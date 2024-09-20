文人書房 想像無限 水晶大象「運送」佳釀

明晚期黃花梨嵌癭木面三彎腿帶托泥香几--體積：45.5×45.5×77.5厘米 特色：香几使用工整的方形設計，足見工匠精巧手工。高束腰和三彎腿的設計，有方圓並濟的意思，展示出大富之家和諧而莊重的風格（拍賣行提供）

【明報專訊】說起拍賣行的收藏，大眾一般想法就是高門檻，難入門，藏品門類多，無從入手。但大家都可能有類似的收藏經歷：看完藝術展覽之後，在紀念品店中選購自己喜歡的藝術品明信片。久而久之，或會發現自己的收藏喜好。參觀拍賣預展時，其實大家也可抱持同樣心態，可比對不同門類拍品的共通之處，將他們串連成一個系列。今次記者趁拍賣界開季，帶領大家游走不同拍賣專場，建立一個文人雅意的收藏主題。

中國嘉德香港將在秋拍不同專場展示約2000件珍品，每件古典家具和瓷器工藝品都甚具特色。文房藏品、家具和酒具都是文人最愛，看看這些寶貝可拼湊出一個怎麼樣的書房？

文房藏品能夠展示個人品味。本季拍賣行帶來重要華人藏家閒雲山莊閒趣軒珍藏的一批文房用品。閒雲山莊珍藏的明式家具一向是拍賣行的常客，山莊主人陳永傑是家具愛好者，兼具香港「敏求精舍」和台灣「清翫雅集」會員身分，收藏黃花梨等頂級家具數十載。而其收藏中的一款元代靈璧石立峰是增添文人書房文化雅氣的珍品，拍賣行指其造型特別，是屬於《中國古代賞石》中的「怪異」類別，藏品曾在《重新發現的中國雕塑史》中出版，極具藝術分量。

元代賞石 熟透包漿添赭紅色澤

收藏類的石頭並不是等閒珍品材質，例如紫禁城御花園中的「元代須彌座鐘乳石」便是極重要的賞石；而元代靈璧石立峰拍品則屬於文房賞石類，可以「入屋」兼「入房」。其特別之處在於石材豐厚，充滿光澤，包漿（表面因長時間氧化形成的帶光澤氧化層）濃郁令當中的白色石英結晶帶赭紅色。賞石有熟透的包漿十分少見，其造型跟宋代精簡含蓄的設計和明代平實拘謹的風格迥異，是元代的設計特色。

藏品需要家具擺放，文人也有鍾愛的家具款式。今季秋拍古典家具及工藝品部精選近百件珍品，當中一款明晚期黃花梨嵌癭木面三彎腿帶托泥香几，或者是大家渴想的家居品。拍賣行指香几的功能是陳設爐鼎，古代宮殿的佛堂會擺設香几，除焚香期間使用外，也會用來擺放法器，而後來的富有人家也會在家中擺設，用來放奇石、盆栽、花瓶或香爐。這款香几使用上等並厚重的黃花梨木，其工整的方形切割手工精巧，高束腰、三彎腿的外形，有方圓並濟的意思，展示大富之家的莊重而和諧的風格；或者正好用來擺放元代靈璧石立峰。

黃花梨木衣架雕功高超

除了几椅，今次拍賣中另有一件既有收藏價值亦兼具實用功能的家具，就是清早期黃花梨螭龍捧壽紋衣架。明清家具以圈椅、衣櫃、桌等較常見，以黃花梨木打造的衣架相對較少見，卻充滿趣味。此品用料講究，大家可能會問，難道這衣架是古人用來晾曬衣物？當然不是。拍賣行專家指古時的衣架是用來搭放衣物，而非像現代人般以小型衣架將衣物掛起來。這類衣架在中國古代畫作中也不時見到。黃花梨是極高級的木材，衣架底部以兩塊橫木擔當墩子，令其結構平穩。圓柱手工極精美，螭龍紋、浮雕壽字紋精細高雅，又運用透雕、圓雕、浮雕、陰刻等雕工技法，足見高超手藝。螭龍是神話中的一種龍，有美好、吉祥和招財等寓意。把衣架放在書房，再配上水墨畫，如潘天壽的《指墨鷹石圖》和溥儒的 《觀音大士像》，可令文人氣息倍增。

覺得以上拍品都較靜態，只能擺放觀賞？一款巴卡拉磨砂水晶鑲鎏金銅大象烈酒箱或者能滿足文人喜好。不少古時或現代的文人，總喜歡與三五知己淺嘗杯中物。拍賣行指，這款水晶烈酒箱以拿破崙一世原本計劃在巴士底廣場興建的大象噴泉為原型。磨砂全水晶製作的大象採用了名貴的巴卡拉（Baccarat）水晶，高貴大方；套裝的酒杯亦以相同水晶製造，與大象互相呼應。水晶酒杯設計和手工極精緻，表面精刻的描金紋散發東方風情。較少人留意的是大象「站立」的平面，是採用鑽石切割紋理的全水晶金邊托盤，令人想像大象如在水面或雲上行走。

大家如果了解法國歷史，也可聯想那水晶托盤是巴士底廣場噴泉的泉水，此噴泉的其中一個功能是為巴黎居民供水。該軍用大象造型的雕塑，令人聯想到大象肩負守護水源的使命。拍賣行解釋，在拍品中，大象承托的精細雕刻酒箱為可拆卸設計，讓大象成為一件獨立的藝術品。這酒箱來源清楚，曾於2023年倫敦佳士得上拍，以485,000英鎊（約4,947,689港元）成交，今次是一年後大象再現拍場。

中國嘉德香港2024秋季拍賣

預展日期：10月3至5日

拍賣日期：10月6至8日

地點：香港會議展覽中心展覽廳3CD

查詢：www.cguardian.com.hk/tc

文：呂一心

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]