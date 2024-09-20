【愛丁堡】愛丁堡是劇場萬花筒

【明報專訊】上回講到筆者去了倫敦看劇，之後就一路向北，到愛丁堡國際藝穗節觀摩。在愛丁堡短短3日時間，從過千個表演中挑選出10個作品觀看，每齣大約一小時，雖然疲累，但整個城市氣氛極好，貼滿表演的海報，每走幾步又會看到街頭表演，像是整個城市的人都因為藝術而相聚。

這些表演非常多元，題材豐富。來自日本的雜技表演YOAH，講被拋棄的少年在雜技中尋找慰藉；玩偶表演Breathe的故事，是關於松果木偶在大自然的四季之中，經歷相遇和離別；澳洲團隊的表演Burnout Paradise是4名主持在跑步機上煮飯、填寫計劃書、彈琴跳舞，然後鼓勵觀眾參與其中幫他們完成任務，非常歡樂、瘋狂。觀看來自世界各地、不同類型表演者短短一個小時的作品，可以了解到劇場的形式是如此千變萬化。

然而最重要的，還是藉着這些形式，要為觀眾帶來什麼體驗。例如由英國團隊DARKFIELD帶來的沉浸式作品Arcade，就請觀眾進入一個貨倉，然後化身電子遊戲中的殺手主角，因為是遊戲，殺手會被殺和重生，每次重生會開啟新支線，此作品重點是其帶來的感官刺激——因為貨倉全黑，觀眾要在燈關上前學習在面前的機器入錢幣和按掣答「是」或「否」，決定故事走向，然後有次主角旁邊角色被殺，竟然會有「血」灑在觀眾臉上，之後主角去買槍時店員問主角臉上的是否果醬，同樣要回答「是」或「否」。筆者着實嚇得不輕，也算是挑戰感官刺激和觀眾想像的界線。

讓人窩心流淚的作品，會比較讓我印象深刻。在香港很少看到正式的小丑表演，小丑塗上白臉，做一些愚蠢的行為，引起觀眾發笑，但來自墨西哥的表演Julieta，竟然以小丑表演講臨終老人的故事，這名小丑因為寂寞在家自娛，可愛但又令人心酸，又用公仔手臂想像自己的老公陪在身旁，故事最後她孤獨居住的紙牌房屋愈收愈窄，她聽到街上奇怪的鈴聲，想去找自己的老公，卻是走向發光的出口，終於遠離存在的寂寞，筆者笑足大半場，此刻竟落下淚來。搞笑地講一個悲傷的故事，同樣是很強的感官刺激，哭笑不得，才會感受到心底的哀鳴。

還有幾個以政治為主題的作品，例如由白俄團隊帶來講俄烏戰爭的作品1984、講巴勒斯坦女性處境的獨腳戲Cosmos，特別一提這齣獨腳戲的表演者以形體方式表達「我的身體就是我的國家」這個概念令人觸動，但觀看體驗實在難以用筆墨形容。最後想特別介紹另一在愛丁堡同時舉辦的愛丁堡國際藝術節，英國劇團1927的作品Please Right Back，表面上是做神探的爸爸因工作不在家，以書信給女兒說一個奇幻冒險故事，但劇本發展下去，卻揭曉了爸爸正在坐牢，而常常去探訪女兒一家的阿姨其實是政府機關代表，認為囚犯的女兒總會學壞，想送她們去學校改造，但這一家最後還是選擇相信爸爸，等他回家。

如此讓筆者發現，無論形式如何有趣，重要的還是故事——表演者呈現一個怎樣的世界，關心、相信什麼，然後在戲劇的分享中，互相靠近與救贖。

文：劉螢

（香港編劇學生）

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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