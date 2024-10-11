創意演繹傳統川、粵劇 小劇場《霸王別姬》 綻戲曲新可能

【明報專訊】「力拔山兮氣蓋世。時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何！虞兮虞兮奈若何！」一曲《垓下歌》，讓「霸王別姬」的故事傳唱千年。從影視作品到各類戲曲，處處可見自刎於四面楚歌聲中的兩道身影。

第七屆小劇場戲曲節近日開演，《霸王別姬》一戲兩唱，粵劇、川劇各自開花。縮短篇幅、改寫劇情、貼近觀眾……在更小的戲台之上，傳統戲曲似乎正綻放新的可能。

「小劇場」如點心 為戲曲開拓觀眾

踏入戲曲中心排練室，《霸王別姬》（新編）的綵排尚未結束，記者只能坐在隔壁房間等待。片刻後，房門推開，鍾珍珍裹着唱做念打之聲踏入房間——她是西九文化區表演藝術主管（戲曲），亦是今屆「小劇場」兩齣《霸王別姬》的監製，還是8年前將「小劇場」帶入香港戲曲的「引路人」。

「食得啲大菜，都要食啲點心。」在鍾珍珍看來，「小劇場」正如劇場的點心，帶給觀眾不同於傳統的新奇體驗。「小劇場的定義，首先是劇場比傳統劇場要小，滿場也只能坐下100名觀眾；第二是演員與觀眾距離要近；第三是必須要別具實驗性，以創新為目標。」她解釋，小劇場最初在舞台劇界得以推廣，但在戲曲界卻較少使用。因為在每齣長劇中，戲曲都可以找到一些具有代表性、可單獨演出的片段，稱為「折子」，「沒人會突然間想創作一個小劇場」。

然而，經典唱段翻來覆去，演員和觀眾都已爛熟於心；名角演出珠玉在前，年輕演員難獲選中，缺少演出機會。着重實驗與創新、為年輕演員提供更多機會的「小劇場」應運而生。2017年，第一屆香港小劇場戲曲節在「借來的香港話劇團場地」開演，「竟然場場都爆晒」，令鍾珍珍發現「原來香港觀眾幾包容，仲吸引到好多睇話劇的人、年輕人、外國人入場，係為戲曲開拓觀眾嘅好機會」。自此，小劇場戲劇節幾乎年年舉行，連疫情也未能阻止。

由容納上千名觀眾的傳統劇場，到「爆咗都得100人」的小劇場，對於演員而言實屬挑戰。在粵劇《霸王別姬》（新編）中飾演項羽的演員黎耀威分享，在小劇場中，演員與觀眾的距離被拉近，「半秒鐘的失神都會被觀眾發現」。飾演虞姬的黃寶萱補充，初入小劇場時，她常常「眼唔知望邊」。小劇場帶給觀眾的感受亦有不同。黃寶萱笑稱，在大劇場中，「攞包薯片、攞張廁紙都唔會有人發現；但在小劇場中，觀眾連轉身都唔夠膽，擔心發出聲音」。

「只要有『霸王別姬』四個字，觀眾就會買。粵劇《霸王別姬》最先爆場，接下來就是川劇《霸王別姬》。」鍾珍珍說，就算是沒入過劇場看劇的觀眾，對於霸王別姬故事亦早有了解和期待。黎耀威分享，就算是去到韓國，觀眾亦會因對電影《霸王別姬》的興趣，入場觀看粵劇。是次兩齣《霸王別姬》，都將目光放在項羽與虞姬末路訣別之時，演繹西楚霸王走到窮途末路，江山美人盡失之際的悲劇。

展現粵劇發展史 嶄新劇情加現代舞元素

身兼編劇的黎耀威和黃寶萱，在粵劇《霸王別姬》（新編）中講述經典故事的同時，亦加入粵劇的發展史，「開頭時，霸王出來走四門，再唱古腔——其實粵劇從上世紀二三十年代才開始用白話——再轉白話，加上小曲和南音。」黃寶萱解說，新編的前3幕，都是在回溯經典，並在音樂方面加入小量變化。而在第4幕，兩人大膽創新劇情，想像「我們心中的霸王」——「他已經走到烏江邊，為何執意要死？他見到了什麼、想到了什麼？」有固定扮相的虞姬，在新編中換上全白色衫，以靈魂的形式出現在霸王身邊；虞姬舞劍的身姿，原來也是霸王瀕死的回憶。服裝與劇情之外，黎耀威還在其中加入現代舞元素，以表現霸王與敵人的對峙。

「虞姬舞劍，是情的表達。」黎耀威說，兩齣《霸王別姬》都講情，粵劇着重虞姬與項羽的愛情，川劇則包含「霸王對虞姬之情、對烏江的情、對士兵的情」，情感層次更豐富。黎耀威和黃寶萱說，是次赴港演出的重慶市川劇院從前並未涉足小劇場，因此粵劇團隊親赴重慶，分享小劇場演出的經驗。鍾珍珍笑說，交流之中，發現川劇中的虞姬極具重慶地方特色，「好硬頸，係麻辣虞姬」。

為未來播種 冀提供創作、鍛煉機會

儘管川、粵兩齣劇「storyline（故事線）不同、扮相不同、音樂不同」，但兩者理念相同，都讓戲曲界的年輕人透過「小劇場」在交流切磋中不斷成長。「創作是一件孤獨而痛苦的事，如果有一天，你好想找人聊聊，至少你還可以找到與你有相同志向的人。」鍾珍珍感慨。

劇場執笠、觀眾減少，在當下堅持戲曲創作，似乎的確是一件孤獨而痛苦的事。但黎耀威卻態度樂觀：「其實有好多演員不斷入行，亦有許多年輕些的人接觸到戲曲。我們很難突然改變到潮流，但至少不斷有人接觸、了解、感興趣。」而在「引路人」鍾珍珍眼中，「小劇場」更像是「向未來播種」——「劇本不演，就失去生命了。雖然小劇場年年都蝕錢，但給到演員創作和鍛煉的機會。在未來，這些創作或許會成為我們這個時代的經典，走上更大的舞台——小劇場便是種子」。

小劇場川劇《霸王別姬》：

日期及時間：10月11至12日下午2:30

小劇場粵劇

《霸王別姬》（新編）：

日期及時間：10月15至16日晚上8:00

地點：九龍尖沙嘴柯士甸道西88號 戲曲中心排練室1

詳情：bit.ly/3YghA7o

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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