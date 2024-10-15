知多啲：職業摔角結合體育戲劇

【明報專訊】職業摔角是一種結合體育競技和戲劇表演的娛樂活動，比賽雙方並非真正較技，無論是摔角攻守動作、比賽過程和賽果，都由主辦單位事先策劃及編排。不同國家及地區各有不同摔角文化，例如墨西哥摔角手多戴面具作賽，日本摔角招式最接近真實格鬥技。職業摔角最精彩之處，在於角色之間的故事情節，還有高難度的攻防技巧演出。Bitman形容職業摔角是一門龐大的娛樂產業，除了摔角手，團隊內還有編劇、場務、梳化服、拍片剪片、宣傳等。摔角手之間大多有很多複雜的恩怨情仇關係，甚至會跨越幾代延續，猶如一套超長的連續劇。

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