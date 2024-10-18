【奧斯陸】英國電視今非昔比？

【明報專訊】最近嘗試重投社交網絡，不時在Threads流連。看到的內容不是音樂就是剛移民到英國不久的香港人的碎碎念，窺看他們的英國新生活，蠻有趣，亦讓我想起自己最初移居歐洲的狀况。不過，他們提到的最多是食物，甚少提及文化或電視劇。也難怪，英國電視黃金期已過，BBC及Channel 4都受到外圍經濟影響，愈來愈保守，不敢開發新節目。尤其後者，千禧年代前Channel 4是電視上的創新分子，不時有既破格又受歡迎的大作。這數年就只能靠食老本，靠用巨額買下的The Great British Bake Off來搶觀眾及廣告商。

早已成英國國民級電視節目的Bake Off原來下年已是15周年，方程式一樣，情懷不改，只是新鮮感不再。這問題不止Bake Off，看最近其他劇集，也有同樣的情况。像BBC剛播放的Ludwig，是頗典型的幽默偵探／犯罪劇種，有點千禧年代美劇Monk的影子。飾演主角的是David Mitchell，由他扮演宅味滿滿、十分怪氣、知識豐富的角色當然是最適合不過，因為他無論是現實生活到媒體上的形象一直以來都是這個模樣，毫無違和感。適合還適合，問題是，劇集雖然還可以，但看他在這劇的演出，只令人懷念堪稱最能代表當代英式幽默的英國麻甩喜劇Peep Show。

Peep Show由2003年斷斷續續播放超過10年，在2015年播放第九季，正式結束。Peep Show的經典，不止讓David Mitchell成為英國清談節目的常客，它亦是現今已成荷李活巨星的Olivia Colman嶄露鋒芒的代表作，以及Succession的創作人Jesse Armstrong的成名大作。不止，Peep Show是在英國網絡上其中一部最常被拿來做meme的電視劇。Ludwig走不出這個經典中的經典的陰影，也情有可原。

早前ITV的新喜劇Piglets亦與Peep Show有類似情况，由千禧年代經典喜劇Green Wing的班底相隔近廿年帶來的新作，令人十分期待。節目未播出前，劇名「Piglets（小豬）」便已惹起爭議。「Pigs（豬）」在英文是警察的貶稱，常用來羞辱警察，在抗議、反政府遊行或低下階層中常用；劇名「小豬」創意地引伸這貶稱，用來代表劇集的學警角色。難怪英國警方不滿，指劇名十分冒犯及令人反感，於是向英國通訊管理局Ofcom投訴，但反而間接幫劇集宣傳。

可惜Piglets雷聲大雨點小，節目播出後各媒體的劇評人均認為警察根本毋須介意，因為這喜劇太爛，根本不能令人覺得劇集有能力醜化警察。原本我還以為劇評人奄尖，但看罷六集後我也不能不同意，縱使不乏笑料，不乏好角色，但劇集的水平與Green Wing實在相差太遠。縱使同一幕後班底，縱使原班演員Mark Heap有份出演，縱使其實Piglets基本上是沿用Green Wing的方程式——怪誕的劇情以及瘋狂的角色，但這次水準與效果卻是天與地的比較，很難不令人心痛。有說處境喜劇已死，看完這劇很難不認同這說法。

當然，新一輩又或是才剛走進英國電視世界的朋友或者有不同觀感，我也期待在Threads上可以看到更多有趣的電視討論。我不否認英國電視依然有不少佳作，像剛播完第三季的Industry，便是佳例。

文：陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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