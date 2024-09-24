AI加持4K投影機 Samsung 11.3厘米投射百吋靚畫面

雖然The Premiere 9升級版的投射尺寸為100吋至130吋之間，但可利用縮放功能來縮細畫面，方便投影面不夠大的蝸居使用。（黃志東攝）

超短焦投影機--Samsung The Premiere 9升級版在發布會試播《阿凡達》，對比度很清晰，角色與海洋不會因為同是藍色而模糊不清，而且只需距離投影面約11.3厘米，便可投射出100吋畫面，機體差不多可貼牆使用。（黃志東攝）

【明報專訊】想在家中享受大畫面串流影片，除了大尺寸電視，投影機亦是不錯選擇。近年迅速崛起的超短焦投影機，只需極短的投影距離便可投射過百吋畫面，慳位又容易安裝，就算蝸居一樣適用，成為不少家庭的熱門選擇。最近Samsung發布升級版的4K超短焦投影機，投射距離僅需11.3厘米之餘，廠方更提升投射亮度及加入AI功能優化聲畫，讓用家更容易打造私人家庭影院。

低解像度畫質 AI運算提升至4K

最近Samsung推出了The Premiere 9升級版超短焦4K三色雷射投影機，上一代產品已是2021年推出。相隔3年，升級版機體自然加入不少新功能，其中最高光度便由上一代的2800ANSI增至3200ANSI，至於投影技術則沿用RGB三色雷射光源技術，通過調節紅、綠、藍三色光源強度來調出不同顏色，相比一般單色雷射技術，飽和及鮮艷度都更高。同時新機獲HDR 10+認證，色域覆蓋範圍擴闊至DCI-P3 154% / BT2020 111%，更接近專業影院。

Samsung特別在今年推出升級版機體，相信很大原因是要配合廠方的AI攻勢。The Premiere 9升級版和今年推出的電視一樣，內置AI驅動的4K處理器，輸入的低解像度畫質經過AI運算後，能提升至4K；另外新增Vision Boost技術，機體可檢測環境光線強弱並自動調整畫面色彩、對比度及亮度，這個功能在客廳使用時尤其適合，無論開燈、關燈都不怕對畫質有太大影響。

聲畫追蹤 隨主體移動改發聲方向

至於音效方面，新機亦由上代的40W 4.2聲道升級為40W 2.2.2聲道，主要是把其中2組水平揚聲器改為向上發聲，並支援杜比全景聲環迴音效，就算不連接外置音響下也提供不錯的音質。而AI功能亦在音效上發揮，新機內置主動式降噪音效功能，利用AI分析播放內容，將揚聲器和環境噪音等因素考慮在內，從而提高內容對話的清晰度。機內亦設有自主修正音效功能，以AI演算法分析聲音信號並配合畫面自動輸出最佳聲效。為了提升音效的逼真感，機內新增聲畫追蹤功能，令聲音能隨着主體在畫面上的移動改變發聲方向。若家中使用同廠的soundbar，更可透過Q-合體交響音效（Q-Symphony）連接到投影機，把內置、外置音效二合為一，以強化環迴立體聲效果。

機體更細 支援多種無線連接

作為超短焦投影機，The Premiere 9升級版只需距離投影面約11.3厘米，便可投影出100吋的畫面；把機體移至距離投影面23.8厘米，則能投射出130吋畫面。由於機體體積不大，只比一般soundbar厚一點，所以大部分客廳都能使用。連接方面，新機除了支援傳統的HDMI輸入外，亦支援Smart View、Tap View、AirPlay及藍牙等多種無線連接，方便將智能手機的小畫面投射成大畫面。●

Samsung The Premiere 9升級版規格

解像度：3840×2160

投影尺寸：100至130吋

亮度：3200ANSI

光源壽命：20,000小時

連接：HDMI×3、USB、光纖、Wi-Fi、藍牙5.2

體積：550×384.1×141.3毫米（連坐枱架）

重量：11.6公斤（連坐枱架）

售價：$59,980

查詢：3698 4698（Samsung）

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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