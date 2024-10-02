GADGET：實測iPhone 16 Pro 拍攝功能 多功能快門鍵 一按兩撥閃拍

微距細緻--iPhone 16 Pro超廣角鏡提升至4800萬像素，亦支援微距拍攝，從試相可見，微距拍攝時iPhone 16 Pro（左圖）對焦準確，景深較闊，畫質亦比iPhone 15 Pro（右圖）細緻。（周群雄攝）

相機控制實體鍵--iPhone 16系列雖然加入相機控制實體鍵，但由於暫未支援半按對焦，所以拍攝前仍要在屏幕點選對焦位，未能完全以單手拍攝。（周群雄攝）

【明報專訊】Apple iPhone 16系列已經推出，可惜賣點功能之一的Apple Intelligence要等待本月稍後更新至iOS 18.1方能使用；支援中文的版本更要等到明年才推出。不過，今代iPhone升級豈止是AI功能，拍攝亦有新玩意。16 Pro配備5倍光學長焦鏡頭，不讓Pro Max專美，而且全系列都新增實體快門按鍵，這個按鍵有什麼玩法？新機攝力又如何？

iPhone 16 Pro系列採用3鏡頭模組，分別為4800萬像素F1.78的Fusion廣角主鏡頭，1200萬像素F2.8的5倍遠攝鏡，以及4800萬像素F2.2的超廣角微距鏡頭。相比iPhone 15 Pro系列，最主要提升是超廣角鏡像素（上一代是1200萬像素）並支援微距拍攝，影風景或花朵、昆蟲時，畫質更細緻清晰。

食指操作按鍵 快速啟動相機

新一代iPhone 16系列最注目新猷，必數「相機控制」實體按鍵。它位於機身右側，當用家橫向手持機身時，能透過食指操作按鍵，用來快速啟動相機、按快門或調節各種拍攝參數。基本操作是一按啟動相機，短按一下影相，長按則開始錄影。相機控制按鍵還具備觸覺反應，手指輕按兩下及左右滑動便可切換景深、曝光和攝影風格選項，再輕按一下可進一步調校設定，如曝光程度等。

記者實際試用，一按相機控制按鍵已立刻開啟相機，更快捕捉突發場面。不過連按兩下須使用「陰力」才成功，一開始未必掌握，習慣後則覺得非常方便。官方表示稍後將為實體鍵加入猶如傳統相機的半按對焦功能，屆時所有拍攝操作都可單靠實體鍵完成，不用再篤芒對焦，單手都可拍出心水構圖及相片風格。

抗眩光鍍膜 更直覺調色板

攝力上，iPhone 16 Pro系列除了超廣角鏡加強像素外，其餘拍攝質素與上代差距不大，但在某些環境下還是可見進步，例如在充滿各種射燈或燈泡的環境，iPhone 16系列的鏡頭因有一層抗反射鏡頭鍍膜，減少眩光干擾，影像會較實淨；另一大分別在於新加入的攝影風格功能，容許用家透過更直覺的控制板，直接調整拍攝影像的顏色、色調，例如在控制板上下滑動來調整明暗，左右調整顏色飽和度，下方獨立的拉桿則用於調校濾鏡強度。這項新功能僅支援iPhone 16系列，iPhone 15 Pro用家即使升級至iOS 18.0也無法使用。

拍片規格上，iPhone 16 Pro支援4K120fps攝錄，更勝15 Pro的4K60fps。雖然iPhone 15系列升級至iOS 18.0後，也支援編輯影片時直接加快或減慢某段情節的速度，但因為iPhone 16 Pro影像幀數較多，慢動作效果會更順暢，後製彈性更大。至於收音方面，iPhone 16 Pro機身配備4個錄音室等級的收音咪，錄音格式可選擇空間音訊選項，不再只得立體聲，當使用Vision Pro或其他支援的播放裝置，便可聽到更真實的環境聲。

而對一般用家來說，新的「混音」功能會更實用。拍片收音時系統可透過AI自動判斷影片中哪些聲音屬主要音源，哪些屬次要音源或背景聲，當使用相簿App來編輯影片時，界面提供「畫面內」、「錄音室」與「電影級」3種選項，簡單來說，「畫面內」可把環境雜音大幅過濾，「錄音室」強化音質與濾除雜音，如攝錄的是人聲，效果像是在錄音室內收音，「電影級」則把全部人聲強化，聽起來像電影的收音感覺。

其他升級

雖然今次測試只集中在iPhone 16 Pro的攝力提升，但新機其實還有其他硬件及功能上的升級。

屏幕：

iPhone 16 Pro屏幕由上一代的6.1吋加大至6.3吋，Pro Max 則由6.7吋變成6.9吋，但機身尺寸未有明顯變大，只是重量分別較上一代微升12g及6g。

處理晶片：

iPhone 16 Pro系列搭載全新A18 Pro晶片，CPU運算效能較上代提升15%，新的6核GPU圖像晶片亦令影像處理速度提升20%，配合「遊戲模式」及硬件「光追」效能，遊戲畫面更流暢逼真。

散熱：

新機的溫度控制效能比上代明顯提升，測試時以遊戲《原神》連線遊戲約20分鐘，機身只稍為變暖。

總結：15 Pro Max用家宜觀望

試機過後，記者認為對iPhone 15 Pro Max用家來說，16 Pro Max升級不算大，換機與否，可等待Apple Intelligence推出及試用後才決定；若是較舊機款或是15 Pro用家，新機攝力確有顯著提升，例如5倍長焦可拍出更有空間壓縮感的構圖。另一方面，如果經常拍片及直接用手機剪片的用家，16 Pro系列就有更多方便及實用的功能，有助提升影片及音效質素，有理由升級。●

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https://bit.ly/3TP50cm

網址：https://www.apple.com/hk/iphone-16-pro

option：$3299暢玩AI人像攝影

如果平時用得最多的AI功能是執相，其實有很多更便宜的手機選擇。HONOR最近與巴黎人像攝影工作室Studio Harcourt合作，以AI調校出專業人像攝影效果。中階機款HONOR 200系列都支援此功能，搭載AI光影寫真人像引擎，提升光影表現及突出人像的立體感。

硬件方面，HONOR 200系列鏡頭模組配備5000萬像素主鏡頭、5000萬像素光影長焦鏡頭，提供2.5倍光學變焦及最高50倍數碼變焦。1200萬像素超廣角微距鏡頭則將超廣角及微距鏡頭二合一，並支援2.5cm超短對焦距離。●

屏幕：6.7吋

重量：約187g

售價：$3299起

查詢：HONOR 3579 8099

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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