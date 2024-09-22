仁濟醫院董之英紀念中學因逾期提交學界足球比賽報名申請，導致學生無法出賽。事件成為惡搞「靈感」，學校被改名為「董之英缺席學界中學」。（Google地球截圖）

【明報專訊】去周最駭人的新聞，莫過於真主黨受襲，傳呼機和對講機先後爆炸，引發大量傷亡，情節如同電影。年輕世代接收資訊幾乎全都透過網絡，大有可能沒親眼見過傳呼機，但正如記者梁景鴻指出，就算是讀者周日早上一邊一盅兩件、一邊捧讀的紙本版《明報》，生產流程也是免不了流經網絡。網絡早已深深滲透生活，所以當Google出現學校被改名搞笑，說影響很大又不是，說沒影響也不是，就特別覺得無聊。網絡的好所仗仰的公民素養，可有能力自我修正？

科網倒真仍有不少觸手不到之處。早前報道過唐樓二戰日記記錄中國軍人登陸諾曼第的事迹，有關展覽已經開始，今期兩位歷史愛好者接受《尚未完場》紀錄片導演徐岱靈訪問，進一步談研究挖掘的過程，原來二人也有受到紀錄片裏鍥而不捨的精神激發，大量事工背後是滿滿的熱情，其中亦有聊到要聯絡只有固網電話的年老軍人的周折。郭梓祺專欄「Short D」今期則訪問了做香港研究、現於維也納大學講授香港奶茶文化的學者甘詠雯。

去周還有北角精神病患者襲擊家人，終被奉召到場處理的警員擊斃。事件再度引發公眾關注社會對精神病患者的支援配套是否足夠。然而，與患者緊密接觸的家人及照顧者，遭遇緊急突發的情况時又該如何應對？此外，情緒支援要是能夠找到袒露的人，就可以搵到出口。源自英國的朋輩支援組織TNN，兩年多以來在香港由原來的喪親發展出不同主題的小組，朋友圈子不停擴大，連過勞也可以分享吐苦水。

回說中東，爆炸機制至今未有確切說法，但一件隨身使用的日常物品竟成恐襲工具甚或戰爭武器，則叫人很容易感受到貼身的恐怖。何以在以巴戰事久久未現解決曙光之際，中東又燃起新的戰幔？遺憾是，受苦的繼續是人民——不分國界地。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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