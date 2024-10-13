【明報專訊】諾貝爾文學獎宣布今屆得主為女作家韓江，為該獎首度頒給韓國作家。有評論人形容結果「冷門」，有指相信是歷來最「平易近人」之選。對香港讀者來說，雖然她的書不算熱門讀物，但認識的人應該不少，成名作《素食者》就曾在香港被改編成劇場作品。韓國民主化以後，近年影視大放異彩，以遠近歷史事件為題的作品如雨後春筍。韓江作品以關注社會壓迫及書寫歷史傷痕見稱，雖成書於走向開放的時代，原來她的作品亦曾於韓國被列作禁書，得獎後也重新勾起翻譯水平爭議，但無論如何，作為讀者，遠離網上漫天的意氣之爭和口水戰，找書來好好讀一場，一定無壞。

郭梓祺則訪問了剛在英國出版英文詩集的Tim Tim Cheng，據聞她正在文壇冒起。香港人寫英文詩還有得過獎的Eric Yip，兩人言談間也有提及，香港詩人不在香港用英文寫詩講香港，郭梓祺以「局外的局外人」為文章起題。李春暉的「編劇是什麼系列」今期訪問年輕編劇章彥琦，劇本選段是《一秒拳王》，他被章彥琦的朝氣幹勁深深激勵。今篇也是劇本選段形式的最後篇，但文中預告接下來有兩篇重磅之選，敬請留意。

林康琪今期寫卡特，並且預告下期繼續寫卡特，她看到中東到處戰火正蔓延，寫卡特，其實是要寫伊朗。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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