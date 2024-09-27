盈盈樂樂溫馨全家福 熊貓水墨畫賣萌

陳紫君今年推出水墨畫風的模型作品，她拿着的是腳踏祥雲的熊貓。（黃志東攝）

左圖的熊貓來到人氣古街寬窄巷子體驗成都文化，如冒菜、茶藝，圖中右方的茶壺採用芒果色，致敬現於香港故宮文化博物館展出的芒果壺（右圖），讓公眾人士了解中國茶具變化多樣。（畫廊提供）

【明報專訊】大熊貓盈盈、樂樂以19歲高齡喜獲一對龍鳳胎，加上大熊貓安安和可可昨日（26日）抵港，預計12月中與公眾見面，一時間全城掀起熊貓熱。早前海洋公園的IG限時動態曾上載一幅盈盈、樂樂手抱大熊貓寶寶的溫馨畫作《Twining 黑白配》，原來是出自本地藝術家陳紫君之手。她擅長以水墨畫作載體，創作出畫風可愛又柔和的動物，宣揚愛護動物和地球等正面信息。她最近在商場舉行水墨畫展，讓公眾一睹盈盈、樂樂手抱熊貓寶寶的原畫外，還有多幅熊貓畫作、雕塑和精品！

2024年下半年，熊貓再度成為熱話。7月，中央政府再送贈兩隻大熊貓予香港，將定居香港海洋公園；8月，香港海洋公園無預警宣布大熊貓盈盈懷了龍鳳胎，臨盆在即，全城熱烈期待。8月15日，盈盈順利誕下龍鳳胎，成為首對香港出世的大熊貓，實在可喜可賀！香港海洋公園在社交平台更新熊貓寶寶的狀况，坊間亦湊熊貓熱，陸續出現相關展覽和產品，當中包括水墨畫藝術家陳紫君即日至11月3日在北角匯齊亮畫廊舉行的「熊貓達人」陳紫君水墨畫藝術展，展出全新熊貓畫作、雕塑和相關產品，並舉行工作坊。

淡墨為主 塑造柔和氛圍

陳紫君曾於英國修讀設計，回港後為了尋根遂學習水墨畫。她曾在廬峰畫廊學習，採用臨摹名家畫作的學習模式。「可能我讀設計，會更小心不抄別人的設計，只會參考，在學習過程中，就覺得要建立自己的風格。」這個風格與動物有關，她道出契機是最初曾被錯誤安排在兒童班學習，當時看見小朋友畫的動物都不可愛。「可能傳統水墨畫的動物都要英明神武，老虎要畫到好兇猛。我想打造更加容易入屋的小動物，畫得可愛些，藉此宣揚愛護動物、保護地球的信息。」學習水墨畫數個月，掌握當中手法後，她便開始創作動物水墨畫，風格可愛、淺白易懂，予人平易近人的感覺，激發人們關注人文藝術，關心動物、藝術和文化景點。

她首重線條，會運用很多圓形，令動物外形圓渾，感覺可愛。至於水墨的技巧，主要運用淡墨、濃墨和焦墨。簡單來說，三者的分別是墨與水的比例，淡墨水分最多，顏色較淡；濃墨含小量水分，較黑色；焦墨含極小量或幾乎不加水，墨黑色並帶光澤。整體以淡墨為主，其次是濃墨，最後是焦墨。「淡墨用得最多，色調偏淡，繪畫清晰線條的眼睛時才用焦墨」，從而塑造出柔和而不霸道的氛圍。由於使用水分較多的淡墨和濃墨，繪畫時筆觸邊緣暈開，營造動物毛髮蓬鬆的視效。同時筆觸帶漸層效果，充滿層次感。

