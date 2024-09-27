重回舊地感「雙層失憶」 周俊輝繪記憶中的香港

【明報專訊】甫踏出升降機，來到中環當代唐人藝術中心，記者便被橙紅色為主調的海報吸引，上面醒目地寫着「失憶地圖」四字，正是香港藝術家周俊輝個人展覽的主題。到底周俊輝拼湊出來的這幅「失憶地圖」是給誰看呢？

展覽共展出14件周俊輝的作品，令記者初感疑惑的是，每幅畫作附近都未見標出作品名及描述。但仔細欣賞畫作後，才頓覺作品名及描述在這個展覽或許不必存在，因為周俊輝筆下畫的正是我們熟悉的香港。

再現黑夜霓虹招牌 重喚昔日光輝年華

《1988年的旺角卡門於砵蘭街麻雀館》是周俊輝這張「失憶地圖」的第一塊拼圖，原來這幅畫有「第一集」，10多年前周俊輝主要想畫作品中的霓虹招牌，並沒有下方的電影人物，該畫現正掛在唯港薈酒店（Hotel ICON）。後來，周俊輝和朋友重遊舊地時，「我在那裏繞了幾圈都找不到，但是我覺得自己沒理由蕩失路……原來那些招牌已經拆掉了」。周俊輝說這就是其中一種失憶，「明明我記得在這裏，但卻找不到」。雖然如今再臨旺角砵蘭街不會看到「杏花酒店」、「明星夜總會」、「觀奇洋服」等光亮的霓虹招牌，但在周俊輝的作品裏，他用黑夜襯托出昔日的光輝年華，那十數個散發暖光的霓虹招牌彷彿仍舊閃閃發亮。

另一層失憶，便與周俊輝擅於繪畫的港產電影元素有關。周俊輝畫電影場景已經畫了十多年，他一直都有記下電影情節曾出現過的地方。張學友和萬梓良在電影《旺角卡門》的經典場口便是取景自旺角砵蘭街的一個麻將館，但周俊輝說他從來沒有認真把麻將館找出來，「有一次我覺得要去找了，怎料一邊找，我又回來這裏」。原來那間麻將館正是在招牌左下方的位置。周俊輝說：「這部戲我看了數十次，這個街角我經過數十次，但是從來沒有將兩件事放在一起，我會說這便是第二重失憶」。

取材《去年煙花特別多》 畫作透現城市地理

周俊輝把兩層「失憶」結合成一幅畫，並把「失憶」這個概念延伸至這次展覽的其他作品。《1998年的去年煙花特別多於蓮香樓》也有屬於它的「第一集」，去年5月周俊輝在當代唐人藝術中心的同一面牆上展出《花樣年華於1999年蓮香樓開鏡記者招待會》，與訪問當天記者看到的作品相映成趣。周俊輝笑說：「我特意這樣玩，同一個地方，原來電影上都發生過兩個不同的場景。」他也分享，有觀展者發現這個巧思後，特意翻出去年拍下的照片，比對着今次的作品，再次拍下照片。縱然背景雷同，但周俊輝卻用上不同畫法，去年的是用壓克力（acrylic）畫，今年則是油畫。

這次的作品取材自陳果執導的電影《去年煙花特別多》，原來亦跟主題「失憶」有關。電影中的華籍英兵家賢因香港回歸而陷入尷尬局面，無以為生唯有加入黑社會。電影最後家賢中槍失憶，但到底他是否真的失憶，無人知曉。周俊輝思考，「跟香港人一樣，過了這段時間後，是不是我們某些記憶不見了呢？」另一個小巧思是作品中出現的的士車牌「EG8596」，正是現實中周俊輝曾做的士司機時駕駛過的的士車牌。周俊輝說的士是他對香港這個城市的記憶，亦是長期融入畫作的元素。他亦被畫中的地理透視吸引，蓮香樓對出是一個三岔口。周俊輝說在香港，尤其是港島區，常見不同斜路，「這是我對這個城市地理上的記憶」。

新方法描述我城 助「失憶人」細看香港

《2014的香港藝術館》是這次展覽唯一一幅與電影場景無關的作品。周俊輝分享，2015年香港藝術館重新裝修，休館前辦了一個活動，邀請藝術家展示作品，他當時便拿着一塊3米的畫布，站在太空館旁繪下永遠定格在2014年的香港藝術館，同時《2014的香港藝術館》的右下角亦可見一個永遠定格在2014年的周俊輝。「這張3米的畫我當然不可能當日一天完成，前後我用了10年斷續地畫」，周俊輝覺得這次展覽既然是談失憶，那這個已經消失的「2014的香港藝術館」或能切合主題，因而決定完成這幅「橫跨了10年的畫」。

去年5月周俊輝和認識多年的藝術家黃進曦在當代唐人藝術中心辦雙個展，周俊輝形容上次較着重和黃進曦的作品交流，而今次個展則把重點放回主題，「我覺得我們要用一個新的方法來描述香港這個地方，我不想用灰色，亦不想像其他人般說這個城市有多好，我覺得兩種都有些問題」。於是，周俊輝決定用十多年來存下的舊照、港產片橋段，以及冷暖有致的顏色，畫出這14件作品，幫助失憶的人細看香港這張地圖。

周俊輝：失憶地圖

日期：即日至10月15日

時間：周二至六上午11:00至晚上7:00

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 10樓當代唐人藝術中心

詳情：bit.ly/3B1rh0d

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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