【明報專訊】香港現共有22所可頒授學位的高等教育院校，其中12所，校名上冠有大學二字。欲知大學精神，或需找找她們的校訓來看，但原來又不是每所大學都有校訓。問維基時，它在香港中文大學之下，兼列出校內各書院的院訓。

《禮記》「大學之道」中的大學，意指立身處世最根本的學問道理。而當今作為組織、制度化的大學，源自拉丁文universus，意指整體、全部。

雖然我們都會有忘記名字由來寄語的時候，但偶爾拾趣反思，順着筆勢感受事物流動，大學這集體的一切，是否已支離破碎，或是在艱苦中奮進？

香港大學：明德格物

Sapientia et Virtus

香港科技大學：（無正式校訓）

香港中文大學：博文約禮

Through learning and temperance to virtue

香港城市大學：敬業樂群

Officium et Civitas

香港浸會大學：篤信力行

Faith and Perseverance

香港理工大學：開物成務 勵學利民

To learn and to apply, for the benefit of mankind

嶺南大學：作育英才 服務社會

Education for Service

香港教育大學：文行兼修 敬業愛生

香港都會大學：勵學致遠 敬慎日新

Transcendence through Erudition and Renewal

香港樹仁大學：敦仁博物

Be sincere in Ren (benevolence) and learn widely

香港恒生大學：博學篤行

Erudition and Perseverance

聖方濟各大學：自強不息

Ad Destinatum Prosequor

文、書法˙余在思

編輯•王翠麗

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