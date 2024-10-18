渠蓋city hunt 低頭賞風景

渠務署30周年時曾舉辦渠蓋設計比賽，圖為以啟德河活化為主題的冠軍作品，將啟德河畔元素融入其中，包括盛放的簕杜鵑、河岸常客小白鷺，到河道的天然石飾面，至今仍安裝在啟德河附近。（鄧家烜攝）

【明報專訊】做「低頭族」有時都有好處，例如可第一時間發現地面上的特色渠蓋。近年香港行人路添上多款彩色渠蓋，低頭就可見腳邊有大澳棚屋、天星小輪、小白鷺、赤腹松鼠等，原本平淡乏味的道路頓時生色不少，讓人忍不住駐足細看。這些繽紛渠蓋遍佈港九新界，每款都別具特色，想集齊所有款式就得親自走遍城中各處，來一場city hunt，邊走邊找，發掘腳下風光！

渠蓋的作用是遮蓋下水道出入口，有隱藏目的，一般也是低調地存在，大抵沒多少人會認真留意其設計。但到日本旅行時，會被當地的渠蓋設計迷住，有高達、小丸子動漫主題，也有富士山、奈良鹿、棒球、溫泉等當地特色事物。這些渠蓋不止吸引旅客，也在當地衍生「渠蓋同好會」、以渠蓋為主題的卡片等，掀起「集渠」熱潮。近年走在香港街道上，也陸續可見色彩繽紛的渠蓋。這些艷麗渠蓋同樣鑄刻了當區特色。例如以漁業與海鮮聞名的鯉魚門，區內兩款渠蓋除了展現鯉魚門依山傍水的地理特色，鑄刻山水圖案、結合鯉魚和懷舊小輪，還分別融入區內地標燈塔和牌坊。渠蓋從海鮮街一直鋪到村內，雖然只有兩款設計，但有些展現渠蓋原色，有些髹上顏色，甚至同一款設計也有3款配色，往往讓人為了「儲齊」渠蓋而不自覺愈走愈遠，遊覽鯉魚門其他景點。

逾200特色渠蓋 遍佈旅遊熱點

為呼應政府提升市容行動，渠務署和路政署先後在全港10多個地方安裝200多個特色渠蓋，這些彩色渠蓋大多分佈在旅遊熱點、人流高的地方，如中環港外線碼頭、大澳、林村許願廣場，又或鄰近渠務設施，如啟德河、觀塘翠屏河附近。路政署園境師莫家冀分享，路政署設計的29個特色渠蓋設置在荃灣路德圍、港鐵大圍站外及中環港外線碼頭。「這一系列設計將市民日常生活常見卻容易忽略的景色融入街道。」以大圍站外行人路的渠蓋為例，在蜿蜒的水波紋前，白鷺優雅的身影立於畫面中央，兩側點綴河畔常見的動植物，將城門河生態特色濃縮其中，「我們到大圍考察時，在城門河沿岸見到不少白鷺，故以白鷺為主題」。渠蓋以外，署方還一併美化附近路牌、升降機、橋墩等。在連接美田路與積運街交界行人天橋的升降機，不止地面設置裝飾用的特色渠蓋，升降機門也設計成觀景窗一樣，飾有白鷺身影，讓行人等候時可與白鷺對望，別有趣味。

特製鋁模鑄刻當區特色

一般渠蓋和特色渠蓋同樣以生鐵鑄造，渠務署工程師曾瑋晴表示，前者製作只需約20日，特色渠蓋卻需要60至90日。「每個特色渠蓋設計獨一無二，因此需要特地鑄造新模具，鑄造後還要上色，令製作時間較長。」有本地渠蓋鑄造廠曾分享，單是模具就要花上20日製造。因為一般渠蓋所用木模較難刻出精細花紋，特色渠蓋需改為鋁模，以完整表現本身設計；生產渠蓋需時15日，之後再上色。渠蓋長期放在室外，需抵受日曬雨淋、路邊的油脂污穢物等，故特意選用室外專用油漆，並上幾層顏色，使色澤更為持久。「這些渠蓋需要定期維修，每幾個月清洗一次，油漆掉落就會送回廠內補色。」

加不同凹凸痕增防滑力

渠蓋設計不止講求美觀，還需兼顧實用。無論是怎樣的設計，蓋面上都會保留2至4個鎖匙孔，方便維修人員掀起渠蓋例行檢查、清理淤塞物等。從高樓、許願樹、天星小輪，到高山、簕杜鵑、小白鷺等，細心留意，特色渠蓋的設計大多密密麻麻，由多種線條、紋樣組成。曾瑋晴指，「設計時我們會盡量添加很多不同方向的凹凸痕迹，增加防滑力，在安裝前亦會經過防滑測試，避免使人滑倒」。如果熟悉本港渠蓋設計，分辨雨水渠與污水渠時一定聽過「圓清方濁」的說法，即表面是圓圈放射花紋圖樣的屬雨水渠，滿佈正方形方格的則是污水渠，但特色渠蓋被各種圖案覆蓋表面，怎樣分辨兩者？路政署維修工程師劉詠欣拆解：「我們會預留位置標示，如S（storm water）是雨水渠，F（foul water）代表污水渠，既不會破壞構圖，又可方便維修工人辨識。」

其實特色渠蓋非近年才出現，早在2018、2019年，渠務署迎接30周年之際，便曾舉辦渠蓋設計比賽，將當年得獎作品鑄造成實物。冠軍作品以啟德河活化為主題，將啟德河畔元素融入其中，從盛放的簕杜鵑、河岸常客小白鷺，到河道的天然石飾面，至今仍安裝在啟德河附近。今年渠務署35周年，再次舉辦渠蓋設計比賽，9月底收集到多份作品，現邀請公眾在10月27日前到指定網站（bit.ly/3zT1QO3）投下心水作品。路政署另正舉辦「道旁映趣」攝影比賽（bit.ly/4et1AVg），在18區多個指定街景美化地點拍攝以國慶75周年為主題的作品，比賽在10月31日截止。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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