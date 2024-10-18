【明報專訊】右手搭着左手托腮，你遙遙注視着的是平凡不過的日常事物——廁紙、清潔劑、牛角包、奇異果、陶瓷杯與蒜頭，儼如一生命的沉思者。如果將場景設置在藝術館，你大概會佇立着細思當中奧妙，然後又在離開後整夜思索「作品」背後的大師心曲。但若將遊覽展館的視角思考帶入日常生活，又會如何呢？

李香蘭以畫（左圖）寄語《開眼》的讀者「戴上藝術眼鏡看世界」——平凡事物，透過藝術的視角，可以看出更多意義；一如畫中的黑白雜物，在戴上紅藍眼鏡後也會變得色彩斑斕。說起創作的意念，李香蘭提到自己曾在新聞中看到某些物品被錯放或遺留在藝術館後，被觀眾誤認為展品，繼而引來遊人圍觀、思考和欣賞。這些荒誕趣事自然惹人發笑，但在好笑過後，不禁也令人細想，到底藝術是什麼，又為何要接觸藝術？作為藝術教育的躬行者，她覺得接觸藝術不一定要以創作出好作品為目的，「即使你不是藝術家，也可以享受這種觀賞帶來的審美體驗」。在她心中，人在接觸藝術的過程中，會漸漸擴闊「對世界的想像和思考的深度」，故這次特意選擇畫出一些日常生活大家都會接觸到，卻看似無關聯的物件。「如果我們離開藝術館後，還願意用這種『咩都諗一餐』的心態看待事物，或思考日常生活的故事，生命會變得更豐富。」

藝術，可以是一種重新接觸世界的媒介與態度。「戴上藝術眼鏡」，則是讓這種思考走進生命，透過想像和創意使日常物品不再日常，得以昇華為亮點處處的好物。「就好似《開眼》的讀者，也不一定從事設計或藝術相關的行業，但也能透過不同的報道開拓想像、重新觀察世界。」

藝術家簡介

李香蘭，鄉村畫家，著有《上‧下禾輋》、《尋人啟事上‧下冊》、《阿貓阿狗》等。其作品獲頒發2021年出版雙年獎（圖文書）及入選教育城十本好讀。現專欄「阿貓阿狗」連載於《明報‧星期日生活》。

她於2016年成立「李香蘭生活研究房」，委身藝術教育工作，於各大專院校及中小學任教。

開眼送禮‧圖文遊戲（三）

拍下將日常事物見出有趣一面的照片，加兩句解說，電郵至friday@mingpao.com，留下姓名及聯絡電話，註明「圖文遊戲（三）」，便有機會得到李香蘭的《戴上藝術眼鏡看世界》原畫真迹，10月25日截止。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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