她曾繪畫龍、猴、貓等動物，去年國慶開始創作熊貓，當中有大熊貓盈盈、樂樂的模樣。「現實中盈盈的『黑眼圈』呈八字形，因此畫中八字形『黑眼圈』的熊貓便是盈盈。」畫中盈盈的眼睫毛也會較為翹長，指頭的數量有時會按現實繪畫六指（排成一排的五指，以及特化腕骨形成的第六指「偽拇指」），但有時看氛圍會是三指不等。

熊貓故鄉四川吃喝玩樂

去年她在北角匯舉辦「熊貓『竹』跡藝術展：熊貓王子遊香港」展覽，集中分享香港景點、美食，今年則玩到四川。陳紫君透露最初原定10月舉行的展覽是以其他動物為主題，後來得知將會有兩隻大熊貓來港，有感熊貓主題更貼地，因此改為繪畫熊貓；之後又因為熊貓寶寶出世，決定提前開展。「因為四川是大熊貓的故鄉，便以當地著名景點、風貌、藝術、飲食等作靈感，繪畫大熊貓在四川吃喝玩樂的日常生活。」

陳紫君將展出5幅以四川為主題的畫作，每幅近1米高，採訪當日展出3幅，另外2幅仍在繪畫中。現場3幅作品均注入成都著名建築、老街、藝術、飲食文化等，各具特色。第一幅完成品名《擬竹藝術》，她在資料蒐集時發現高端購物商場「成都SKP」建築外觀似竹子，構思出熊貓踏上竹子的畫面，兩隻戴上臉譜的四川大熊貓正在教盈盈、樂樂川劇變臉藝術。另一幅《黃牆石柱》，讓熊貓們化身成都非物質文化遺產文殊院外的石柱石刻，同時隱藏許多細節，例如原本對聯上蝙蝠變成熊貓頭模樣，正中間的熊貓戴上手串等。接着一幅是《寬窄煙火》，熊貓來到人氣古街寬窄巷子吃喝玩樂，畫中隱藏多個成都文化，如成都市花芙蓉花、四川著名的辣椒、冒菜、紅色漆器和茶藝。畫中的茶壺設計源自香港故宮文化博物館展出的澄黃色芒果壺，讓公眾了解中國茶具變化多樣。

另外，當然還有大熊貓盈盈、樂樂與出世不久的龍鳳胎寶寶的全家福！其中《Twining 黑白配》是盈盈、樂樂帶着微笑手抱剛出世、仍呈粉紅色的寶寶，還附有HAPPY FAMILY字樣，令人感覺愉快；另一幅《一家樂盈盈》的寶寶稍為長大了，是陳紫君幻想熊貓BB長大了的全家福模樣。

運用科技 令人更易接觸藝術

今次展覽亦帶來新嘗試，就是熊貓模型。先以3D打印樹脂製作底模，為了令表面有水墨質感，在嘗試多個方法後發現可用膠水黏上宣紙，再掃上小量水濕潤宣紙，撫平摺痕，再在上方繪畫。

展覽推出一系列精品、WhatsApp貼圖和IG限動濾鏡，陳紫君盼望運用科技，令人容易接觸到藝術，感受到藝術也能很貼地、生活化；同時舉辦「熊貓水墨畫工作坊」，商場會員以指定積分可換領1次免費參加工作坊的機會，非會員或想繪畫其他動物的話，則可經齊亮畫廊報名「動物水墨畫工作坊」，由陳紫君授課，有興趣可致電查詢。

「熊貓達人」陳紫君水墨畫藝術展

日期：即日至11月3日

地點：北角北角邨里1號北角匯一期地下G16、G25號舖齊亮畫廊

網址：tinyurl.com/e4wwzwfa

查詢：5112 9521

WhatsApp 貼圖：tinyurl.com/yc2723ua

熊貓水墨畫工作坊

日期：9月29日，10月13日、27日

時間：下午2:00至3:00、3:30至4:30

參加方法：The Point會員憑5000積分換領入場證，於指定日子參加1節工作坊

動物水墨畫工作坊

學費： $1800/4堂（每堂約1小時）

註：可商議日期及時間

文：陳麗斯

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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