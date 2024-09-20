長沙灣商廈連接梯昇華 「起格」園林塑公共空間

瓊林街83號的設計基本概念是兩條樓梯，既由左右連接雙子大廈，視覺上也從上下銜接上方高速公路和下方街道。（黃志東攝）

【明報專訊】「你從哪裏找到這個地方？」「facebook。」近來長沙灣恍如多了新地標——「瓊林街83號」。梯級式園林廣場（podium）呈格子、棋盤狀，甚或說是像素化（pixelated）的形態，建築蹤影近日偶見於社交媒體。亮麗外觀易被人聯繫近年打卡為大的公共設計風潮，但記者專訪設計團隊COLLECTIVE，聽到的是：外觀只是結果，念茲在茲卻是公共空間。

「其實我們也有一點驚訝，現在開始有很多人特意來打卡，因為我們都覺得它『收得幾入』，不是平時你會走過的地方。」COLLECTIVE創辦人及設計總監吳家瑩說。「瓊林街83號」是商廈項目，雙子大廈由左右兩側夾着中央的梯級式園林廣場，雖然10分鐘內就能從最近的港鐵站走過來，但位置在工廈區，絕非順道而來的地方。

挑戰「樓廈與廣場」類型 新空間帶動人流

COLLECTIVE在2017年接手概念設計時才開業兩年。吳家瑩與另一總監Juan Minguez皆有在大型建築事務所OMA（Office for Metropolitan Architecture）工作的經驗，但香港的商業項目很少由小型團隊負責。那時項目已經入則，中央廣場亦有初步設計，客戶雖無特別要求，但想讓新建築事務所重新思考設計，「挑戰香港tower and podium（作者按：可譯作樓廈與廣場）的typology（類型）」，吳家瑩說。

建築設計，往往從研究基地（site）開始入手。長沙灣一帶，工廈林立，卻缺乏公共空間，尤其是在社區休憩的地方；同時，地區正在轉型商業區，新商廈陸續建成，惟吳家瑩不諱言：「就這樣放一個商業大廈在那裏（長沙灣），老實說是挺格格不入的。你也知道香港很流行做這件事，demolish（拆除）再起，這是一個不爭的事實。我們很難去違背這件事，香港的經濟形態一直是這樣。」樓梯設計「起格」，讓建築在社區裏「入型入格」；公共空間也裨益發展商項目，帶動人流光顧廣場的零售、食肆商舖。

上下左右連接軟硬景 階梯露出高度各異

瓊林街83號的設計基本概念是兩條樓梯，既由左右連接雙子大廈，視覺上也從上下銜接上方高速公路（呈祥道）和下方街道（瓊林街），高速公路方向引山景接駁園林廣場，「除了綠化之外，有soft landscape（軟景），也有hard landscape（硬景）」，吳家瑩說。粗略分類，軟景即綠化地帶，硬景即人工設施。然而並非規劃一片「大笪地」，就能造就公共空間；與此同時，倘若採用最簡單以兩條樓梯連接的設計方案，樓梯的性質是讓人流動，人們不會停留，也難以構成公共空間。園林廣場的像素化形態就是他們給出的解決方案。

遠處望去，梯級像波浪般上升的折線，每一級階梯都略為不同。COLLECTIVE另一總監陳芷欣補充，梯級式園林廣場是參數化設計（parametric design）—— 一種基於數據和演算法生成設計方案的過程，每一格都是同一尺寸，但階梯露出的高度不同，所以無論坐在哪一格都不會被阻礙，自得其樂。Minguez形容階梯就像一塊拉起的簾，下方藏着演講廳（auditorium）。

演講廳主要給商廈租戶開會、培訓員工、舉辦講座和研討會，工程尚未完成。演講廳內不用支柱支撐，天花是鋁板正方體，與室外正方體磚同一尺寸，用以收藏演講廳需用的「風火水電」（空調系統、消防系統、供水排污系統和供電系統），室內天花猶如室外階梯的鏡像，淨空高度（headroom）隨着外面正方體磚上落而變化，吳家瑩形容演講廳空間像個三文治變肥變瘦。商廈租戶亦能穿過演講廳抵達雙子大廈的另一座，路線循環流動。

大堂沿用「梯級園林風」 反光鋁板引光入室

成長背景使他們對公共空間有着不一樣的理解。吳家瑩在香港土生土長，公園玩樂總有許多禁止事項。陳芷欣的家人在尼日利亞的港資紡織廠工作，親人隨同到尼日利亞生活，她長大後才移民美國。她在尼日利亞成長的地方像條小村落，「你一出街就可以自己周圍走，不會好像在香港那樣」。梯級式園林廣場有着移動和停留的自由，只是不准吸煙和不准攀爬圍欄。Minguez則在西班牙馬德里成長，他形容馬德里是典型的歐洲城市。對比歐洲和香港，歐洲的公共空間往往是廣闊的廣場，但Minguez觀察到香港的公共空間卻是垂直的，例如商場朗豪坊。人能夠在不同樓層流動，甚或停留等人，商場既是商業的私人領域，也是香港人的半公共空間，如同瓊林街83號本來的商廈性質。

COLLECTIVE自2017年接手項目設計，直至2024年建成，歷時7年。雙子大廈的大堂室內空間設計也由他們負責，空間沿用梯級式園林廣場的風格，部分牆壁採用他們研究出來的反光鋁板，既非全黑，也看起來閃亮，透過反光引光進室內空間。梯級式園林廣場的亮麗外觀固然吸引人聚集，但吳家瑩直言打卡不是目的，期盼這片戶外空間讓人重新理解公共空間。實現構思也需要物業管理配合，那就是建築設計以外的事了。

文：嚴嘉栢

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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