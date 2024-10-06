小不點學堂：換位了解情緒需要 小學雞扮師奶 學非暴力溝通

情緒課有什麼最難忘？有小不點主角寫「酸糖」，亦有人說是「放Break（小休）有嘢玩」。（鍾林枝攝）

小不點主角對桌上盒子很好奇，原來裏面放了酸糖，附上卡片寫着：「酸澀過後，一定會甜嘅！」

情緒詞語投影在屏幕上，學生要選擇一個代表自己的詞語，圖中IMO所選的是「悶」。（鍾林枝攝）

下課後，5位小不點主角與朋輩情緒支援社企Shelter創辦人細C（後排右）合照，以表情表達初抵現場時的心情。（鍾林枝攝）

【明報專訊】乜乜乜學校9月正式開課，第一課先教情緒，請來精神健康急救導師、朋輩情緒支援社企Shelter創辦人細C設計課程。5位小不點主角對情緒並不陌生，大多試過「發爛渣」後遭大人指摘；當看到情緒主題動畫《玩轉腦朋友2》的海報，他們亦能說出情緒角色的名稱。針對高小學生的情緒教育應怎樣教？記者旁觀這節情緒課，再問問主角與老師課後感。

簡介：「乜乜乜學校」不教中英數，邀來各界教師，傳授關乎社會議題的價值觀。新欄目「小不點學堂」與明愛莫張瑞勤社區中心合作，跟隨5名高小學生上課去，旁觀體驗學習，探索價值觀教育的可能。

上課模式

同輩交流激發思考

細C不時獲邀到學校推廣精神健康教育，這次參考以往活動，以「非暴力溝通」為主題，目的是引導學生明白情緒背後蘊含情緒需要，並認識「非暴力溝通」的4個步驟，即：觀察、感受、需要和請求。她提到，活動模式考慮高小學生的特性，着重他們彼此互動，「同齡的交流和刺激會讓他們有更多感覺，因為他們未必懂得主動思考，但透過對話、同齡朋友的說話，他們會更加專心，願意代入思考」。相較之下，中學生和大學生則需要私人空間沉澱思考，亦不想引導者說得太直白。

在小學價值觀教育及人文科課程框架內，雖然沒有提及「非暴力溝通」，但部分內容有相似之處，譬如小三人文科會教導學生「表達感受與情緒方面的需要」，建議學習活動包括觀看圖片，指出產生不同情緒的原因，明白人會有不同的情緒。

課堂剪影

表現好奇 愛自由探索

Shelter位於觀塘的共享空間，放置不同有助紓緩情緒的物品，如頌缽、牆上畫作和精神復元人士的感恩日記等。甫抵達課室，5位小不點主角表現好奇雀躍。自由探索時間之前，他們以舒適姿勢坐在（或躺在）地上靠椅，開始由客席老師細C教授的情緒課。記者其後就學生表現，邀請教大社會科學與政策研究學系講師李越民分析重點。

活動：跟花師奶學非暴力溝通

時間：20分鐘

流程：

．參加者觀看卡通片《我們這一家》片段後，識別片中主角的情緒、行為和背後需要。然後他們扮演不願吃飯的女兒和生氣的花師奶，感受角色在不同處境下的情緒和需要。

記者觀察：

．影片一播放，小不點主角馬上目不轉睛地看着屏幕，很是投入。當細C問及「花師奶」生氣時有何表現（叉腰、跺腳、皺眉）和背後需求（希望女兒有交帶），主角均一一答對，可見他們有能力觀察、辨別情緒，亦懂得聯想情緒背後反映的需要。

．不過，當進行角色扮演時，幾位學生最初有些抗拒，尤其不太願意扮演「花師奶」。

李越民評語（經節錄）：

．小五六已是青少年，所以他們對角色扮演會尷尬。若想改善，可用一些戲劇教育的技巧，例如由老師扮演很叛逆的兒子，全班整體扮演媽媽，且規定每個人的說話不能矛盾。做兒子的話他們本色演出，反而扮媽媽勸兒子，他們反思更多。

活動：同你聆聽卡

時間：25分鐘

流程：

．參考以非暴力溝通精神設計的卡牌遊戲「同你聆聽卡」，細C把卡上的情緒詞語放在簡報，包括感激、期待、受啟發等，參加者需從中揀選代表自己的情緒詞語。

記者觀察：

．5位主角均能選出詞語，輪流講解原因及以趣怪表情演繹。

Chinese People（暫名）：「開心」（打機時會開心）

好尷尬（前稱芙寧娜）：「尷尬」（覺得之前改的名字尷尬）

問號：「好奇」（對這裏東西感好奇，因為第一次來）

IMO：「悶」

Wanderer：「自信」（當遇到比我矮的人）、「期待」（一會兒吃什麼）

細C評語（經節錄）：

．其實他們能精準表達情緒，很多時候小朋友不是不懂，反而是不習慣去說，凡事都說無奈、尷尬、開心不開心，簡化了自己的感受。只要給予空間讓他們多說，或者問他、引導，其實他們說到。或許身邊的長輩也不習慣這樣說。

李越民評語（經節錄）：

．有個詞語叫emotional literacy（情緒素養），學校教育或有很多限制，未必特別教到。我覺得這個活動是對的，你看到學生的反應都知道，可能這才是他們最需要的情緒教育。

課後檢討

多感官接觸 延長專注時間

情緒課完結後，小不點主角圍成半圓，由社工帶領解說及檢討。他們給予課堂3至4分（5分為最高），惟當獲邀加以解釋時，眾人表現不太積極，不願意詳述或只簡單評價「好玩」。記者從言談間及小冊子紀錄，發現他們不約而同對活動之間的小休，即自行探索時的發現最深印象，這些活動均涉及感官接觸，如吃酸糖、彈奏頌缽、空靈鼓和結他。

五感體驗對教學有何幫助？李越民指出，多感官教學法常見於幼稚園，小學則較少使用，原意是呼應兒童逐漸成熟的發展周期。他分析學生表現，多感官接觸反而延長了他們的專注時間，使記憶保留更久，debriefing（檢討）的首要條件正正是要記得活動內容。因此他提議，檢討環節可邀請學生詳細描述感官接觸帶來的感覺，並應用剛學習的情緒詞語，加強他們對教學內容的印象，不止記得「好玩」。

情緒課以卡通片、角色扮演等活動教非暴力溝通，李越民說均是情緒教育常用的教學法，惟課程設計可就學生的知識水平調整，「可能他們已有這些能力，那麼叫他多做一次，他不會覺得有趣的」。非暴力溝通還有更多教學內容，單憑一節活動固然教不完。不過他評價這節情緒課已做得不錯，既有代入花師奶的同理心訓練，也有感官體驗探索。他認為若學校願認真看待，可透過更長期的活動，讓學生在非暴力溝通上做得更好。

雖然沒有詳細分享，但主角們在檢討環節也能準確說出是日教學重點——每個情緒背後都有其需要。細C也滿意學生表現，在缺少學校老師威嚴和管教下，主角們時而跳跳紮，時而給予無厘頭答案，屬她預期之內；整體來說他們尚算投入，亦能從課堂有所得着。5位小不點主角的表達能力或有差異，但舉止反映對課堂的喜愛。臨走前Wanderer和好尷尬拿出電子裝置，主動邀請細C一起自拍。細C深知難得：「他們想記住你這個人，記住這環境，才會主動說：『不如我們拍張照。』」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 鍾林枝、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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