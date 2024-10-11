【墨爾本】意外遇上「韋斯安德遜」

【明報專訊】如果你喜歡電影，你都會知道韋斯安德遜（Wes Anderson）吧？如果你不知道他是誰，你或許都看過《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）吧？

安德遜那獨特的電影美學教人一看沉迷：大膽的顏色運用、細緻的場面調度、完美左右對稱的鏡頭。《犬之島》（Isle of Dogs）的動漫元素，以及之前在Netflix都可以看到的《亨利休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar），雖然是一套短片，但所有美學元素在短短40分鐘之間表現得淋漓盡致，兩者均讓人一看再看。

安德遜影迷粉絲很多，有些忠粉，不只靠看電影來支持他，甚至透過模仿他的美學向他致敬，一不小心，這些作品編成了書、上傳作品的Instagram追蹤人數突破180萬，還在世界各個城市舉辦展覽，向全世界人展示安德遜的吸引力。

這場美麗的意外始於2017年。創辦人Wally和Amanda在Instagram開了一個帳戶：Accidentally Wes Anderson (AWA)，上載自己拍攝、充滿安德遜電影感的旅行照。除了自己的相片，他們也鼓勵影迷分享這種風格的旅行照片。不出一個月，這個Instagram帳戶就火紅起來，大家似乎對這個主意很受落，就連Vogue雜誌都關注，主動聯絡他們訪問。

一年後，Wally和Amanda開始計劃不同的旅行團，讓一直追蹤他們的粉絲一同參與，齊齊到世界各地拍下一張又一張猶如安德遜電影場景的照片。

經過不少次遊歷之後，這些相片結集成書，影迷們看到非常興奮。參與這次「意外」的照片質素也愈來愈高，不只是用智能電話隨拍，還有不少人用專業攝影器材、高技術的後製等等去讓照片更突出安德遜的味道。

隨着更多照片的誕生，AWA便帶着它們到世界各地展覽。今年9月，它們就來到了墨爾本。

展館不大，位置在市中心一個不太繁忙的商場裏，展覽除了介紹AWA的由來，也細心地劃分了幾個主題：門、酒店、火車站等等。由於相片都是由不同人在世界各地拍攝，我們還找到香港的彩虹邨和維園的網球場，照片中那些熟悉的場景突然變得有點陌生，或許我從沒有想過那些從小到大經過的地方原來也有「安德遜味」，我好像用一個全新的角度去看香港，非常有趣。

同行的友人們紛紛認得出某些地點：「嘩，呢度我去過，乜可以咁靚㗎咩？」這種感受正正就是我第一次看安德遜電影時的反應，那些美術設計教人歎為觀止，很多創意、顏色配搭和鏡頭運用，都是我沒有想過的。

你可以獨立地把展覽當成是一個旅行企劃的報告，但每張作品中仍流着安德遜的意識，兩者意外地匯合，又同時切割成兩個不同的媒體。老實說，剛看完展覽後覺得很商業，沒辦法欣賞策展的觀點。沉澱數日後我在他們的Instagram看看，忽然發現，展出的不是照片，而是像宗教一樣的存在。世上不同的人，用照片當作經文，崇拜着安德遜的美學，凝聚着一種力量，而你與我意外地走到這個展覽場地，實為偶然遇上的驚喜。

作者簡介：80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情

文：小柔

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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