往有很多如《全民造星》的試鏡機會，但都因為害怕而錯過了；收到朋友傳來啦啦隊選拔的消息，決意不再卻步，「如果真的成為了香港第一隊（職業籃球）啦啦隊，是一個很好的經驗，覺得自己要趁年輕、趁現在還可以勇敢追夢就去參加」。

不止跳舞表演 最重要令觀眾投入

Taurus每周排練兩次，每次2至5小時。Carrie說：「每次最主要都是排新舞，因為我們一直都會加入新的舞蹈，其他時間就用來調整位置，因為每次出場的成員都會有些變動，可能有些成員沒空。」每場在修頓場館舉行的主場賽事，Taurus都會在場。啦啦隊在比賽當天中午時分便要到達場館，準備下午的綵排，因此如Tweety全職上班的成員就需要請假出席主場賽事應援。

因應比賽形式，啦啦隊的應援方式有所不同。棒球賽共分為9局，比賽時間可長達3至4小時，故台灣棒球啦啦隊的應援變化較大，棒球場上劃分為應援區，每一名球員也有專屬應援曲和舞蹈，啦啦隊成員亦有獨舞環節。而國際籃球賽分上下半場，共4節，每節10分鐘，中場休息10分鐘，節奏明快。Taurus啦啦隊主要負責跳開場和過場舞，在暫停或中場休息時與觀眾互動，如派送球隊海報、展示贊助商品，以及完場時歡送觀眾，球賽開始至結束的每一刻都維持高漲氣氛。

雖然Taurus的主要打氣和演出方式為跳舞，但成員認為啦啦隊的角色相比偶像或舞蹈員，更強調傳播活力和感染力，正如英文「cheer」的振奮作用。Tweety說：「不止是跳舞表演，而是將能量帶出去，令觀眾投入氣氛當中。」啦啦隊時刻保持充沛活力，散播積極能量，四周的觀眾感受到這種情感時也會容易受到影響，在心理學上稱為情緒感染（emotional contagion），人的情緒會在有意識或無意識下受別人的情緒、面部表情、身體語言誘導。Kenny是啦啦隊甄選評審之一，現正擔任啦啦隊的經理人，他介紹Taurus的定位風格為青春活力、甜美，「我希望看到的是她們在台上的魅力，可能剛好她跳舞時，或應援時傳來眼神或笑容，產生到開心氣氛的感覺，這是加分位」。Kenny又指Taurus參考了台灣啦啦隊文化的一套，將隊員融入觀眾當中，例如她們在暫停時走到樓梯間與不同位置的觀眾互動。比賽期間啦啦隊成員亦會坐在觀眾席與球迷同呼同吸，對方球隊進攻時全場一起喊「defense」，所屬球隊進球時又會喝彩吶喊，歡快氣氛渲染全場。

吸納粉絲 有助推廣球隊

Taurus初出場至今短短3個月，社交平台上已見到球迷為她們設立粉絲專頁，發布一些跳舞影片和照片。隊員也意想不到有球迷特意購買應援物，在賽後簽名會與她們會面。當晚比賽完結，亦見約10名球迷站在場館門外，等候啦啦隊出來。錢濤表示，「Taurus已有不少粉絲，她們的周邊產品，例如應援毛巾的銷售情况都十分理想」。根據觀察，當晚啦啦隊的球衣鎖匙扣扭蛋數量只剩餘三分之一，比球員的扭蛋更受歡迎。錢濤認為，「啦啦隊本身亦促進了運動文化和產業發展，例如售賣她們的周邊產品和應援物品、獲邀出席活動，除了增加收入，同時為球隊擴闊了宣傳渠道、層面」。Taurus另外獲邀到其他活動表演，如「青協皇者盃」男子排球賽和青年廣場的「YS夏日籃球比賽」，同時有助推廣球隊。

「輸贏在體育比賽固然重要，但它可以不單是一個競技比賽，而是一場表演。」錢濤盼望觀眾和新一代能發自內心喜歡運動，啦啦隊只是其中一個形式吸引市民入場了解運動項目，每次在主場舉辦比賽重新裝設的舞台射燈、LED展示牌都是使體育娛樂化的重要元素。香港職業球隊的啦啦隊文化剛開展，日後會否像台灣般掀起「本質派」（關注比賽本身，着重球員表現和技術）或「啦啦隊派」的爭論仍有待觀察，就如Tweety所說，目的都是「at least畀到觀眾一個開心的晚上」。

文：何詩韻

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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