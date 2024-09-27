「香港起動24」展新秀作品 窺探Gen Z藝術家特質

楊雅斐留學時在房間設置了由一張咖啡枱、抹布和清潔劑組成的裝置，後來創作成The Room的其中一幅畫作（左），另一幅則繪上房間角落（右）。（10號贊善里畫廊提供）

【明報專訊】推門走進10號贊善里畫廊，右邊牆上掛有一幅人像畫Aidan。畫中的紅衣長髮男子Aidan面畫小丑妝，肩掛聖誕彩帶。友人伸前雙手玩弄他毛衣上凸出來的貓咪眼睛。毛衣、彩帶、皮膚等不同物體的質感細膩逼真，畫家江穎斯像照片般描繪朋友間的互動畫面。「她是在YouTube學習畫畫！」畫廊創始人Katie de Tilly雀躍介紹。此話間接點出生於數碼科技時代Gen Z的特質，Katie de Tilly稱，新一代藝術生的學習方式或藝術品題材在稍稍改變。

動盪環境下 「新一代更內省」

10號贊善里畫廊現正舉行第13屆「香港起動24」，畫廊每年挑選香港各大專院校藝術生和畢業生的優秀作品展出，讓大眾發掘具潛力藝術家。

算一算入讀和畢業年份，「這一代的香港藝術家，是在動盪政治環境和疫情中塑造出來」，Katie de Tilly指不同事件影響他們的藝術表現，「今年我感受到他們更加內省，不再像早幾年那樣關注政治，轉為試圖表達自己的情感」。今屆特別跟2020年的「香港起動20」形成對比，那年的展覽，參展學生有以《蘋果日報》、反修例事件等關聯政治的元素來創作，亦有訴說居住環境問題和香港房屋價格的作品，然而現時年輕藝術家的創作漸漸遠離當前的香港議題。Katie de Tilly續說：「如果有，也是隱晦地提及，他們可能在作品裏有討論，但你不會知道。以前他們在表達政治和社會議題時更加自由。」她又認為新冠疫情使現實更添複雜，「疫情帶來孤立和不確定性，當學生游走於封鎖和限制之中，情緒和心理上的傷痛藉由藝術表現出來，形成一系列反映韌性和脆弱的表達方式」。

繪異國陰鬱生活 藝術創作成庇護所

Katie de Tilly補充「藝術創作成為學生探索情緒與經驗的庇護所」。參展的楊雅斐也分享「藝術是我用來表達自己以及與他人溝通的一種語言」。她的一組礦物顏料畫The Room（2024），靈感源自她的日記，翻開在德國留學的陰鬱回憶。德國的房間比香港的寬闊得多，但空蕩蕩的環境卻令她感到沮喪不安，環境和文化差異打破她對歐洲的幻想。楊雅斐畫出房間的一角和特別設置的展覽空間。觀眾隨畫作走進她的留學生活和憂鬱狀態。

此次群展作品大多數屬Gen Z的作品，在他們的創作中也可看見他們重視自我價值、熟知網絡、追求真實和獨特、靈活創新等等的特質。舉例李曉欣的影片Trilogy of Love（2024）——街頭罵戰一觸即發，不時被拍至網絡廣傳，她為這些衝突片段重新配音，「你厚多士」變為「你好得意」，幽默地表達「愛，就要大聲說出口」。劉允禧就在人像攝影照片上打上鐵釘，從模特兒眼神和尖刺之間帶出張力，探究攝影師與被攝者的權力拉扯。

常說見字如見人，見藝術品亦如是。藝術反映社會環境和集體意識，映照創作者的特質，一同窺看當香港新生代藝術家的關注。

「香港起動24」

日期：即日至10月5日

時間：周一至五

上午10:00至晚上6:00

周六

上午11:00至下午5:00

地點：10號贊善里畫廊（中環贊善里10號）

詳情：bit.ly/3MYTqrp

文：何詩韻

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