e新品：Sony $599日系「耳塞」細細粒 續航11小時

【明報專訊】近幾年真無線耳機界都以日系風主導，全因不少日本生產商的出品都有極高性價比，甚得用家歡心。最近Sony推出新款真無線耳機WF-C510，一樣以性價比高為賣點，不單止能提供11小時的連續使用時間，更將耳機的重量下調以方便全天候使用，加上只售$599，具有不錯的吸引力。

作為WF-C500的後繼型號，WF-C510的設計方向繼續以輕細為主，它是Sony歷來最細的入耳式耳機，重量（單邊淨耳機）只有約4.6克，相比上一代的5.4克確實輕巧不少。雖然重量減輕了，但並沒有因此犧牲音質，新耳機改用6mm驅動器單元，比上一代的5.8mm更大，而頻率響應繼續維持在20Hz至20,000Hz。

音色自然立體 同時連接兩裝置

新耳機繼續內置DSEE（數碼聲音強化引擎），令音色更自然；同時支援360 Reality Audio音效，用來睇片有更好的環迴立體聲效果。WF-C510亦支援多點連接功能，用家可同時連接2個藍牙裝置，例如手機和手提電腦，不用經常重新連線，亦可透過Fast Pair和Swift Pair功能與其他裝置配對。

運動愛好者經常長時間佩戴耳機，而WF-C510除了繼續支援IPX4防水等級外，也支援環境聲音模式，用家在聆聽音樂可同時聽到周圍聲音；用家也可透過開啟Voice Focus功能，減低環境中的雜聲及加強捕捉周邊的人聲，既能提升街跑時的安全，購物時不用特意除下耳機也能直接對話。

新耳機充滿電後最長可連續使用11小時，比上一代多出1小時；另支援快速充電功能，只需要充電5分鐘便可提供60分鐘的使用時間。WF-C510備有藍、黃、黑及白色可供選擇。●

Sony WF-C510規格

單元：6mm

防水等級：IPX4

使用時間：11小時（耳機）/ 11小時（充電盒）

重量：約4.6克（單邊耳機）/ 約31克（充電盒）

售價：$599

查詢：2833 5129（Sony）