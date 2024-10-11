Friday Planner：九月九

【明報專訊】又是一年登高日，《易經》中將「九」視作陽數，農曆九月九，兩個陽數相重，故名「重陽」。關於重陽，有古人認為「九九歸真」十分吉利，應該登高望遠、祭祀祖先、祈求豐收；亦有古人相信傳說，認為今日宜插茱萸、飲菊酒，辟邪延壽。「九九」還與「久久」諧音，寓意長久長壽，因此今日又是敬老之日。

佳節宜團聚，這個周末不妨扶老攜幼，賞一齣經典戲曲。金像獎最佳編劇杜國威創作的新編粵劇《竹林愛傳奇》明日起一連3日在沙田大會堂重演，目前尚有餘飛。故事取材自竹林七賢，炙手可熱的生旦藍天佑和鄭雅琪聯袂飾演自幼定下婚約的七賢後人向沖與嵇旦，在亂世中延續才子佳人故事，在愛情、友情與親情之中，感受梨園唱腔之清麗，欣賞傳統粵劇之美。

詩人王勃流離之際，適逢重陽，曾揮筆寫下「關山難越，誰悲失路之人；萍水相逢，盡是他鄉之客」。被命運推向世界各處的香港人，想必今日也格外思鄉。位於九龍灣的藝術空間WURE AREA正舉行「香港．擴充實境HKSAR」展覽，邀請香港人投稿關於香港的作品與故事，並運用擴充實境（AR）技術結合影像藝術，觀眾可在智能設備與影像的互動中重訪記憶中的香港。

登到高處，可以望見彼岸。德國電影節昨日開幕，有呈現東德過往荒誕日常的《游到自由的彼岸》；有幽默討論父女關係的《爸不得你快樂》；還有以懸疑手法揭露移民困境的《放逐驚魂》。粵劇展覽電影看個遍，別忘了食花糕、飲菊花酒，再搭配幾隻秋蟹，享受九月九。

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