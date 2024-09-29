無名周記：回家的願望

【明報專訊】加沙戰爭差不多近一年之際，以色列跟黎巴嫩真主黨的戰火近周如火如荼，以色列總理內塔尼亞胡上周五（27日）在聯合國大會上對着一半空的大廳，誓言戰鬥到底，加沙戰爭固然必須取得「全面勝利」，針對真主黨的行動也會繼續，直至北部因真主黨火箭疏散的以色列人能夠重返家園；以軍翌日宣布已炸死真主黨領袖納斯魯拉。這些發展終究只是中東歷史不斷循環的一個小片段，暫且不論，不妨先把目光放到近日以色列南部一間中學發生的一件小事。

同情加沙兒童 以學生遭辱罵

據《國土報》、《以色列時報》報道，事發於以色列南部城鎮貝爾謝巴（Be'er Sheva） 一間中學，有班別在課堂討論去年10月7日哈馬斯突襲以色列事件，一名12歲以色列阿拉伯裔女學生表達對加沙兒童的同情，下課後遭同學包圍咒罵。事後，女童遭校方停學，聲稱要緩和她跟同學的緊張關係。女童父親認為學校處理手法有問題，擔心子女安全，事後亦不讓另一個女兒繼續上學，其他阿拉伯家長亦跟隨。

以色列猶太裔同學稱該女童曾高呼「還巴勒斯坦自由」，又說以色列士兵是殺人者，不過女童否認。女童對《國土報》說，她只是在課堂討論時提及加沙的小孩正面臨飢餓和死亡，下課後便遭同學包圍。她憶述，有同學向她說「我們的士兵不是殺人兇手」，但她沒有這樣說過；同學又問她是否支持巴勒斯坦，她否認：「我只是認為加沙的小孩應回到自己的家。」

兒童無從選擇身處環境

據女童的父親說，班上的同學包圍她，大叫「你的村莊應該被燒毁」，漸漸整個年級的學生都加入，但教師袖手旁觀，直到另一名教師注意到並把她帶到校長處。學生還把包圍女童的過程拍片放上社交網站，引起更多網民威脅女童。教育部調查稱，女童煽動反以軍，又辱罵一名在10月7日事件和戰爭中失去親人的同學，不過也指出學生是事後才向校方提出指控。女童否認指控。她的父親建議親自到學校跟學生交談，但為校長反對。一些右翼把女童描述成「巴勒斯坦恐怖分子」，揚言要驅逐她及其他以色列阿拉伯人。

這件事固然反映去年10月7日後，以色列境內阿拉伯人及和平運動人士的艱難處境；以色列社會愈來愈右傾，不容任何同情敵人或批評以軍的言論。但女童在課堂上所說的不顯得有半點挑釁，戰爭中不是有很多小孩受苦嗎？雖然以色列某些激進輿論會說，加沙沒有人是無辜的，因為他們默許哈馬斯統治，先不辯論箇中邏輯有沒有問題，但至少我想大家都同意，兒童根本無從選擇自己所處身的環境。根據女童自述，她只是認為加沙的孩子應回到自己的家，這其實是再也卑微不過的願望。女童同學聲稱她曾說「以色列士兵是殺人者」、「還巴勒斯坦自由」，就算她有這樣說，也不見得有何激進：戰爭無論目標如何高尚，都是以殺人為手段；不還巴勒斯坦自由，難道要永遠囚禁巴勒斯坦？

可能有人會覺得人道關懷沒有意義，因為哈馬斯、真主黨要消滅以色列為目標，以色列要保護自己就要強硬對付。這也是內塔尼亞胡的一貫宣傳，他上周五在聯合國大會上的演辭也是老調重彈。他堅稱以色列必須保護自己免受「那些野蠻的兇手」傷害。不過，自加沙戰爭展開以來，已造成4.1萬巴人死亡，加沙衛生部8月初曾公布28,185名已核實身分的死者名字及資料，倫敦大學教授Michael Spagat據之作分析，當中有10,418人是婦女，6095人是12歲以下兒童，566人1歲以下。至於黎巴嫩新一輪衝突以來，已有700人死亡，當中亦不乏兒童，包括在9月17日號稱「精準襲擊」的傳呼機連環爆炸襲擊中喪生的兩名兒童。當中一名死者Fatima只是看見傳呼機響，拿去給父親時爆炸喪命。

以襲擊前籲疏散 惟安全區漸縮

內塔尼亞胡強調，以色列並不希望看到任何無辜者死亡，他說：「沒有哪支軍隊像以軍這樣努力減少平民傷亡：我們投放傳單，我們發送短訊，我們打數百萬次電話，以確保巴勒斯坦平民遠離危險。」的確，以軍一向強調襲擊前會呼籲平民離開。截至8月初，有84%加沙人已被疏散，根據美聯社統計，自7月22日至8月初，以軍共發出13次疏散令，不少巴人疏散完又疏散，「人道安全區」範圍愈來愈小，但人卻愈來愈多，雖然活下來，但卻面臨飢餓及絕望。以軍轟炸黎巴嫩前也會警告平民撤走。上周五，以軍轟炸黎巴嫩貝魯特近郊真主黨總部前，以軍發言人Daniel Hagari亦對傳媒預告數小時內將會展開行動，警告平民立即撤離。

以軍今次對真主黨的軍事行動，是因為真主黨自去年起以撐巴人為名，持續向以色列北部邊境地區發射火箭，當地約6萬居民疏散，有家歸不得。確保邊境安全，讓以色列居民重返家園是以軍的目標。內塔尼亞胡在聯合國大會上的演說也強調這點：「以色列有充分權利消除這一威脅，並讓我們的公民安全返回家園。這正是我們正在做的，我們將繼續削弱真主黨，直到我們的所有目標都達成。」

學校成為臨時避風港

據以色列傳媒報道，隨着戰火近周升級，一些去年已疏散並安頓下來的以色列人又要面對危險。據《國土報》上周五的報道，以色列北部邊境城鎮Kiryat Shmona疏散後，北部城市Tiberias郊區建立了一間學校，作為Kiryat Shmona及其周邊地區兒童的臨時避風港。不過，自從上周日以黎邊境局勢升級，以色列北部地區已全面停課，學校也迅速轉為網課。校長Noga Ben-Yaakov說，在危機時期，教育工作者必須為學生保持對未來的希望和創造意義，讓學生繼續上課，正是讓他們暫時遠離混亂和恐懼的機會。

讀這些報道，很難不喚起對以色列兒童的同情心，也佩服以色列教育工作者為學生提供安穩生活的意志。無論你是以色列人、黎巴嫩人，還是巴勒斯坦人，要一夜間迅速收拾細軟、找一個安全的地方居住，遠離原來的社區、告別熟悉的人和事、重新建立新生活，但不久又受到威脅又要疏散，過着擔驚受怕的生活，都是很難受的事。當內塔尼亞胡說要讓以色列居民回家，那麼黎巴嫩人和巴勒斯坦人又何時回家？

讓所有人回家，這正是以色列那名12歲女童的希望。只是在敵我分明的世界，容不下基本的人性，同情心只能限於自己人，同情「敵人」就是叛徒所為。但在瘋狂的時代中，保持那一點點的人性，才令人看到希望的曙光。

文˙林康琪

編輯•林曉慧

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