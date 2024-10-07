個案分享：走出「黑洞」解心結

【明報專訊】在寧養院曾經遇過一名肺癌病人陳婆婆（化名），她是印尼華僑，在知道自己患癌後性情大變，鬱鬱寡歡，整日留在家中，女兒非常擔心。婆婆正經歷人生的巨變，猶如墮入漆黑的山洞之中，未能把自己的痛苦告訴給別人知道。作為靈性照顧者，我們尚未明白她在漆黑中所受的痛苦，必須懷着充分的同理心，真正聆聽她的處境、感受、關注、需要。我與探訪義工在家訪時花了許多工夫，與婆婆找共同話題，如印尼小食、印尼話、印尼文化等，嘗試進入她的心靈世界。

聆聽、感受、關注 不扮演專家

在一次聖誕節探訪，我們與婆婆製作紙聖誕樹，又送聖誕卡給她，她眼泛淚光稱讚我是好人，之後我們可以與她一同尋找答案了。她向我們說出心底話，她不吸煙，又生活健康，為何偏偏是她有肺癌？哭聲、笑聲、安慰聲此起彼落。我注意到她家中貼了許多她去旅行的相片，便借旅行為比喻，與她談到生死問題，再利用她手中拿着的紙聖誕樹，與她分享我的基督教信仰，我又對她說人生就有如旅行，瀟灑走一回便要回家。女兒看到婆婆終於打開纏繞她的心結，感動落淚。

陳婆婆在該次探訪中有了宗教信仰，有如在漆黑山洞中點燃了生命之光。她的病情其後轉差，經公立醫院轉介，入住寧養院慈惠病牀，平安地面對生命的終結，接受洗禮，在許多親友陪伴下無憾地走完人生旅程。在靈性照顧上，我們可能會遇到有其他宗教信仰的病人，如果面對一名佛教徒，我們會嘗試藉着佛教生死與苦難的洞見提供心靈關懷，幫助他面對疾病和死亡的挑戰。

在陳婆婆個案中，寧養院貫徹了靈實「尊重生命•改變生命」的核心精神，我們沒有扮演專家和權威，為她提供對她沒有意義的人生答案，而是尊重她處境、感受、關注、需要，透過寧養院提供全人全家靈性關懷，與她和家人一起同行，協助婆婆捉緊自己的生命意義，最終活出圓滿的人生。

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