Angryangry筆下香港藏荒誕彩蛋

《擠下去》以插畫家Angryangry成長的社區觀塘為題材，畫有多處他回憶中的場所及他現在工作的地方，將過去與現在交集。（張淑媚攝）

【明報專訊】哥斯拉「襲擊」港島，小孩「壓倒」觀塘舊樓……這些荒誕又帶點童趣的畫面，讓插畫家梁家俊（Angryangry）筆下的香港，熟悉得來又饒有新意。

剛在日本JIA插畫比賽獲得銅獎的Angryangry，作品畫面總是密密麻麻，細節滿滿，表現出香港社區擁擠、密集的一面，但在樓與樓的夾縫中又藏有不少彩蛋，讓人移不開視線。近日他在鰂魚涌益昌大廈內的小店「城舍」舉行展覽，展出多張他生活過的社區插畫，例如他成長的觀塘和初出茅廬工作時經常出入的鰂魚涌。作品《擠下去》描繪他在觀塘的童年，從父母覆診的健康院、中學常等車的小巴站，到區內的港式西餐廳等，將他對觀塘的回憶反映其中。展覽設於「怪獸大廈」內，是次展覽亦有一張與怪獸大廈有關的作品《橫看成嶺鰂魚涌》，有如城牆一樣高聳、密集的怪獸大廈向來是著名的攝影地點，對他而言怪獸大廈有如九龍寨城，畫中大廈周圍亦的確隱藏一頭怪獸，將這個大家熟悉的社區，畫出新意思。

@angryangryhk地圖插畫展

日期：即日至10月27日

時間：周一、三至六上午10:00至晚上7:00；周日下午1:00至晚上7:00

地點：鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈（東內庭）地面20號舖城舍

IG：urbanroom.social

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